ETV Bharat / state

୫ ମାଆର ୫ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ଛୁଆ, ଓଡ଼ିଶା ଜଳବାୟୁରେ ଖାପ ଖୁଆଇ ପାରିବେ ତ ?

ନନ୍ଦନକାନନରେ ଥିବା ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କ ଲାଳନ ପାଳନ ଏବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚାଲେଞ୍ଜ । ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍‌ରେ ଅଛନ୍ତି ୫ ଛୁଆ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ । ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ

Rescued Orangutan Cubs Nandankanan Belong to 5 Different Mothers
୫ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ଛୁଆ, ୫ ମାଆ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 12, 2026 at 7:40 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ବାଲେଶ୍ଵର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇ ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନରେ ଥିବା 5 ଛୁଆ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ଗୋଟିଏ ମାଆର ନୁହଁନ୍ତି । 5ଟି ଉଦ୍ଧାର ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ଅଲଗା ଅଲଗା ମାଆଙ୍କର ଛୁଆ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ୱାଇଲ୍ଡଲାଇଫ୍ ହେଲ୍ଥ କମିଟିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଫେସର ଆଦିତ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ । ମାଆ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ନନ୍ଦନକାନନରେ ଥିବା ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କ ଲାଳନ ପାଳନ ଏବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ସେମାନଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ଯତ୍ନ, ସଠିକ୍ ପରିବେଶ ଓ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଚିକିତ୍ସାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।

Rescued Orangutan
ଉଦ୍ଧାର ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ (ETV Bharat)

5 ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ଛୁଆଙ୍କ 5 ମାଆ:

ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ୱାଇଲ୍ଡଲାଇଫ୍ ହେଲ୍ଥ କମିଟିର ମୁଖ୍ୟ ତଥା ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ (OUAT) ପ୍ରଫେସର ଆଦିତ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନନ୍ଦନକାନନରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍‌ରେ ଥିବା 5 ଛୁଆ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ହେଉଛନ୍ତି 5ଟି ମାଆ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କର । ସମସ୍ତ ବୟସ ଏକ ବର୍ଷ ତଳେ ରହିଛି । ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ 8-10 ବର୍ଷ ବ୍ୟବଧାନରେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିଥାନ୍ତି । ଥରକେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଛୁଆକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାନ୍ତି । ଯେଉଁ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ଛୁଆ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ମାଆର ଛୁଆ ନୁହନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନର ଜଣେ ହିଁ ମାଆ ଥାଏ ।

Rescued Orangutan
ଉଦ୍ଧାର ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ (ETV Bharat)
ସହଜ ହେବ ନାହିଁ ଆମ ପରିବେଶ ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇବା:

ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ମାଆ ଓ ଛୁଆ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟର ସମ୍ପର୍କ ରହୁଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାଥରେ ଅନ୍ୟ ପରିବେଶରେ ଖାପ ଖୁଆଇବା ସହଜ ହେବ ନାହିଁ । ବିଶେଷ କରି ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କ ପ୍ରାକୃତିକ ବାସସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଉଷ୍ଣକଟିବନ୍ଧୀୟ ବର୍ଷା ଜଙ୍ଗଲ (Tropical rainforest) । ନନ୍ଦନକାନନର ପରିବେଶ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାକୃତିକ ଆବାସ ସହ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ସମାନ ନୁହେଁ । ଛୋଟ ବୟସରୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ଯତ୍ନ ନିଆଗଲେ ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନୂଆ ପରିବେଶ ସହ ଖାପ ଖୁଆଇ ପାରିବେ । ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଛୋଟ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ନନ୍ଦନକାନନର ଆନିମଲ କିପରଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ମାଆ ଭଳି ଯତ୍ନ ନେବାକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ ।

Rescued Orangutan
ଉଦ୍ଧାର ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ (ETV Bharat)

ପ୍ରଫେସର ଆଦିତ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଦୂର ସ୍ଥାନ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆସିଥିବାରୁ ଯାତ୍ରାର ଷ୍ଟ୍ରେସ ରହିଛି । ନନ୍ଦନକାନନରେ ଭଲ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯତ୍ନରେ ରଖାଯାଇଛି । ଶାବକ ପାଳିବାରେ ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନର ପଶୁ ଚିକିତ୍ସକ ଓ ଆନିମଲ କିପରମାନଙ୍କ ବହୁ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି । ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କୁ ପାଳିବା ଏକ ନୂଆ ଅଭିଜ୍ଞତା । ଓରାଙ୍ଗଉଟାନମାନେ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ । ସେମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧାରେ ରଖାଯାଇଛି ।"

ଓରାଙ୍ଗଉଟାନମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ:

ପ୍ରଫେସର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ଛୁଆ ସାଧାରଣ ଭାବରେ 7ରୁ 8 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଆ ସହିତ ରହିଥାନ୍ତି । ତେଣୁ ମାଆ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଥିବା ଏହି କଅଁଳ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନମାନଙ୍କୁ ମାଆ ଭଳି ଯତ୍ନ ଦେବା ଏବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ । ଖାଦ୍ୟ, ପାନୀୟ, ଚିକିତ୍ସା ସହ ମାନସିକ ଚାପ କମାଇବା ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଅତି କମରେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ନିରନ୍ତର ଯତ୍ନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।

Rescued Orangutan
ଉଦ୍ଧାର ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ (ETV Bharat)
ଷ୍ଟ୍ରେସ ଓ କୃମି ହୋଇଥିବା ସୂଚନା:

ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନମାନଙ୍କ ଠାରେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍‌ର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ଏହି କାରଣରୁ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇନଥିଲା । ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ୭ ଦିନ ନିରୀକ୍ଷଣରେ ରଖାଯିବ । ଏହାପରେ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ସହ DNA ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ । ଏହା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କୃମି ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି । କିଛି ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କର ମଳକୁ ନେଇ କେବଳ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି । ସେପଟେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ କମାଇବା ପାଇଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଥେରାପି ଦିଆଯାଉଛି । ଓରାଙ୍ଗଉଟାନମାନେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।

centre for Wildlife Health
ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର (ETV Bharat)
କଣ ରହିଛି ପରାମର୍ଶ:
  • ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ମ୍ୟୁଜିକ ଥେରାପି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଯାହାକୁ ସେମାନେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ।
  • ଭିଟାମିନ D ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଅଁଳ ଖରାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆଣିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ।
  • କେୟାର ଟେକର ଓ ଭେଟରୀନାରିଆନମାନେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲା ବେଳେ ବାୟୋ ସିକ୍ୟୁରିକି ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡିବ ।
  • ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ଓରାଙ୍ଗଉଟାନମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଶୈଳୀ କିଭଳି:

ଓରାଙ୍ଗଉଟାନମାନେ ପାଖାପାଖି 15 ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ପ୍ରଥମ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି । ପ୍ରତି ଓରାଙ୍ଗଉଟାନମାନେ 8-10 ବର୍ଷ ବ୍ୟବଧାନରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାନ୍ତି । ସାଧାରଣ ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟିଏ ମାଈ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ 3-4ଟି ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିଥାଆନ୍ତି । ଛୁଆ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ 8 ବର୍ଷ ଧରି ନିଜ ମାଆ ପାଖରେ ରହିଥାଆନ୍ତି । ମାଆ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ଛୁଆକୁ ଖାଇବା, ଚାଲିବା, ଗଛରେ ଝୁଲିବା ଓ ଗଛ ଚଢିବା ଆଦି ଶିଖାଇଥାନ୍ତି । ସେମାନେ ଯେଉଁଠାରେ ରୁହନ୍ତି ଦଳବଳ ଭାବରେ ରହିଥାଆନ୍ତି । ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ 90 ପ୍ରତିଶତ ଶାକାହାରୀ । ସାଧାରଣତଃ ସେମାନେ ଫଳ ଓ ପତ୍ର ଖାଇଥାଆନ୍ତି । ସେମାନେ ମାଂସାହାରୀ ନୁହନ୍ତି । ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ ହେଲେ ବିରଳରୁ ଅତି ବିରଳ ସେମାନେ ମାଂସାହାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ।

Rescued Baby orangutan
ଉଦ୍ଧାର ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ (ETV Bharat)

