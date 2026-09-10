ETV Bharat / state

ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ମ୍ୟୁଜିକ ଥେରାପି, ଚାଲାଣରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ହେବ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ

ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ଚାଲାଣରେ ଯାହାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ନ୍ୟାସନାଲ ଜୁ ଅଥରିଟି କୁ ଚିଠି ଲେଖା ଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ ବିକାଶ ଦାସ

Orangutan gets music therapy
ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ମ୍ୟୁଜିକ ଥେରାପି (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 10, 2026 at 3:04 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ମ୍ୟୁଜିକ ଥେରାପି । ମା’କୁ ପାଖରେ ନପାଇ ସେମାନଙ୍କ ମୁଡ଼ ସୁଇଂ ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ । ଏପଟେ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସ ଜରିଆରେ ମୁଡ଼୍‌ ପରଖୁଛନ୍ତି ଏଥେଓଲୋଜିଷ୍ଟ । ପ୍ରତି ଦୁଇ ଘଣ୍ଟାରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ କଣ୍ଢେଇ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି । ଏପଟେ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ଚାଲାଣ ଯିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବ ହେବ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।

ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ମ୍ୟୁଜିକ ଥେରାପି (ETV Bharat Odisha)

ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ମ୍ୟୁଜିକ ଥେରାପି:-

ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ମ୍ୟୁଜିକ ଥେରାପି । ବିଶେଷ ଭାବରେ କ୍ଳାସିକାଲ ମ୍ୟୁଜିକ ସହିତ ଶଫ୍ଟ ମ୍ୟୁଜିକ ଥେରାପି ଦିଆଯାଉଛି । ମା’ କୁ ନପାଇ ସେମାନଙ୍କ ମନ ବାରମ୍ବାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଥିବା ନଜର ଆସୁଛି । ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମ୍ୟୁଜିକ ଥେରାପି ଦିଆଯାଉଛି । ତେବେ କିଛି ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସ ଜରିଆରେ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖୁଛନ୍ତି ଏଥେଓଲୋଜିଷ୍ଟ ।

କଣ୍ଢେଇରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଝୁଲାରେ ଝୁଲୁଛନ୍ତି:-

ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ଚାପରେ ରହୁଛନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମାକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଇ ଉଦାସ ରହୁଛନ୍ତି । ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବା ପାଇଁ କଣ୍ଢେଇ ଦିଆଯାଉଛି । ଏହା ସହିତ ଏକ କପଡାରେ ଝୁଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ଝୁଲିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଚାପ ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କ ନମୁନା ନେବାକୁ ମନା କରିଛି ସେଣ୍ଟର ଅଫ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ହେଲ୍ଥ କମିଟି । ସେମାନଙ୍କୁ ଅବଜରବେସନରେ ରଖାଯାଇଛି । ୧୦ ଦିନ ପରେ ଚାପମୁକ୍ତ ହେବା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନନ୍ଦନକାନନ ଉପ ନିର୍ଦେଶକ ପ୍ରଦୀପ ମୀରାସେ ।

କିଭଳି କଟୁଛି ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କ ଦିନ ରାତି:-

ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ମାନେ ନିଜ ଗ୍ରୁପରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ରହୁଛନ୍ତି । ଏକାଠି ଖାଉଛନ୍ତି ଏକାଠି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଏକାଠି ମଧ୍ୟ ଶୋଉଛନ୍ତି । ପ୍ରତି ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଫିଡିଂ କରାଯାଉଛି । ରାତି ରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ଏକାଠି ରହୁଛନ୍ତି ବାକି 3 ଜଣା ଅଲଗା ଅଲଗା ଶୋଉଛନ୍ତି ।

24 ଘଣ୍ଟିଆ ଏସି ବ୍ୟବସ୍ଥା:-

ପାଣିପାଗ ଅନୁକୂଳ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ରୁମ ରେ 24 ଘାଣ୍ଟିଆ ଏସି ଲଗାଯାଇଛି । ସକାଳ ସମୟରେ ବାହାର ବାୟୁ ଚଳାଚଳ କରିବା ପାଇଁ ଝରକା ଖୋଲାଯାଉଛି । ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି । 5 ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କୁ ଗତକାଲି ଜ୍ୱର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସାମାନ୍ୟ କମିଛି । କିନ୍ତୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସେ ନର୍ଭସ ରହିଛି । ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସୁରକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହାୟତା ନିଆଯାଉଛି । ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ କିଭଳି ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନରେ ରହିପାରିବେ ସେନେଇ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନର ଉପ ନିର୍ଦେଶକ ପ୍ରଦୀପ ମିରାସେ ।

ଚାଲାଣ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିଲେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ

ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ଚାଲାଣରେ ଯାହାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ନ୍ୟାସନାଲ ଜୁ ଅଥରିଟି କୁ ଚିଠି ଲେଖା ଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ଖୁଣ୍ଟିଆ । ସେ କହିଛନ୍ତି ‘‘ଏକ ଟିମ ଆସି ଏଠିକାର ପାଣିପାଗର ତଦାରଖ କରିବା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିଷ୍ପତି ନିଆଯିବ । ନନ୍ଦନ କାନନରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଓରାଙ୍ଗଟାଉନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ ଅଛି । ଭେଟନାରୀ ଡାକ୍ତର ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନିୟମିତ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ DNA ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ସ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆସିବ । ଏନେଇ ଭାରତ ସରକାର, ଓଡିଶା ସରକାର ମିଳିତ ଭାବେ କାମ କରିବେ । ସନ୍ଦେହଜନକ ଗାଡି ବିଷୟରେ ପଚରା ଉଚରା ଚାଲିଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରାଣୀ କଲ୍ୟାଣ ସମ୍ପର୍କିତ ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ । ଘଟଣାର ତଦନ୍ତରେ ପୋଲିସ, ପ୍ରଶାସନ, ବନ ବିଭାଗ, ସ୍ପେଶାଲ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ସମନ୍ୱୟରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପୋଲିସ ଓ ସେଠାକାର ପ୍ରଶାସନର ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ନିଆଯିବ’’ ।

ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କିତ ଘଟଣାରେ ପରସ୍ପର ସହଯୋଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ଆଇନ ଭାରତରେ ସମାନ ଭାବରେ ଲାଗୁ ହେଉଥିବାରୁ ତଦନ୍ତରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନିୟମ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାକୁ ଅନୁସରଣ କରାଯିବ। ତଦନ୍ତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନରେ ସଂଘରୋଧ ଗୃହରେ ରହିଛନ୍ତି 5 ଜଣ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ । ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ରହିଥିବା ବେଳେ ଛୋଟ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନର ସାମାନ୍ୟ ଜ୍ୱର କମିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ୫ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ଶାବକ ଉଦ୍ଧାର: ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଦେଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଚୋରାଚାଲାଣର ସନ୍ଦେହ !

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ନନ୍ଦନକାନନରେ କ୍ବାରେଣ୍ଟାଇନରେ ରହିବେ ୫ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ: CZA କୁ ଚିଠି, ଏୟାରପୋର୍ଟ ଓ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡର ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

MUSIC THERAPY ORANGUTANS
ORANGUTAN NANDANKANAN
MINISTER ON ORANGUTAN
ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ନନ୍ଦନକାନନ
ORANGUTAN RESCUED ODISHA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.