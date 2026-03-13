ETV Bharat / state

ଇଣ୍ଡେନ୍ LPG ଗ୍ୟାସ ଅଭାବ ! ଖାଲି ସିଲିଣ୍ଡର ରଖି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାରୋକ, ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା

ବିରଜା ଇଣ୍ଡେନ ବିତରକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ । ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଲାଇନରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଉପଭୋକ୍ତା ।

LPG GAS CRISIS
ଗ୍ୟାସ ସଂକଟ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 13, 2026 at 3:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଯାଜପୁର/କେନ୍ଦୁଝର: ଇଣ୍ଡେନ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ନମିଳିବାକୁ ନେଇ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଗରିଆପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ହଙ୍ଗାମା । ରାସ୍ତା ଉପରେ ଖାଲି ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ରଖି ଶତାଧିକ ଲୋକ ରାସ୍ତାରୋକ କରି ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ବିରଜା ଇଣ୍ଡେନ ଗ୍ୟାସ ବିତରକ ଠିକ ସମୟରେ ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଣ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି । ସେପଟେ କେନ୍ଦୁଝରରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟକୁ ନେଇ ଉପଭୋକ୍ତା ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।

LPG GAS CRISIS IN ODISHA
ଗ୍ୟାସ ସଂକଟ (ETV Bharat)

ଅସନ୍ତୋଷ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାରୋକ:

ଯାଜପୁର ଗରିଆପୁର ଛକ ନିକଟରେ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଅଭାବକୁ ନେଇ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଗ୍ୟାସ ନମିଳିବାରୁ ଶତାଧିକ ଲୋକ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଖାଲି ଟାଙ୍କି ରଖି ଯାତାୟାତ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ । ବିତରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ‘ଗ୍ୟାସ ନାହିଁ’ ବୋଲି ଲେଖା ଲଗାଇ ଗ୍ୟାସ୍ ଡିପୋ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତିବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।

ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଅନ୍ୟ ଗ୍ୟାସ କମ୍ପାନୀମାନେ ସମୟରେ ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଇଥିବାବେଳେ ଇଣ୍ଡେନ ଗ୍ୟାସ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିବା ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ବ୍ୟାସନଗର ପୌର ପରିଷଦର ବ୍ୟାସ ସରୋବର ସ୍ଥିତ ଡିପୋ ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ ଲାଗିଥିଲା । ଗୋଟିଏ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଲାଇନରେ ଠିଆ ହୋଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଉପଭୋକ୍ତା ।

ଯୋଗାଣରେ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ୟା:

ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ବିତରଣ ସଂସ୍ଥା କହିଛି ଯେ, ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଓ ଯୋଗାଣରେ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି । ଏଥିସହ ସରକାରୀ ନିୟମ ମାନି ବିତରଣ କରାଯାଉଥିବାରୁ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି । ତେବେ ଡିପୋରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ମହଜୁଦ ଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଗ୍ୟାସ୍ ବିତରଣ ସଂସ୍ଥା ।


କେନ୍ଦୁଝରରେ ରାସ୍ତାରୋକ:

କେନ୍ଦୁଝରରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଧାଙ୍ଗରପଡ଼ାରେ ଥିବା ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥାରୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଗ୍ୟାସ୍ ନମିଳିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଉପଭୋକ୍ତା । ଧାଙ୍ଗରପଡ଼ା ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଣକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଖାଲି ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କି ରଖି କେନ୍ଦୁଝର-ସାନଘାଗରା ମୁଖ୍ୟରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ଆଗକୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିଲେ, ଲୋକେ ପୁନର୍ବାର ରାସ୍ତାରୋକ କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଖବର ପାଇ ଟାଉନ୍ ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା କରିବାରୁ ଲୋକେ ଧାରଣାରୁ ହଟିଥିଲେ । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଉପଭୋକ୍ତା ଠିକ ଭାବରେ ଗ୍ୟାସ ପାଇବେ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଟାଉନ୍ ଆଇଆଇସି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ

ସେଲ୍ସ ମ୍ୟାନେଜର ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ହଇରାଣ ନହେବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଗ୍ୟାସ ମହଜୁଦ ଅଛି । ଠିକ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ୟାସ ବଣ୍ଟନ ହେବ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଦେଶରେ LPG ସଙ୍କଟ: ଏହି ଉପାୟରେ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍, ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ରହିଛି ବିକଳ୍ପ

ରୋଷେଇ ଘରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ; ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ସଂକଟ, ବିକଳ୍ପ ସାଜିଛି ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ଚୁଲା

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର/କେନ୍ଦୁଝର

TAGGED:

GAS SHORTAGE IN JAJPUR
LPG GAS CRISIS KENDUJHAR
LPG SUPPLY SHORTAGE
ଗ୍ୟାସ ସଂକଟ
LPG GAS CRISIS IN ODISHA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.