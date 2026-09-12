୫ ମାଆର ୫ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ଛୁଆ, ଓଡ଼ିଶା ଜଳବାୟୁରେ ଖାପ ଖୁଆଇ ପାରିବେ ତ ?
ନନ୍ଦନକାନନରେ ଥିବା ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କ ଲାଳନ ପାଳନ ଏବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚାଲେଞ୍ଜ । ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ୫ ଛୁଆ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ । ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : September 12, 2026 at 7:40 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ବାଲେଶ୍ଵର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇ ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନରେ ଥିବା 5 ଛୁଆ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ଗୋଟିଏ ମାଆର ନୁହଁନ୍ତି । 5ଟି ଉଦ୍ଧାର ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ଅଲଗା ଅଲଗା ମାଆଙ୍କର ଛୁଆ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ୱାଇଲ୍ଡଲାଇଫ୍ ହେଲ୍ଥ କମିଟିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଫେସର ଆଦିତ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ । ମାଆ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ନନ୍ଦନକାନନରେ ଥିବା ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କ ଲାଳନ ପାଳନ ଏବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ସେମାନଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ଯତ୍ନ, ସଠିକ୍ ପରିବେଶ ଓ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଚିକିତ୍ସାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।
5 ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ଛୁଆଙ୍କ 5 ମାଆ:
ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ୱାଇଲ୍ଡଲାଇଫ୍ ହେଲ୍ଥ କମିଟିର ମୁଖ୍ୟ ତଥା ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ (OUAT) ପ୍ରଫେସର ଆଦିତ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନନ୍ଦନକାନନରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ଥିବା 5 ଛୁଆ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ହେଉଛନ୍ତି 5ଟି ମାଆ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କର । ସମସ୍ତ ବୟସ ଏକ ବର୍ଷ ତଳେ ରହିଛି । ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ 8-10 ବର୍ଷ ବ୍ୟବଧାନରେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିଥାନ୍ତି । ଥରକେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଛୁଆକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାନ୍ତି । ଯେଉଁ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ଛୁଆ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ମାଆର ଛୁଆ ନୁହନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନର ଜଣେ ହିଁ ମାଆ ଥାଏ ।
ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ମାଆ ଓ ଛୁଆ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟର ସମ୍ପର୍କ ରହୁଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାଥରେ ଅନ୍ୟ ପରିବେଶରେ ଖାପ ଖୁଆଇବା ସହଜ ହେବ ନାହିଁ । ବିଶେଷ କରି ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କ ପ୍ରାକୃତିକ ବାସସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଉଷ୍ଣକଟିବନ୍ଧୀୟ ବର୍ଷା ଜଙ୍ଗଲ (Tropical rainforest) । ନନ୍ଦନକାନନର ପରିବେଶ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାକୃତିକ ଆବାସ ସହ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ସମାନ ନୁହେଁ । ଛୋଟ ବୟସରୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ଯତ୍ନ ନିଆଗଲେ ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନୂଆ ପରିବେଶ ସହ ଖାପ ଖୁଆଇ ପାରିବେ । ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଛୋଟ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ନନ୍ଦନକାନନର ଆନିମଲ କିପରଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ମାଆ ଭଳି ଯତ୍ନ ନେବାକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ ।
ପ୍ରଫେସର ଆଦିତ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଦୂର ସ୍ଥାନ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆସିଥିବାରୁ ଯାତ୍ରାର ଷ୍ଟ୍ରେସ ରହିଛି । ନନ୍ଦନକାନନରେ ଭଲ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯତ୍ନରେ ରଖାଯାଇଛି । ଶାବକ ପାଳିବାରେ ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନର ପଶୁ ଚିକିତ୍ସକ ଓ ଆନିମଲ କିପରମାନଙ୍କ ବହୁ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି । ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କୁ ପାଳିବା ଏକ ନୂଆ ଅଭିଜ୍ଞତା । ଓରାଙ୍ଗଉଟାନମାନେ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ । ସେମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧାରେ ରଖାଯାଇଛି ।"
ଓରାଙ୍ଗଉଟାନମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ:
ପ୍ରଫେସର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ଛୁଆ ସାଧାରଣ ଭାବରେ 7ରୁ 8 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଆ ସହିତ ରହିଥାନ୍ତି । ତେଣୁ ମାଆ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଥିବା ଏହି କଅଁଳ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନମାନଙ୍କୁ ମାଆ ଭଳି ଯତ୍ନ ଦେବା ଏବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ । ଖାଦ୍ୟ, ପାନୀୟ, ଚିକିତ୍ସା ସହ ମାନସିକ ଚାପ କମାଇବା ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଅତି କମରେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ନିରନ୍ତର ଯତ୍ନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।
ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନମାନଙ୍କ ଠାରେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ଏହି କାରଣରୁ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇନଥିଲା । ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ୭ ଦିନ ନିରୀକ୍ଷଣରେ ରଖାଯିବ । ଏହାପରେ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ସହ DNA ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ । ଏହା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କୃମି ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି । କିଛି ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କର ମଳକୁ ନେଇ କେବଳ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି । ସେପଟେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ କମାଇବା ପାଇଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଥେରାପି ଦିଆଯାଉଛି । ଓରାଙ୍ଗଉଟାନମାନେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
- ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ମ୍ୟୁଜିକ ଥେରାପି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଯାହାକୁ ସେମାନେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ।
- ଭିଟାମିନ D ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଅଁଳ ଖରାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆଣିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ।
- କେୟାର ଟେକର ଓ ଭେଟରୀନାରିଆନମାନେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲା ବେଳେ ବାୟୋ ସିକ୍ୟୁରିକି ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡିବ ।
- ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ।
ଓରାଙ୍ଗଉଟାନମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଶୈଳୀ କିଭଳି:
ଓରାଙ୍ଗଉଟାନମାନେ ପାଖାପାଖି 15 ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ପ୍ରଥମ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି । ପ୍ରତି ଓରାଙ୍ଗଉଟାନମାନେ 8-10 ବର୍ଷ ବ୍ୟବଧାନରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାନ୍ତି । ସାଧାରଣ ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟିଏ ମାଈ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ 3-4ଟି ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିଥାଆନ୍ତି । ଛୁଆ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ 8 ବର୍ଷ ଧରି ନିଜ ମାଆ ପାଖରେ ରହିଥାଆନ୍ତି । ମାଆ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ଛୁଆକୁ ଖାଇବା, ଚାଲିବା, ଗଛରେ ଝୁଲିବା ଓ ଗଛ ଚଢିବା ଆଦି ଶିଖାଇଥାନ୍ତି । ସେମାନେ ଯେଉଁଠାରେ ରୁହନ୍ତି ଦଳବଳ ଭାବରେ ରହିଥାଆନ୍ତି । ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ 90 ପ୍ରତିଶତ ଶାକାହାରୀ । ସାଧାରଣତଃ ସେମାନେ ଫଳ ଓ ପତ୍ର ଖାଇଥାଆନ୍ତି । ସେମାନେ ମାଂସାହାରୀ ନୁହନ୍ତି । ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ ହେଲେ ବିରଳରୁ ଅତି ବିରଳ ସେମାନେ ମାଂସାହାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ।
ପ୍ରଫେସର ଆଦିତ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କ ବଂଶବୃଦ୍ଧି ନେଇ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଛି । ସାଧାରଣତଃ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ପ୍ରାୟ 15 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପ୍ରଜନନକ୍ଷମ ହୁଏ । ପ୍ରାୟ 8ରୁ 10 ବର୍ଷ ବ୍ୟବଧାନରେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାଏ । ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଛୁଆମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସହ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେମାନଙ୍କ ବଂଶବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ବିଷୟ ହୋଇ ରହିବ ।"
ଉଦ୍ଧାର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ନେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ:
ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ଯ କେନ୍ଦ୍ରର ସଂଯୋଜକ ଓ ସର୍ଜରୀ ବିଭାଗର ପୂର୍ବତନ ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ନାଥ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ଜନ୍ମ ପରେ ସେମାନେ ମାଆ ପାଖରେ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ରହିଥାଆନ୍ତି । ସେହି ସମୟରେ ମାଆ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଶୈଳୀ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ । ନ୍ତୁ ନନ୍ଦନକାନନକୁ ଆସିଥିବା 5 ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେଲେ ସେମାନେ ଆପେ ଆପେ ଖାଉଛନ୍ତି, କ୍ଷୀର ମଧ୍ୟ ପିଉଛନ୍ତି । ଏପରିକି ମଣିଷଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ଅନୁବାନ୍ଧିତ ହେଉଛନ୍ତି । ତେଣୁ ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ମାସ ଧରି ମଣିଷଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଇଛି । ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଏସବୁ କାମ ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରୁଛନ୍ତି ।
ନନ୍ଦନକାନନରେ ପୂର୍ବରୁ ବିନି ନାମକ ଏକ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ରହିଥିଲା । 41 ବର୍ଷ ବୟସରେ 2019 ମସିହାରେ ବିନିର ମୃତ ହେବା ପରେ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ଖୁଆଡ଼ ଏବେ ଖାଲି ପଡିଛି । କିନ୍ତୁ ଏବେ 5 ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ଆସିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଚନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ନେବାକୁ ଚିଠି ଆସିଥିବା କଥା ଉଠୁଛି । ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଦେବା ଅନୁଚିତ । ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ରହିଛନ୍ତି । ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରହିଛନ୍ତି । 2021 ମସିହାରେ ଆସାମରେ ଏକ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସେଠାରେ ଅଛି । ତେଣୁ ଉଦ୍ଧାର 5 ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କୁ ନନ୍ଦନକାନନରେ ରଖାଯାଉ ବୋଲି ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ନାଥ କହିଛନ୍ତି ।
ସୁଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଏକ ଜଙ୍ଗଳରୁ 5 ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲେ । ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା । ଏବେ ନନ୍ଦନକାନନରେ ସେମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ସହିତ ସଂଘରୋଧରେ ରହିଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଏବେ କଣ୍ଢେଇରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଝୁଲାରେ ଝୁଲୁଛନ୍ତି, କ୍ଷୀର ପିଉଛନ୍ତି । ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ବେଳେ 7 ଦିନ ପରେ ସେମାନଙ୍କର DNA ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ ।
ସେପଟେ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ୍ ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତ ଜୋରଦାର ହୋଇ ଘଟଣାର ଗୁମର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା STF ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଛାନଭିନ୍ ଚଳାଇଛି । ଦୀଘାର ଏକ ଘରୋଇ ହୋଟେଲରୁ ଗତକାଲି 3 ଜଣଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇ STF ପଚରାଉଚରା କରୁଥିବାବେଳେ ପୁଣି ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ ନେଇ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣା; ଡିଜିପିଙ୍କ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଦୀଘାରୁ ୩ ଜଣଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଆଣିଲା STF
ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ: କହିଲେ, ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଅବୈଧ ଚାଲଣ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ହେବନାହିଁ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟ୍ ପଥ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର