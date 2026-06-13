ଚାରି ଦିନ ପରେ କୂଅ ଭିତରୁ ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣାରେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଆକ୍ସନ, ବନ୍ଧା ହେଲେ 4
କୂଅ ଭିତରୁ ଚାରି ଦିନ ପରେ ଜୀବନ୍ତ ମଣିଷ ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣାରେ ବିଜେପୁର ଓ ପଦ୍ମପୁର ପୋଲିସକୁ ସଫଳତା । ରିପୋର୍ଟ ରାଜେଶ ସରାପ
Published : June 13, 2026 at 10:56 AM IST|
Updated : June 13, 2026 at 11:24 AM IST
ବରଗଡ: 4 ଦିନ ପରେ କୂଅରୁ ଜୀବନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣାର ୨୪ ଘଣ୍ଟା ନ ପୁରୁଣୁ ଚାରି ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କାବୁ କରିଛି ପୋଲିସ । ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସିନ ରିକ୍ରିଏସନ କରିଛି । କୂଅ ଭିତରୁ ଚାରି ଦିନ ପରେ ଉଦ୍ଧାର ଜୀବନ୍ତ ମଣିଷର ଖବର ଆସିବା ପରେ ବିଜେପୁର ଓ ପଦ୍ମପୁର ପୋଲିସ ମିଳିତ ଭାବେ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । କୂଅ ଭିତରୁ ଉଦ୍ଧାର ବ୍ଯକ୍ତିଙ୍କ ବୟାନ ଅନୁଯାୟୀ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ପୋଲିସ। କୂଅରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ପଦ୍ମପୁର ପୁରେନା ଗ୍ରାମର ତୁଳସୀ ରାମ ଭୁଏ । ପେଶାରେ ସେ ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ।
24 ଘଣ୍ଟାରେ ବରଗଡ ପୋଲିସର ଆକ୍ସନ
ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ପଦ୍ମପୁର ଶକ୍ତିନଗର ପଡ଼ାର ବାବଲୁ ମନହିରା, ବିଜେପୁର ଭୋଇପଡ଼ାର ଶକ୍ତି ବେହେରା , ବିଜେପୁର ମଧ୍ୟପଡ଼ାର ତ୍ରିନାଥ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ବିଜେପୁରର ମହମ୍ମଦ ଅକମାଲ ରାଜିକ୍ । ତୁଳସୀ ରାମଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ପଦ୍ମପୁର ଥାନାରେ ନିଖୋଜ ଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥଲେ । ମାତ୍ର ବିଜେପୁର ଥାନାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନାମରେ ପୋଲିସ୍ କେସ ନମ୍ବର 138 ରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଚାରିଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ।
ମୃତ ଭାବି କୂଅକୁ ଠେଲି ଦେଇଥିଲେ
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତ ରବିବାର ପଦ୍ମପୁର ପୁରେନା ଗ୍ରାମର ତୁଳସୀ ରାମ ଭୁଏ ମୋବାଇଲ କିଣିବାକୁ 5000 ଟଙ୍କା ନେଇ ସାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଘରୁ ବାହାରିଥିଲେ । ଚାରିଜଣ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହିତ ସେ ବିଜେପୁର ନିକଟସ୍ଥ ସମଲେଇପଦର୍ ଗ୍ରାମକୁ ଆସିଥିଲେ । ସେଠାରେ ମଦ୍ୟପାନ କରି ନିଶାରେ ଚୁର୍ ହେବା ପରେ ତୁଳସୀରାମଙ୍କ ସହିତ ଗଣ୍ତଗୋଳ କରି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥଲେ । ପ୍ରବଳ ମାଡ଼ରେ ତୁଳସୀରାମ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିବାରୁ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା ଭାବି ସମସ୍ତେ ମିଶି ତୁଲସୀ ରାମଙ୍କୁ ଏକ ବିରାଟ କୂଅ ଭିତରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ । କୂଅରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଥିବାରୁ ସେ ବଞ୍ଚିଯାଇଥିଲ ମାତ୍ର ଦୀର୍ଘ ଚାରିଦିନ ଧରି କୂଅ ଭିତରେ ପଡ଼ି ରହି ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ ମଧ୍ଯ କେହି ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଆସିନଥିଲେ ।
ଘଟଣାର 4 ଦିନ ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ବିହାରୀ ମଲ୍ଲିକ ନାମକ ବୃଦ୍ଧ କାଠ ଗୋଟାଇ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ତୁଳସୀରାମଙ୍କ ଚିତ୍କାର ଶୁଣିଥିଲେ । ସେ କୂଅ ପାଖକୁ ଯାଇ ତୁଳସୀରାମ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଠୁ ଖବର ପାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଓ ପରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ, ବିଜେପୁର ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରି ଗୋଷ୍ଠି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ । ତୁଳସୀ ରାମଙ୍କ ଠାରୁ ବୟାନ ରେକର୍ଡ଼ କଲା ପରେ ପୋଲିସ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଚାରି ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହିତ ଘଟଣା ସ୍ଥଳକୁ ନେଇ ସିନ ରିକ୍ରିଏସନ୍ କରିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବରଗଡ ଧନୁଯାତ୍ରା ଗେଟ୍ ଭାଙ୍ଗିବା ଘଟଣାରେ ଥାନା ଘେରିଲା ବିଜେଡି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ବିଜେପି ସାଂସଦ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ୟୁପି ଟ୍ରକରୁ ମିଳିଲା ଚାରି କୋଟିର ଗଞ୍ଜେଇ, 2 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବରଗଡ