ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ୨୦୨୬: କିଏ କେଉଁଠି ