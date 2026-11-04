ଗିଡ଼ିପାବାଲିରେ ଚାଲିଥିବା ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥଗିତ: ଏବେ ବି 11 ନିଖୋଜ
ନିଖୋଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଠାବ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ତିମ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିବ । ଯଦି ପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହେ, ତେବେ ଗୁରୁବାରଠାରୁ ପୁଣି ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇ ପାରିବ ।ରିପୋର୍ଟ-ବାଳକୃଷ୍ଣ ଚର୍ଚ୍ଚି
Published : November 4, 2026 at 6:23 PM IST
KANDHAMAL RESCUE OPERATION, କନ୍ଧମାଳ: ଗିଡ଼ିପାବାଲିରେ ଚାଲିଥିବା ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆସନ୍ତାକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥଗିତ ରହିଛି । ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ ବୋଲି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲାପାଳ ବେଦଭୂଷଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ ଜିଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗ କାରଣରୁ ବୁଧବାର ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ଏହା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନୁହେଁ ଏବଂ ନିଖୋଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଠାବ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ତିମ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିବ । ଯଦି ପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହେ, ତେବେ ଗୁରୁବାରଠାରୁ ପୁଣି ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇ ପାରିବ ।
ଜିଲାପାଳଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଲଗାତାର ତିନି ଥର ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇଥିବାରୁ ମୃତଦେହ ପ୍ରାୟ ୩୦ ଫୁଟରୁ ଅଧିକ ଗଭୀରରେ ରହିଥିବା ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦଳ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନର ଉପଲବ୍ଧ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଜରିଆରେ ୩୦ ଫୁଟରୁ ତଳକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ । ଏହାଛଡ଼ା ସେଠାରେ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କଲେ ପୁଣି ଭୂସ୍ଖଳନ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଥିବାରୁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଓ ପ୍ରଶାସନର ନିଷ୍ପତ୍ତିକ୍ରମେ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାମୟିକ ଭାବେ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି ।
ଗତ ଦୁଇଦିନର ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ପରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଫଳାଫଳ ମିଳି ନାହିଁ । ଠାବ ହୋଇଥିବା ଦୁଇଟି ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ତିନି ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ କି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ସବୁଠାରୁ ଉପର ସ୍ତରରେ ଥିଲେ ।
ଅପରପକ୍ଷେ, ମୃତକଙ୍କ ଆତ୍ମୀୟସ୍ୱଜନମାନେ ଜୀବିତ ପାଇବାର ଆଶା କ୍ରମଶଃ ମଉଳି ଯାଉଥିବାରୁ ସେମାନେ ପ୍ରଶାସନର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତି ସମ୍ମତି ଜଣାଇଛନ୍ତି । ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମୂହିକ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ଗ୍ରାମ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ସ୍ଥାନରେ କରିବା ସହିତ ସେଠାରେ ଏକ ସ୍ମୃତି ସ୍ତମ୍ଭ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି । କନ୍ଧମାଳ ଓ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା କରି ଏନେଇ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ । ପରିବାରର ମାନସିକ ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରଶାସନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାର ସହ ବିଚାରକୁ ନେଉଛି ।
ତେବେ ଆଗାମୀ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରୁ ରେଳବାଇକୁ ବାଦ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଜିଲାପାଳ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ସେହି ଦୁର୍ଗମ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ଏୟାର ଡ୍ରପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସେଠାକାର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ତାହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ଦେଇଥିଲେ ।
ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଅନୁକୂଳ ପାଗକୁ ଦେଖି ସର୍ଚ୍ଚ ଅପେରସନ କରାଯିବ । ଏଥିପାଇଁ ଫାୟାର ଟିମ, ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ, ଲାଇଭ ଡିଟେକ୍ସନ ଟିମ, ସନ୍ଧନୀ କୁକୁର ଅପେରସନ ରେ ସାମିଲ ହେବେ । ଆଜି ପାଗ କୁ ଦେଖି ସମ୍ପୂର୍ଣ ବନ୍ଦ ରହିବ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଏବଂ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବ ।
ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ମିଳିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଜିଲାପାଳ ବେଦ ଭୂଷଣ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- କନ୍ଧମାଳ ଭୂସ୍ଖଳନ: ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ ଜୋରଦାର, ମାଟି ତଳୁ ୨ ନିଖୋଜଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ୩ ଜିଲ୍ଲାରେ ରିଲିଫ୍ ଓ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ କରିବେ ୪ IAS, କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ ପରେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବ ରିପୋର୍ଟ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କନ୍ଧମାଳ