ଇଣ୍ଡେନ୍ LPG ଗ୍ୟାସ ଅଭାବ ! ଖାଲି ସିଲିଣ୍ଡର ରଖି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାରୋକ, ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା
ବିରଜା ଇଣ୍ଡେନ ବିତରକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ । ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଲାଇନରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଉପଭୋକ୍ତା ।
Published : March 13, 2026 at 3:00 PM IST
ଯାଜପୁର/କେନ୍ଦୁଝର: ଇଣ୍ଡେନ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ନମିଳିବାକୁ ନେଇ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଗରିଆପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ହଙ୍ଗାମା । ରାସ୍ତା ଉପରେ ଖାଲି ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ରଖି ଶତାଧିକ ଲୋକ ରାସ୍ତାରୋକ କରି ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ବିରଜା ଇଣ୍ଡେନ ଗ୍ୟାସ ବିତରକ ଠିକ ସମୟରେ ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଣ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି । ସେପଟେ କେନ୍ଦୁଝରରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟକୁ ନେଇ ଉପଭୋକ୍ତା ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।
ଅସନ୍ତୋଷ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାରୋକ:
ଯାଜପୁର ଗରିଆପୁର ଛକ ନିକଟରେ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଅଭାବକୁ ନେଇ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଗ୍ୟାସ ନମିଳିବାରୁ ଶତାଧିକ ଲୋକ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଖାଲି ଟାଙ୍କି ରଖି ଯାତାୟାତ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ । ବିତରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ‘ଗ୍ୟାସ ନାହିଁ’ ବୋଲି ଲେଖା ଲଗାଇ ଗ୍ୟାସ୍ ଡିପୋ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତିବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଅନ୍ୟ ଗ୍ୟାସ କମ୍ପାନୀମାନେ ସମୟରେ ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଇଥିବାବେଳେ ଇଣ୍ଡେନ ଗ୍ୟାସ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିବା ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ବ୍ୟାସନଗର ପୌର ପରିଷଦର ବ୍ୟାସ ସରୋବର ସ୍ଥିତ ଡିପୋ ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ ଲାଗିଥିଲା । ଗୋଟିଏ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଲାଇନରେ ଠିଆ ହୋଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଉପଭୋକ୍ତା ।
ଯୋଗାଣରେ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ୟା:
ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ବିତରଣ ସଂସ୍ଥା କହିଛି ଯେ, ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଓ ଯୋଗାଣରେ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି । ଏଥିସହ ସରକାରୀ ନିୟମ ମାନି ବିତରଣ କରାଯାଉଥିବାରୁ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି । ତେବେ ଡିପୋରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ମହଜୁଦ ଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଗ୍ୟାସ୍ ବିତରଣ ସଂସ୍ଥା ।
କେନ୍ଦୁଝରରେ ରାସ୍ତାରୋକ:
କେନ୍ଦୁଝରରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଧାଙ୍ଗରପଡ଼ାରେ ଥିବା ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥାରୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଗ୍ୟାସ୍ ନମିଳିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଉପଭୋକ୍ତା । ଧାଙ୍ଗରପଡ଼ା ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଣକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଖାଲି ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କି ରଖି କେନ୍ଦୁଝର-ସାନଘାଗରା ମୁଖ୍ୟରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ଆଗକୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିଲେ, ଲୋକେ ପୁନର୍ବାର ରାସ୍ତାରୋକ କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଖବର ପାଇ ଟାଉନ୍ ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା କରିବାରୁ ଲୋକେ ଧାରଣାରୁ ହଟିଥିଲେ । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଉପଭୋକ୍ତା ଠିକ ଭାବରେ ଗ୍ୟାସ ପାଇବେ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଟାଉନ୍ ଆଇଆଇସି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ ।
ସେଲ୍ସ ମ୍ୟାନେଜର ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ହଇରାଣ ନହେବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଗ୍ୟାସ ମହଜୁଦ ଅଛି । ଠିକ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ୟାସ ବଣ୍ଟନ ହେବ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର/କେନ୍ଦୁଝର