ପ୍ରଫେସର ଆଦିତ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କ ବଂଶବୃଦ୍ଧି ନେଇ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଛି । ସାଧାରଣତଃ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ପ୍ରାୟ 15 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପ୍ରଜନନକ୍ଷମ ହୁଏ । ପ୍ରାୟ 8ରୁ 10 ବର୍ଷ ବ୍ୟବଧାନରେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାଏ । ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଛୁଆମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସହ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେମାନଙ୍କ ବଂଶବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ବିଷୟ ହୋଇ ରହିବ ।"

centre for Wildlife Health
ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର NABL ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ (ETV Bharat)

ଉଦ୍ଧାର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ନେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ:

ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ଯ କେନ୍ଦ୍ରର ସଂଯୋଜକ ଓ ସର୍ଜରୀ ବିଭାଗର ପୂର୍ବତନ ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ନାଥ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ଜନ୍ମ ପରେ ସେମାନେ ମାଆ ପାଖରେ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ରହିଥାଆନ୍ତି । ସେହି ସମୟରେ ମାଆ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଶୈଳୀ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ । ନ୍ତୁ ନନ୍ଦନକାନନକୁ ଆସିଥିବା 5 ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେଲେ ସେମାନେ ଆପେ ଆପେ ଖାଉଛନ୍ତି, କ୍ଷୀର ମଧ୍ୟ ପିଉଛନ୍ତି । ଏପରିକି ମଣିଷଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ଅନୁବାନ୍ଧିତ ହେଉଛନ୍ତି । ତେଣୁ ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ମାସ ଧରି ମଣିଷଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଇଛି । ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଏସବୁ କାମ ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରୁଛନ୍ତି ।

Nandankanan
ନନ୍ଦନକାନନ (ETV Bharat)
ନନ୍ଦନକାନନରେ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ବିନି ଏବେ 5 ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ:

ନନ୍ଦନକାନନରେ ପୂର୍ବରୁ ବିନି ନାମକ ଏକ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ରହିଥିଲା । 41 ବର୍ଷ ବୟସରେ 2019 ମସିହାରେ ବିନିର ମୃତ ହେବା ପରେ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ଖୁଆଡ଼ ଏବେ ଖାଲି ପଡିଛି । କିନ୍ତୁ ଏବେ 5 ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ଆସିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଚନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ନେବାକୁ ଚିଠି ଆସିଥିବା କଥା ଉଠୁଛି । ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଦେବା ଅନୁଚିତ । ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ରହିଛନ୍ତି । ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରହିଛନ୍ତି । 2021 ମସିହାରେ ଆସାମରେ ଏକ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସେଠାରେ ଅଛି । ତେଣୁ ଉଦ୍ଧାର 5 ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କୁ ନନ୍ଦନକାନନରେ ରଖାଯାଉ ବୋଲି ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ନାଥ କହିଛନ୍ତି ।



ସୁଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଏକ ଜଙ୍ଗଳରୁ 5 ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲେ । ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା । ଏବେ ନନ୍ଦନକାନନରେ ସେମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ସହିତ ସଂଘରୋଧରେ ରହିଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଏବେ କଣ୍ଢେଇରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଝୁଲାରେ ଝୁଲୁଛନ୍ତି, କ୍ଷୀର ପିଉଛନ୍ତି । ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ବେଳେ 7 ଦିନ ପରେ ସେମାନଙ୍କର DNA ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ ।

centre for Wildlife Health
ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର (ETV Bharat)

ସେପଟେ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ୍‌ ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତ ଜୋରଦାର ହୋଇ ଘଟଣାର ଗୁମର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା STF ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଛାନଭିନ୍‌ ଚଳାଇଛି । ଦୀଘାର ଏକ ଘରୋଇ ହୋଟେଲରୁ ଗତକାଲି 3 ଜଣଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇ STF ପଚରାଉଚରା କରୁଥିବାବେଳେ ପୁଣି ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ ନେଇ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣା; ଡିଜିପିଙ୍କ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଦୀଘାରୁ ୩ ଜଣଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଆଣିଲା STF

ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ: କହିଲେ, ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଅବୈଧ ଚାଲଣ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ହେବନାହିଁ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟ୍ ପଥ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

ORANGUTAN
NANDANKANAN ZOO
ORANGUTAN CARE
ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ
5 ORANGUTANS FROM 5 MOTHERS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.