ETV Bharat / state

ଖପାରଖାଇରୁ ଉଦ୍ଧାର ବାଘ ଛୁଆ ସୁରକ୍ଷିତ; ବାଘୁଣୀ ଯମୁନା ଏନକ୍ଲୋଜରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର

ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ରେଞ୍ଜର ଖପାରଖାଇ ଗ୍ରାମରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ବାଘ ଛୁଆଟି ସୁସ୍ଥ ରହିଛି । କୌଣସି ରୋଗ ବା ସଂକ୍ରମଣ ନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୟ ପରିଡା

MAYURBHANJ TIGER RESCUE
ଉଦ୍ଧାର ବାଘ ଶାବକ ସୁରକ୍ଷିତ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 5, 2026 at 8:33 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ରାଇରଙ୍ଗପୁର (ମୟୂରଭଞ୍ଜ): କରଞ୍ଜିଆ ବନଖଣ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ରେଞ୍ଜର ଖପାରଖାଇ ଗ୍ରାମରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ବାଘ ଛୁଆଟି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛି । ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ଫରେଷ୍ଟ୍ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ତାହାର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି । ଉକ୍ତ ବାଘ ଛୁଆଟିକୁ ବାଘୁଣୀ ଯମୁନା ରହୁଥିବା ଏନକ୍ଲୋଜରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ ଶିମିଳିପାଳ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ଆଞ୍ଚଳିକ ମୁଖ୍ୟ ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷକ ଡ଼. ପ୍ରକାଶ ଚାନ୍ଦ ଗୋଗିନେନି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25 ତାରିଖ ଦିନ ଉକ୍ତ ବାଘ ଶାବକଟିକୁ ଖପାରଖାଇ ଗ୍ରାମରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା । ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟରୁ ବାଘଟି କୌଣସି କାରଣରୁ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା । ପ୍ରଥମେ ଗୁହାଳ ଘର ଓ ପରେ ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଘର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା । ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା । ଏହାପରେ ତାକୁ ଫରେଷ୍ଟ୍ କ୍ୟାମ୍ପସକୁ ନିଆଯାଇ ପୃଥକ ଭାବେ ରଖାଯାଇଛି । ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକ ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା ତାର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ସଠିକ୍ ଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଏହା ୮ ମାସର ମାଇ ପ୍ରଜାତି ବାଘ ଛୁଆ ଅଟେ । ତାକୁ ୭ ଦିନ ଧରି ଖାଦ୍ୟ ଓ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆସିବା ସହ ସକ୍ରିୟ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।

ସେପଟେ ତା'ଠାରୁ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥିବା ରକ୍ତ ଓ ମଳ ନମୁନା ଓୟୁଏଟିକୁ ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ପଠା ଯାଇଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ କୌଣସି ରୋଗ ବା ସଂକ୍ରମଣ ନଥିବା ଦେଖା ଯାଇଛି । ତେଣୁ ବାଘ ଛୁଆଟିକୁ ୨ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଜମୁନା ଏନ୍‌କ୍ଲୋଜରରେ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି । ସେ ଏନ୍‌କ୍ଲୋଜର ଭିତରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ବିଚରଣ କରୁଛି । ଆଗକୁ ପ୍ରଗତି ଉପରେ ଆଧାର କରି ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଦେଖି ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ିବା ବିଷୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ମୁଖ୍ୟ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷକ ଡ. ଗୋଗିନେନୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛି ଛୁଆ ବାଘ, ଯମୁନା ଏନକ୍ଲୋଜର ପାଲଟିବ ନୂଆ ଠିକଣା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଶେଷରେ ଖପରଖାଇରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଲା ମହାବଳ ବାଘ, ଘରେ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଥିଲେ ଗାଁଲୋକ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

ଶିମିଳିପାଳ ଯମୁନା ଏନକ୍ଲୋଜର
ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଅସୁସ୍ଥ ବାଘ ଛୁଆ
SIMILIPAL JAMUNA ENCLOSER
ROYAL TIGER HEALTH UPDATE
MAYURBHANJ TIGER RESCUE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.