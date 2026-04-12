ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ବରକୁ ଆହୁରି ଶାଣିତ କରିବ, ଦେଶକୁ ନୂଆ ଦିଗ ଦେବ-ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା

Published : April 12, 2026 at 4:45 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର:ସଂସଦରେ ଚଳିତ ମାସ 16 ରୁ 18 ତାରିଖ ଯାଏ ହେବ ଐତିହାସିକ ଆଲୋଚନା । ଏଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ମାତୃଶକ୍ତି ଏହି ଐତିହାସିକ ଦିନଗୁଡ଼ିକୁ ଉତ୍ସବ ରୂପରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ।

ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ 33 ପ୍ରତିଶତ ସଂରକ୍ଷଣ ଦେଶକୁ ନୂଆ ଦିଗ ଦେବ

ଏହି ଅବସରରେ ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା କହିଛନ୍ତି, 'ଚଳିତ ମାସ 16 ରୁ 18 ତାରିଖ ଯାଏ ସଂସଦର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ଡକାଯାଇଛି । ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ 33 ପ୍ରତିଶତ ସଂରକ୍ଷଣ ଲାଗୁ କରାଯିବା ନେଇ ବିଲ ଆଗତ କରାଯିବ । ମହିଳାଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ବରକୁ ଆହୁରି ଶାଣିତ କରିବ। ଉଭୟ ବିଧାନସଭା ଏବଂ ଲୋକସଭାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଉଛି। 33 ପ୍ରତିଶତ ସଂରକ୍ଷଣ ଦେଶକୁ ଏକ ନୂଆ ଦିଗ ଦେବ।'

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, 'ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ମହିଳା ଅଧିକ ସଶକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସ୍ବୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ହୋଇଛନ୍ତି। ମହିଳା ଭୋଟ ଅଧିକ ଦେଉଛନ୍ତି। ପୁରୁଷଙ୍କ ଠାରୁ ମହିଳା ଭୋଟରଙ୍କ ପ୍ରତିଶତ ବି ଅଧିକ ରହିଛି। ଏହା ଭାରତର ଇତିହାସରେ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣକ୍ଷରରେ ଲିଖିତ ହେବ। ପ୍ରଧାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଦାୟିତ୍ବ ନେବା ପରଠୁ ମହିଳାଙ୍କ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି।'

ସମର୍ଥନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ମାବାଇଲ ନମ୍ୱର୍ ଜାରି

ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା କହିଛନ୍ତି, 'ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ 16 ରୁ 18 ତାରିଖ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ ଉପର଼େ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ । ଏହି ବୈଧାନିକ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଆମେ ସ୍ବର ଉଠାଇବା । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଛିଡ଼ାହେବା । ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ଲେଖାଯିବ । ସମସ୍ତଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଏହାକୁ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯିବ। ଆଜିଠୁ 18 ଯାଏଁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯିବ। ଅଣ ରାଜନୀତିକ ପଦଯାତ୍ରା। ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯିବ। ସମର୍ଥନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ୯୬୬୭୧୭୩୩୩୩ ନମ୍ୱର୍ ରେ ମିସ୍ କଲ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ମୋଦି ସରକାରରେ ନାରୀ ଅଧିକାର ପାଇଁ 7 ସୁତ୍ରୀ ଫର୍ମୁଲା ଆପଣାଇଛି।'

ସମ୍ମାନ, ସୁରକ୍ଷା, ସମାନତା, ସହଭାଗିତା, ସଶକ୍ତୀକରଣ, ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ, ସମ୍ମାନଜନକ ନେତୃତ୍ବ ଏହାକୁ ଆଧାର କରି ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ ପାରିତ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।


ମୋଦୀଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ର କୋଣାର୍କକୁ ମୁଣ୍ଡି ମାରିବ ଏହି ବିଲ

ସେ କହିଛନ୍ତି, 'ମୋଦୀଜୀଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ର କୋଣାର୍କର ମୁଣ୍ଡି ମାରିବାର ଦିନ ଏପ୍ରିଲ 16ରୁ 18 ତାରିଖ l ଲାଲକିଲ୍ଲାର ପ୍ରାଚୀର ଉପରୁ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମାଧ୍ୟମରେ ଘରେ ଘରେ ଶୌଚାଳୟ ମାଧ୍ୟମରେ ମହିଳା ସମ୍ମାନର ଯେଉଁ ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିଲେ, ତାହା ଆଜିଦିନରେ ମାତୃଶକ୍ତି ବନ୍ଦନ ଅଧିନିୟନରେ ସଂସଦ ଓ ବିଧାନସଭାରେ 33 ପ୍ରତିଶତ ସଂରକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଣ୍ଡିମରା ହେବ l '


ଇଟିଭି ଭାରତ,ଭୁବନେଶ୍ବର

