ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ମ୍ୟୁଜିକ ଥେରାପି, ଚାଲାଣରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ହେବ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ
ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ଚାଲାଣରେ ଯାହାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ନ୍ୟାସନାଲ ଜୁ ଅଥରିଟି କୁ ଚିଠି ଲେଖା ଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ ବିକାଶ ଦାସ
Published : September 10, 2026 at 3:04 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ମ୍ୟୁଜିକ ଥେରାପି । ମା’କୁ ପାଖରେ ନପାଇ ସେମାନଙ୍କ ମୁଡ଼ ସୁଇଂ ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ । ଏପଟେ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସ ଜରିଆରେ ମୁଡ଼୍ ପରଖୁଛନ୍ତି ଏଥେଓଲୋଜିଷ୍ଟ । ପ୍ରତି ଦୁଇ ଘଣ୍ଟାରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ କଣ୍ଢେଇ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି । ଏପଟେ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ଚାଲାଣ ଯିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବ ହେବ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ମ୍ୟୁଜିକ ଥେରାପି:-
ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ମ୍ୟୁଜିକ ଥେରାପି । ବିଶେଷ ଭାବରେ କ୍ଳାସିକାଲ ମ୍ୟୁଜିକ ସହିତ ଶଫ୍ଟ ମ୍ୟୁଜିକ ଥେରାପି ଦିଆଯାଉଛି । ମା’ କୁ ନପାଇ ସେମାନଙ୍କ ମନ ବାରମ୍ବାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଥିବା ନଜର ଆସୁଛି । ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମ୍ୟୁଜିକ ଥେରାପି ଦିଆଯାଉଛି । ତେବେ କିଛି ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସ ଜରିଆରେ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖୁଛନ୍ତି ଏଥେଓଲୋଜିଷ୍ଟ ।
କଣ୍ଢେଇରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଝୁଲାରେ ଝୁଲୁଛନ୍ତି:-
ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ଚାପରେ ରହୁଛନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମାକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଇ ଉଦାସ ରହୁଛନ୍ତି । ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବା ପାଇଁ କଣ୍ଢେଇ ଦିଆଯାଉଛି । ଏହା ସହିତ ଏକ କପଡାରେ ଝୁଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ଝୁଲିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଚାପ ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କ ନମୁନା ନେବାକୁ ମନା କରିଛି ସେଣ୍ଟର ଅଫ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ହେଲ୍ଥ କମିଟି । ସେମାନଙ୍କୁ ଅବଜରବେସନରେ ରଖାଯାଇଛି । ୧୦ ଦିନ ପରେ ଚାପମୁକ୍ତ ହେବା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନନ୍ଦନକାନନ ଉପ ନିର୍ଦେଶକ ପ୍ରଦୀପ ମୀରାସେ ।
କିଭଳି କଟୁଛି ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କ ଦିନ ରାତି:-
ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ମାନେ ନିଜ ଗ୍ରୁପରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ରହୁଛନ୍ତି । ଏକାଠି ଖାଉଛନ୍ତି ଏକାଠି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଏକାଠି ମଧ୍ୟ ଶୋଉଛନ୍ତି । ପ୍ରତି ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଫିଡିଂ କରାଯାଉଛି । ରାତି ରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ଏକାଠି ରହୁଛନ୍ତି ବାକି 3 ଜଣା ଅଲଗା ଅଲଗା ଶୋଉଛନ୍ତି ।
24 ଘଣ୍ଟିଆ ଏସି ବ୍ୟବସ୍ଥା:-
ପାଣିପାଗ ଅନୁକୂଳ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ରୁମ ରେ 24 ଘାଣ୍ଟିଆ ଏସି ଲଗାଯାଇଛି । ସକାଳ ସମୟରେ ବାହାର ବାୟୁ ଚଳାଚଳ କରିବା ପାଇଁ ଝରକା ଖୋଲାଯାଉଛି । ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି । 5 ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କୁ ଗତକାଲି ଜ୍ୱର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସାମାନ୍ୟ କମିଛି । କିନ୍ତୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସେ ନର୍ଭସ ରହିଛି । ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସୁରକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହାୟତା ନିଆଯାଉଛି । ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ କିଭଳି ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନରେ ରହିପାରିବେ ସେନେଇ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନର ଉପ ନିର୍ଦେଶକ ପ୍ରଦୀପ ମିରାସେ ।
ଚାଲାଣ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିଲେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ
ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ଚାଲାଣରେ ଯାହାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ନ୍ୟାସନାଲ ଜୁ ଅଥରିଟି କୁ ଚିଠି ଲେଖା ଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ଖୁଣ୍ଟିଆ । ସେ କହିଛନ୍ତି ‘‘ଏକ ଟିମ ଆସି ଏଠିକାର ପାଣିପାଗର ତଦାରଖ କରିବା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିଷ୍ପତି ନିଆଯିବ । ନନ୍ଦନ କାନନରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଓରାଙ୍ଗଟାଉନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ ଅଛି । ଭେଟନାରୀ ଡାକ୍ତର ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନିୟମିତ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ DNA ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ସ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆସିବ । ଏନେଇ ଭାରତ ସରକାର, ଓଡିଶା ସରକାର ମିଳିତ ଭାବେ କାମ କରିବେ । ସନ୍ଦେହଜନକ ଗାଡି ବିଷୟରେ ପଚରା ଉଚରା ଚାଲିଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରାଣୀ କଲ୍ୟାଣ ସମ୍ପର୍କିତ ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ । ଘଟଣାର ତଦନ୍ତରେ ପୋଲିସ, ପ୍ରଶାସନ, ବନ ବିଭାଗ, ସ୍ପେଶାଲ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ସମନ୍ୱୟରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପୋଲିସ ଓ ସେଠାକାର ପ୍ରଶାସନର ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ନିଆଯିବ’’ ।
ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କିତ ଘଟଣାରେ ପରସ୍ପର ସହଯୋଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ଆଇନ ଭାରତରେ ସମାନ ଭାବରେ ଲାଗୁ ହେଉଥିବାରୁ ତଦନ୍ତରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନିୟମ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାକୁ ଅନୁସରଣ କରାଯିବ। ତଦନ୍ତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନରେ ସଂଘରୋଧ ଗୃହରେ ରହିଛନ୍ତି 5 ଜଣ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ । ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ରହିଥିବା ବେଳେ ଛୋଟ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନର ସାମାନ୍ୟ ଜ୍ୱର କମିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ୫ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ଶାବକ ଉଦ୍ଧାର: ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଦେଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଚୋରାଚାଲାଣର ସନ୍ଦେହ !
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ନନ୍ଦନକାନନରେ କ୍ବାରେଣ୍ଟାଇନରେ ରହିବେ ୫ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ: CZA କୁ ଚିଠି, ଏୟାରପୋର୍ଟ ଓ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡର ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର