6 ବରିଷ୍ଠ IPSଙ୍କ ଅଦଳବଦଳ; ଟ୍ରାକକୁ ଫେରିଲେ ସତ୍ୟବ୍ରତ, ଆଶିଷଙ୍କୁ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି
ହିମାଂଶୁ କୁମାର ଲାଲଙ୍କୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ଶାଖା ବା EOW ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟାସ୍କଫୋର୍ସ (STF)ର ଆଇଜି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ-ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : August 21, 2026 at 6:14 PM IST
BIG IPS RESHUFFLE, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଜି 6 ବରିଷ୍ଠ IPS ସ୍ତରରେ ଅଦଳବଦଳ କରିଛନ୍ତି । ଅଦଳବଦଳ ଛୋଟଧରଣର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ବିଜେଡି ସରକାରର ଗୁଡ୍ ବୁକରେ ଥିବା 2004 ବ୍ୟାଚର ସତ୍ୟବ୍ରତ ଭୋଇଙ୍କୁ ବିଜେପି ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଡେପ୍ୟୁଟେସନ ଅଧାରୁ ଫେରିଥିବା ବିଜେଡି ମାର୍କା 2010 ବ୍ୟାଚର ଆଶିଷ ସିଂଙ୍କୁ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ସରକାର ।
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି 6 ଜଣ ଭାରତୀୟ ପୋଲିସ ସେବା (IPS) ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବଦଳି ଓ ନୂଆ ସ୍ଥାନରେ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ 2003 ବ୍ୟାଚର ଅଫିସର ହିମାଂଶୁ କୁମାର ଲାଲଙ୍କୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ଶାଖା ବା EOW ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟାସ୍କଫୋର୍ସ (STF)ର ଆଇଜି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସମ୍ବଲପୁରରେ IG ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ । ସେହିପରି ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ଖାସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ 2004 ବ୍ୟାଚର ସତ୍ୟବ୍ରତ ଭୋଇଙ୍କୁ ଗୁଇନ୍ଦା ଆଇଜି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ N.C.R. ଆଇଜି ଏବଂ ଅନୁଗୁଳ PTC, ଅନୁଗୁଳର ପ୍ରିନ୍ସପାଲ ଭାବେ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ।
2005 ବ୍ୟାଚର ଅଫିସର ଥିବା ଜୟ ନାରାୟଣ ପଙ୍କଜଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡିଶା ଆଇଜି ଭାବେ ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ବଦଳି କରାଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗୁଇନ୍ଦା ଆଇଜି ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡିଶା ଆଇଜି ଭାବେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ନିତି ଶେଖରଙ୍କୁ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି । 2007 ବ୍ୟାଚର ଏହି ଅଫିସର ଆଇଜି ପ୍ରୋଭିଜନିଂ ଭାବେ ଏସପି ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ । ସେହିପରି 2009 ବ୍ୟାଚର ଅଫିସର ଚରଣ ସିଂହ ମୀନା ସମ୍ବଲପୁରରେ ଡିଆଇଜି ଭାବେ ନୂଆ ଦାଇତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଡିଆଇଜି ପ୍ରୋଭିଜନିଂ ଭାବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟତମ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଆଇପିଏସ ଅଫିସର ଆଶିଷ କୁମାର ସିଂହଙ୍କୁ ନୂଆ ଦାଇତ୍ୱ ମିଳିଛି । 2010 ବ୍ୟାଚର ଏହି ଅଫିସର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଡେପୁଟେସନ୍ରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପରେ ଗୃହ ବିଭାଗରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶିଷଙ୍କୁ ଡିଆଇଜି NCR, ତାଳଚେର ସହ ଅନୁଗୁଳର ପୋଲିସ ଟ୍ରେନିଂ କଲେଜର ପ୍ରିନ୍ସପାଲ ଭାବେ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ଗୃହ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ତ୍ରିଲୋଚନ ମାଝୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରୀ ହୋଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବରିଷ୍ଠ IPS ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଅନ୍ତରୀଣ DGP ଭାବେ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଡିଜି ପାହ୍ୟାକୁ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଲେ IPS ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା, ଯଶୱନ୍ତ ଜେଠୱା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର