ଏନଆଇଟି ରାଉରକେଲାର ସଫଳତା; ମଣିଷର ଶୋଇବା ସ୍ଥିତିକୁ ଟ୍ରାକ କରିବା ପାଇଁ ବିକଶିତ କଲା ଏଆଇ ସିଷ୍ଟମ

ଶୋଇବା ସ୍ଥିତିକୁ ଟ୍ରାକ କରିବା ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଏହି ଏଆଇ ସିଷ୍ଟମ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖୁବ ଉପ‌ଯୋଗୀ ହୋଇ ପାରିବ ବୋଲି ଗବେଷକମାନେ କହିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ-ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ

Research NIT Rourkela developed an AI enabled system to track huma sleeping postures
ମଣିଷର ଶୋଇବା ସ୍ଥିତିକୁ ଟ୍ରାକ କରିବ ଏଆଇ ସିଷ୍ଟମ (Etv Bharat)
Published : March 31, 2026 at 3:46 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାତିରେ କେମିତି ଶୋଉଛନ୍ତି ନଜର ରଖୁଛନ୍ତି ତ ? ଯଦି ନ ରଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ରଖନ୍ତୁ । କାରଣ ଖରାପ ଶୋଇବା ପୋଜିସନ ହୋଇପାରେ ସଂଘାତିକ। ଏଥିପାଇଁ ରାତିରେ ଆପଣଙ୍କର ଶୋଇବା ପୋଜିସନ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ଏନଆଇଟି ରାଉରକେଲା ବିକଶିତ କରିଛି ଏକ ଏଆଇ ସିଷ୍ଟମ। ଏହି ଏଆଇ ସିଷ୍ଟମ ରାତିରେ ମଣିଷର ଶୋଇବା ସ୍ଥିତିକୁ ଟ୍ରାକ କରିବ ।

ସାଧାରଣତଃ ଖରାପ ଶୋଇବା ପୋଜିସନ ମେରୁଦଣ୍ଡ, ଖଞ୍ଜା ଓ ସ୍ନାୟୁ ଉପରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ନିରନ୍ତର ବା ଅସମାନ ଚାପ ପକାଇ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ମଞ୍ଜୁଲୋକେଲେକାଲେଟାଲ୍ ବା ମାଂସପେଶୀୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ମେରୁଦଣ୍ଡର ଅବନତି ଓ ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ସ୍ଲିପ ଭଳି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ବିକଶିତ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ସିଷ୍ଟମ ରୋଗୀଙ୍କ ଗୋପନୀୟତାକୁ ବାଧା ନଦେଇ ତାଙ୍କ ଶୋଇବା ପୋଜିସନ ଉପରେ ନଜର ରଖିବ।

ଜାତୀୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ (ଏନ୍‌ଆଇଟି )ରାଉରକେଲାର ଗବେଷକମାନେ ଏକ ଏଆଇ-ସକ୍ଷମ ସିଷ୍ଟମ ବିକଶିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ମଣିଷର ଶୋଇବା ସ୍ଥିତିକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିପାରିବ। ଏହି ସିଷ୍ଟମ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖୁବ ଉପ‌ଯୋଗୀ ହୋଇ ପାରିବ ବୋଲି ଗବେଷକମାନେ କହିଛନ୍ତି । ରୋଗୀମାନେ ଯେତେବେଳେ କମ୍ବଳ ଘୋଡ଼ାଇ ଶୋଇଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଗୋପନୀୟତା ବଜାୟ ରଖିବା ସହିତ ଶୟନ ପୋଜିସନ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବାର ଏକ ଉପାୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏହି ଗବେଷଣାର ନିଷ୍କର୍ଷ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଇଇଇଇ ସେଣ୍ଟର୍ସ ଜର୍ଣ୍ଣାଲରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି । ଏହି ସିଷ୍ଟମକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିଭାଗର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ସପ୍ତର୍ଷି ଚାଟାର୍ଜୀ, ଏନ୍‌ଆଇଟି ରାଉରକେଲାର ବି.ଟେକ୍ ଛାତ୍ର ଶିଲାଦିତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ଯାଦବପୁର ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟର ଇଲେକ୍ଟ୍ରକାଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିଭାଗର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଡ. ଦେବାଶୁ ଦେ ମିଶି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି।
କଣ କହେ ଅଧ୍ୟୟନ-ସାରା ବିଶ୍ବରେ ହୋଇଥିବା ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ଖରାପ ଶୋଇବା ପୋଜିସନ୍ ମେରୁଦଣ୍ଡ, ଖଞ୍ଜା ଓ ସ୍ନାୟୁ ଉପରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । ଭୁଲ ପୋଜିସନରେ ଶାଇବା ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଏଥିଯୋଗୁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ମଞ୍ଜୁଲୋକେଲେକାଲେଟାଲ୍ ବା ମାଂସପେଶୀୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ମେରୁଦଣ୍ଡର ଅବନତି, ଅବସ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ସ୍ଲିପ ଆପ୍ଲିଆ, ସ୍ନାୟୁର କ୍ଷତି, ଖରାପ ପାଚନ ଏବଂ ଏସିଡ୍ ରିଫ୍ଲକ୍ସ ଓ ଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍ ଇତ୍ୟାଦି ହୋଇପାରେ। ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖରାପ ପୋଜିସନର ଚାପ, ଘା କିମ୍ବା ବେଡସୋର୍ ଭଳି ଗମ୍ଭୀର ଜଟିଳତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରୋଗୀଙ୍କ ଶୟନ ମୁଦ୍ରା ନିରୀକ୍ଷଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କାରଯାଉଛି। ଯାହା ଅସଙ୍ଗତ ହୋଇପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ସାଧରଣତଃ ପିନ୍ଧିବା ଯୋଗ୍ୟ ସେନ୍ସର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ । ଏହା ପ୍ରାୟତଃ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ପଡିଥାଏ ଏବଂ ସହଜରେ ମିଳି ନ ଥାଏ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ କ୍ୟାମେରା- ଆଧାରିତ ସିଷ୍ଟମଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ହେଲେ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକ, କମ୍ବଳ ଯୋଗୁଁ ବାଧା ଓ ଗୋପନୀୟତା ଚିନ୍ତା ଭଳି ଆହ୍ୱାନ ରହିଛି । ଏସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖିଲେ ଏହି ଏଆଇ ସିଷ୍ଟମ ଖୁବ ଉପ‌ଯୋଗୀ ହୋଇ ପାରିବ ।


ଗବେଷକମାନେ ମଣିଷର ଶୋଇବା ସ୍ଥିତିକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିବା ପାଇଁ 3 ପ୍ରକାରର ଏଆଇ ସିଷ୍ଟମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି । ସେଗୁଡିକ ହେଲା :-

1) ଲଙ୍ଗ-ୱେଭ୍ ଇନ୍‌ଫ୍ରାରେଡ୍‌ ଇମେଜିଂ ସେନ୍ସର ଯାହା ଶରୀରର ଉତ୍ତାପକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରେ। ଯାହା ଦୃଶ୍ୟ ଚିତ୍ର କ୍ୟାପ୍‌ଚର୍ ନକରି ଶୋଇବାର ସ୍ଥିତି ନିରୀକ୍ଷଣ କରେ।

2) ଡେପଥ ସେନ୍ସର ଯାହା ଶରୀରର ଆକୃତି ଓ ସ୍ଥିତି କ୍ୟାପଚର୍ କରିଥାଏ।

3) ପ୍ରେସର୍ ସେନ୍ସର ଯାହା ବିଛଣାରେ ଶରୀରର ଓଜନ ମାପ କରିଥାଏ।

ଏହି ସେନ୍ସର୍‌ ଗୁଡ଼ିକରୁ ତ‌ଥ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଗବେଷକ ଟିମ ଏକ ଜେନେରେଟିଭ୍ ଏଆଇ ମଡେଲ୍ ବିକଶିତ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଶରୀରର ଖଞ୍ଜାଗୁଡ଼ିକର ମୁଦ୍ରା ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଗ୍ରାଫ୍ -ଆଧାରିତ ନ୍ୟୁରାଲ୍ ନେଟ୍‌ୱାର୍କ୍ ବିକଶିତ କରିଥିଲେ।


ବିକଶିତ ସିଷ୍ଟମ ବିଷୟରେ ଏନ୍‌ଆଇଟି ରାଉରକେଲାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିଭାଗର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ସପ୍ତର୍ଷି ଚାଟାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଆମ ସିଷ୍ଟମ ସିଧା ଆର୍‌ଜିବି ପ୍ରତିଛବି ବ୍ୟବହାର ନ‌କରି ଶୋଇବା ସ୍ଥିତି ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଲୋ ୱେଭ୍ ଇନଫ୍ରାରେଡ୍‌, ଡେପ୍‌ଥ୍ ଓ ପ୍ରେସର୍ ମ୍ୟାପ୍ ତଥ୍ୟକୁ ମିଶ୍ରଣ କରି ଏକ ଫ୍ୟୁଜନ୍ କୌଶଳ ସହିତ ଜେନେରେଟିଭ୍ ଏଆଇ ବ୍ୟବହାର କରେ । ଏହି ମଡେଲ୍‌ ସ୍ବଚ୍ଛ ଆଲୋକ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆବରଣ ଭଳି ଆହ୍ୱାନକର ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ''ଉତ୍ତାପ-ଆଧାରିତ ଇମେଜିଂ", ଶରୀରର ଆକୃତି ତଥ୍ୟ ଓ ଚାପ ସୂଚନାକୁ ମିଶ୍ରଣ କରି ସିଷ୍ଟମ ସଠିକ୍ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ। ଲ୍ୟାବ ପରୀକ୍ଷଣରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ଏହି ନୋ-କଣ୍ଟାକ୍ଟ ମଡେଲ୍‌ ପ୍ରାୟ ୯୮% ସଠିକତା ହାସଲ କରିପାରୁଛି। ଯାହା ଏହାକୁ ରିଅଲ୍-ୱାଲ୍‌ଡ୍ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ କରିଥାଏ'' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।


ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ସିଷ୍ଟମର ସ୍ବୟଂଚାଳିତ ପ୍ରକୃତି ଯତ୍ନ ନେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଭାରକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରିବ। ଏହା ଯେହେତୁ ଭିଜୁଆଲ୍ ଇମେଜିଂ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ, ଏହା ରୋଗୀଙ୍କ ଗୋପନୀୟତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ହସ୍ପିଟାଲ ରୋଗୀ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସ୍ଲିପ ଆପ୍ଲିଆ ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ଶୋଇବା ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ସିଷ୍ଟମକୁ ସିଧାସଳଖ ବିଛଣାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।

କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ:-
ମଲ୍ଟି- ମୋଡାଲ୍ ଇମେଜିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ସହିତ ଏକ ସମନ୍ବିତ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ପାଇଁ ବିକଶିତ ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ୩୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ହେବ । ଏହାର ବହୁଳ ବିକାଶ ହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦାମ ଆହୁରି ହ୍ରାସ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଗତବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବଜେଟ ପ୍ରାୟ ୧.୯୪% ଅଧିକ, ସ୍ଥାପନ ହେବ ପ୍ଲାଜମା ଫ୍ରାକ୍ସନେସନ ସେଣ୍ଟର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଏଲପିଜି ସଙ୍କଟ; ହଷ୍ଟେଲରେ କାଠ ଚୁଲାରେ ହେଉଛି ରୋଷେଇ, କମିଛି ଆଇଟମ୍


