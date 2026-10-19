ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ: ଖାଉଛନ୍ତି-ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଡିସେମ୍ବର ଯାଏଁ କ୍ବାରେଣ୍ଟାଇନରେ ରହିବେ
ରକ୍ତହୀନତାରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବା ଗୋଟିଏ ମାଈ ଓ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡିରା ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ୍ଙ୍କ ସକ୍ରିୟତା ବଢ଼ୁଛି । ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଓ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ ଦାସ
Published : October 19, 2026 at 4:30 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 8ରେ ବାଲେଶ୍ବରର ଭୋଗରାଇରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ୫ଟି ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ୍ଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉନ୍ନତି ଆସୁଛି । ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବେ ଭଲ ରହିଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଓଜନ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବଢ଼ୁଛି । ଏଥିସହ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଛି । ବିଶେଷକରି ପୂର୍ବରୁ ରକ୍ତହୀନତାରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବା ଗୋଟିଏ ମାଈ ଓ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡିରା ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ୍ଙ୍କ ଗତିବିଧି ଓ ସକ୍ରିୟତାରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧାର ଆସିଛି । ଏନେଇ ନନ୍ଦନକାନନର ଉପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଦୀପ ମୀରାସେ ଇଟିଭି ଭାରତକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
‘ସମସ୍ତ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ୍ଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଓ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବା ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର । ଉଦ୍ଧାର ପରେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଆସୁଥିବା ଏହି ଉନ୍ନତି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଯତ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ସଙ୍କେତ ଦେଉଛି’ - ନନ୍ଦନକାନନର ଉପ-ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଦୀପ ମୀରାସେ
ସ୍ବାଭାବିକ ଭାବେ ଖାଉଛନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟରେ ସଲିଡ୍ ଫୁଡ୍ ସାମିଲ:
ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ୫ଟି ଯାକ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ଶାବକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି । ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଭୋକ ଓ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କ୍ଷମତାରେ ଉନ୍ନତି ଆସିଛି । ଶାବକମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଖାଦ୍ୟର ପରିମାଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହ ସେମାନଙ୍କ ଡାଏଟ୍ରେ କଠିନ ଖାଦ୍ୟ ବା ସଲିଡ୍ ଫୁଡ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ପ୍ରଦୀପ ମୀରାସେ କହିଛନ୍ତି ।
ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟରେ ସୁଧାର:
ଅନ୍ୟପଟେ ପୂର୍ବରୁ ରକ୍ତହୀନତାରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବା ଗୋଟିଏ ମାଈ ଓ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡିରା ଶାବକଙ୍କ ସକ୍ରିୟତାରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧାର ଆସୁଛି । ସେମାନଙ୍କ ଚଳପ୍ରଚଳ ଓ ଆଚରଣରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଇଛି । ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ର ନିରନ୍ତର ନିରୀକ୍ଷଣ ଓ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଯତ୍ନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ୫ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ୍ ଶାବକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଆସୁଥିବା ଉନ୍ନତି ଏବେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଛି ।
ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଦୋଳି, ଡିସେମ୍ବର ଯାଏ ରହିବେ କ୍ବାରେନଣ୍ଟାଇନରେ:
ଏହା ସହିତ ନନ୍ଦନକାନନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଦୋଳି ଓ ଖେଳନାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁଠିକି ସେମାନେ ଖେଳି ବୁଲି ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ସେ 3 ମାସ ଅର୍ଥାତ ଡିସେମ୍ବର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଙ୍ଗରୋଧ (Quarantine)ରେ ରହିବେ । ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି । ଯାହା ଏକ କାଚ ଗ୍ଳାସ ମଧ୍ୟରେ ରହିବେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପାକୃତିକ ପରିବେଶ ଭଳି ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରଦୀପ ମୀରାସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ବଢ଼ୁଛି ୫ ଛୁଆ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କ ଓଜନ, ନନ୍ଦନକାନନରେ ଚାଲିଛି ନିୟମିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା
ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି 5 ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ୍ ଶାବକ: ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ସ୍ତରରେ ଉନ୍ନତି, ସରିଲା CBC ପରୀକ୍ଷା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର