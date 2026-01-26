୭୭ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ; ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
୭୭ ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ଭୁବନେଶ୍ବର ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି । କଟକ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ୭୭ ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ସମାରୋହରେ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।
Published : January 26, 2026 at 1:26 PM IST
Republic Day 2026 ଭୁବନେଶ୍ବର/କଟକ: ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ୭୭ ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ । ଭୁବନେଶ୍ବର ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି । ସେହିପରି କଟକଠାରେ ଆୟୋଜିତ 'ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ୭୭ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ସମାରୋହ - ୨୦୨୬' ଅବସରରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ସହ ପରେଡ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ।
ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ:
ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ । ବିଧାନସଭା ସମ୍ମୁଖରୁ ମାଷ୍ଟର୍ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଯାଏଁ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରୁପ ୭୭ ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ପ୍ୟାରେଡ଼ କରିଛନ୍ତି । ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ ପରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପରେଡ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଚଳିତବର୍ଷ ପରେଡର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଯୁବ IPS ରାକେଶ ସାହୁ । ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ପରେ ତାଙ୍କ କାମାଣ୍ଡ ସହ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ସାମ୍ମନ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଟିଂଜେଣ୍ଟ ପରେଡ ସ୍ଥଳ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲେ । ପରେଡରେ 51 ଟି କଣ୍ଟିଂଜେଣ୍ଟ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ଯେଉଁଥିରେ ଓଡିଶା ପୋଲିସର ବିଭିନ୍ନ ଫୋର୍ସ ସହ, ସିଆରପିଏଫ୍, ସିଆଇଏସଏଫ୍, SOG, NCC, ସାଙ୍ଗକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ସବୁଠୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଥିଲା ମହର୍ଷି କଲେଜ ଦ୍ଵାରା ଡେୟାର ଡେଭିଲର ଦୁଃସାହସିକ ବାଇକ ସୋ' । ଏଥର ଏହି ସୋ'ରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ଅପେରସନ ସିନ୍ଦୂର ଥିମ୍ ।
ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗ ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ଼ ପରେଡ:
ଏହାସହ ସ୍କେଟିଂ ଏକାଡେମୀ ଓ ଲୋଉରା ଅନୁଷ୍ଠାନର କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍କେଟିଂ କଳା କୌଶଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବେଶ ଚିତାକର୍ଷକ ଥିଲା । ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ଥିମ୍ ସହ ଦେଶାତ୍ମକ ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ନିଜର ଏହି ଦୁଃସାହସିକ କଳା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ସ୍କେଟିଂର କୁନି କୁନି ଶିଶୁ । ପରେ ପରେ ସାଂସ୍କତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାଙ୍ଗକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ୧୪ ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ଼ ମଧ୍ୟ ପରେଡରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲା । ପୁରୀର ରଙ୍ଗଶାଳା ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ମେଢ଼, ଗଞ୍ଜାମର ଲୋକକଳା ଅର୍ଦ୍ଧ ନାରୀଶ୍ୱର, କଟକ ସଂକିର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ, ମୟୂରଭଞ୍ଜର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲୋକକଳା ନୃତ୍ୟ ସାନ୍ତାଳୀ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା । ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ୟାରେଡକୁ ନେଇ ପୁରା ପରିବେଶ ଦେଶାତ୍ମକ ବୋଧରେ ରଙ୍ଗୀନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ୟାରେଡ ସହ ନୃତ୍ୟ ଗୀତାରେ ପୁରୀ ଉଠିଥିଲା ।
ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରି ରାଜ୍ୟପାଳ ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି କହିଛନ୍ତି, "ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ, 77ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ସମାରୋହରେ ଯୋଗଦେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଲି । ଏହି ଅବସରରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କଲି ଏବଂ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପରେଡ୍ ଦେଖିଲି । ବିଶିଷ୍ଟ ଗଣମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ଅବସରରେ ଆମ ସମ୍ବିଧାନର ସ୍ଥାୟୀ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ପ୍ରୟାସର ମିଳିତ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରାଯାଛି ।"
ଭୁବନେଶ୍ଵରରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା:
ସେପଟେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁବନେଶ୍ଵର ସୁରକ୍ଷା ବଳୟରେ ରହିଥିଲା ପୁରା ଭୁବନେଶ୍ୱର । ବିନା ୟୁନିଫର୍ମରେ ଅଧିକ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନିୟୋଜିତ ରହିଥିବା ବେଳେ ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡାକଡି କରାଯାଇଥିଲା । ଭୁବନେଶ୍ୱରେ 23 ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ, ଡଗ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ, ଆଣ୍ଟି ଟେରର, ବମ୍ୱ ନିରୋଧୀ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ ।
ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ:
ସେପଟେ କଟକ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆୟୋଜିତ 'ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ୭୭ ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ସମାରୋହ - ୨୦୨୬' ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ସହ ପରେଡ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ।
ଜନସାଧାରଣକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ଗତ 11 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ ଏକ ନବଜାଗରଣ ଦେଖାଦେଇଛି । ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଗତି ସହ ସାଂସ୍କୃତିକ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦର ଏକ ଲହର ଆଜି ଦେଖାଦେଇଛି । 2026 ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅନେକ ସ୍ବପ୍ନ, ସମ୍ଭାବନା ଓ ସୁଯୋଗ ନେଇ ଆସିଛି । ଆମ ପାଇଁ ଅନେକ ଆହ୍ବାନ ମଧ୍ୟ ଅଛି । ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଆଦର୍ଶକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହେବା । ଆପଣମାନେ ହିଁ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଶକ୍ତି, ସାହସ ଓ ସମ୍ପତ୍ତି । ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବା । ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ, ଆମର ସମ୍ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମ ଓଡ଼ିଶା ଆକାଶରେ ଏକ ନୂଆ ଆଶାର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଆଣିବ ।’
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର/କଟକ