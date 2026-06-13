ETV Bharat / state

ଚାରି ଦିନ ପରେ କୂଅ ଭିତରୁ ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣାରେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଆକ୍ସନ, ବନ୍ଧା ହେଲେ 4

କୂଅ ଭିତରୁ ଚାରି ଦିନ ପରେ ଜୀବନ୍ତ ମଣିଷ ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣାରେ ବିଜେପୁର ଓ ପଦ୍ମପୁର ପୋଲିସକୁ ସଫଳତା । ରିପୋର୍ଟ ରାଜେଶ ସରାପ

Baragarh man rescued from well
ଚାରି ଦିନ ପରେ କୂଅ ଭିତରୁ ଉଦ୍ଧାର (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 13, 2026 at 10:56 AM IST

|

Updated : June 13, 2026 at 11:24 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ବରଗଡ: 4 ଦିନ ପରେ କୂଅରୁ ଜୀବନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣାର ୨୪ ଘଣ୍ଟା ନ ପୁରୁଣୁ ଚାରି ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କାବୁ କରିଛି ପୋଲିସ । ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସିନ ରିକ୍ରିଏସନ କରିଛି । କୂଅ ଭିତରୁ ଚାରି ଦିନ ପରେ ଉଦ୍ଧାର ଜୀବନ୍ତ ମଣିଷର ଖବର ଆସିବା ପରେ ବିଜେପୁର ଓ ପଦ୍ମପୁର ପୋଲିସ ମିଳିତ ଭାବେ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । କୂଅ ଭିତରୁ ଉଦ୍ଧାର ବ୍ଯକ୍ତିଙ୍କ ବୟାନ ଅନୁଯାୟୀ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ପୋଲିସ। କୂଅରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ପଦ୍ମପୁର ପୁରେନା ଗ୍ରାମର ତୁଳସୀ ରାମ ଭୁଏ । ପେଶାରେ ସେ ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ।

ଚାରି ଦିନ ପରେ କୂଅ ଭିତରୁ ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣାରେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଆକ୍ସନ, ବନ୍ଧା ହେଲେ 4 (ETV Bharat Odisha)

24 ଘଣ୍ଟାରେ ବରଗଡ ପୋଲିସର ଆକ୍ସନ

ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ପଦ୍ମପୁର ଶକ୍ତିନଗର ପଡ଼ାର ବାବଲୁ ମନହିରା, ବିଜେପୁର ଭୋଇପଡ଼ାର ଶକ୍ତି ବେହେରା , ବିଜେପୁର ମଧ୍ୟପଡ଼ାର ତ୍ରିନାଥ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ବିଜେପୁରର ମହମ୍ମଦ ଅକମାଲ ରାଜିକ୍ । ତୁଳସୀ ରାମଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ପଦ୍ମପୁର ଥାନାରେ ନିଖୋଜ ଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥଲେ । ମାତ୍ର ବିଜେପୁର ଥାନାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନାମରେ ପୋଲିସ୍ କେସ ନମ୍ବର 138 ରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଚାରିଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ।

Baragarh man rescued from well
ଚାରି ଦିନ ପରେ କୂଅ ଭିତରୁ ଉଦ୍ଧାର (ETV Bharat Odisha)

ମୃତ ଭାବି କୂଅକୁ ଠେଲି ଦେଇଥିଲେ

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତ ରବିବାର ପଦ୍ମପୁର ପୁରେନା ଗ୍ରାମର ତୁଳସୀ ରାମ ଭୁଏ ମୋବାଇଲ କିଣିବାକୁ 5000 ଟଙ୍କା ନେଇ ସାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଘରୁ ବାହାରିଥିଲେ । ଚାରିଜଣ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହିତ ସେ ବିଜେପୁର ନିକଟସ୍ଥ ସମଲେଇପଦର୍ ଗ୍ରାମକୁ ଆସିଥିଲେ । ସେଠାରେ ମଦ୍ୟପାନ କରି ନିଶାରେ ଚୁର୍‌ ହେବା ପରେ ତୁଳସୀରାମଙ୍କ ସହିତ ଗଣ୍ତଗୋଳ କରି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥଲେ । ପ୍ରବଳ ମାଡ଼ରେ ତୁଳସୀରାମ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିବାରୁ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା ଭାବି ସମସ୍ତେ ମିଶି ତୁଲସୀ ରାମଙ୍କୁ ଏକ ବିରାଟ କୂଅ ଭିତରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ । କୂଅରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଥିବାରୁ ସେ ବଞ୍ଚିଯାଇଥିଲ ମାତ୍ର ଦୀର୍ଘ ଚାରିଦିନ ଧରି କୂଅ ଭିତରେ ପଡ଼ି ରହି ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ ମଧ୍ଯ କେହି ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଆସିନଥିଲେ ।

ଘଟଣାର 4 ଦିନ ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ବିହାରୀ ମଲ୍ଲିକ ନାମକ ବୃଦ୍ଧ କାଠ ଗୋଟାଇ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ତୁଳସୀରାମଙ୍କ ଚିତ୍କାର ଶୁଣିଥିଲେ । ସେ କୂଅ ପାଖକୁ ଯାଇ ତୁଳସୀରାମ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଠୁ ଖବର ପାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଓ ପରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ, ବିଜେପୁର ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରି ଗୋଷ୍ଠି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ । ତୁଳସୀ ରାମଙ୍କ ଠାରୁ ବୟାନ ରେକର୍ଡ଼ କଲା ପରେ ପୋଲିସ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଚାରି ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହିତ ଘଟଣା ସ୍ଥଳକୁ ନେଇ ସିନ ରିକ୍ରିଏସନ୍ କରିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବରଗଡ ଧନୁଯାତ୍ରା ଗେଟ୍ ଭାଙ୍ଗିବା ଘଟଣାରେ ଥାନା ଘେରିଲା ବିଜେଡି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ବିଜେପି ସାଂସଦ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ୟୁପି ଟ୍ରକରୁ ମିଳିଲା ଚାରି କୋଟିର ଗଞ୍ଜେଇ, 2 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବରଗଡ

Last Updated : June 13, 2026 at 11:24 AM IST

TAGGED:

MAN RESCUED FROM WELL
BARAGARH POLICE OPERATION
MAN STRANDED IN WELL BARAGARH
ବରଗଡ ଜୀବନ୍ତ ମଣିଷ କୂଅରୁ ଉଦ୍ଧାର
BARAGARH MAN RESCUED FROM WELL

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.