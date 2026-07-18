ପୌରାଞ୍ଚଳ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ସଂରକ୍ଷଣ ତାଲିକା: ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କଲେ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ
ରାଜ୍ୟରେ ନୂତନ ଭାବେ ଗଠିତ 35ଟି ପୌରସଂସ୍ଥା ଏବଂ NACର ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସମ୍ପର୍କିତ ଚିଠା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : July 18, 2026 at 8:09 PM IST|
Updated : July 18, 2026 at 8:23 PM IST
PANCHAYAT & MUNICIPALITY ELECTION PREPARATION, ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ନୂତନ ଭାବେ ଗଠିତ 35ଟି ପୌରସଂସ୍ଥା ଏବଂ ଏନ୍ଏସି ର ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସମ୍ପର୍କିତ ଚିଠା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
ଚିଠା ଅନୁସାରେ 11ଟି ପୌରସଂସ୍ଥା ଓ NACର ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିଛି । ସେହିଭଳି 7ଟି ପଦ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, 7ଟି ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ମହିଳା, 4ଟି ଅନୂସୁଚିତ ଜନଜାତି, 4ଟି ମହିଳା ଓ ଦୁଇଟି ପଦ ଅଣସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗ ପାଇଁ ସରଂକ୍ଷଣ ରଖିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଛି ।
ପୌରାଞ୍ଚଳ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ସଂରକ୍ଷଣ ତାଲିକା । ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ସଚିବ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଦାଶ କହିଛନ୍ତି, ଜନଗଣନା ପରେ ହେବ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ପୌର ନିର୍ବାଚନ । ଏପ୍ରିଲ କିମ୍ବା ମେ ମାସରେ ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ।
"ପୌରାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ 12 ହଜାର ଇଭିଏମ୍ ଅଛି, ଆଉ 6 ହଜାର ନୂଆ ଇଭିଏମ୍ ଅଡର କରାଯାଇଛି । ସଂରକ୍ଷଣ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବାପରେ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ସର୍ଭେ କରାଯିବ। ଏନଏସିରେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡକୁ ଗୋଟେ ବୁଥ ହେବ । ଇଭିଏମ୍ ପାଇଁ ବାଲଟ ପେପର୍, ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ଅର୍ଡର କରିଦେଇଛୁ । ପୌରାଞ୍ଚଳ ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ହେବ । ଏପ୍ରିଲ କିମ୍ବା ମେ'ରେ ପାଖାପାଖି ସମୟରେ ଉଭୟ ପଞ୍ଚାୟତ ଏଵଂ ପୌର ନିର୍ବାଚନ କରାଯିବ । ଅକ୍ଟୋବର ମାସରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋରାଲ ରୋଲ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ । 28ଟି ନୂଆ ଏନଏସି ଓ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ପୌରାଞ୍ଚଳ ପୁରୀକୁ ମିଶାଇ ମୋଟ୍ ସମୁଦାୟ 143 ପୌର, ଏନଏସି ଏଵଂ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ହେବ । ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ପାଇଁ ଯେଉଁ ହାଇକୋର୍ଟରେ କେସ ଚାଲିଥିଲା, ତାର ସମାଧାନ ହୋଇସାରିଛି । ତାପରେ ଅର୍ଡର ବି ବାହାରି ସାରିଛି," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ସଚିବ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଦାଶ ।
ସେପଟେ ଆସନ୍ତା 2027 ଏପ୍ରିଲ କିମ୍ବା ମେ’ ମାସରେ ରାଜ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ଜୁନ୍ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ତେବେ ୱାର୍ଡ ଗଡ଼ବଡ଼ ଏଡ଼ାଇବାକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ସର୍ଭେ କରାଯିବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ସଚିବ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡର ସମସ୍ତ ଭୋଟର ଯେମିତି ନିଜ ୱାର୍ଡ ବା ବୁଥରେ ଭୋଟ୍ ଦେବେ ସେନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ସନାତନ ବିଜୁଳି କହିଛନ୍ତି, "ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ । ସିଏ ଯାହା କୁହନ୍ତି, ତାହା କରନ୍ତି । ବିଜେଡି ସରକାର ଘୋଷଣା କରୁଥିଲା, ହେଲେ କରୁ ନଥିଲା । ମାତ୍ର ବିଜେପି ସରକାର ଏନଏସି ଗଠନ କରୁଛି । ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବେ କାମ ଚାଲିଛି । ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେପି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- 'ଫେବୃଆରୀ ନୁହେଁ, ଏପ୍ରିଲ କିମ୍ବା ମେ' ମାସରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ':- SEC ସଚିବ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି; ଆସନ୍ତା ୨୧ରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅୟୋଗଙ୍କ ବୈଠକ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର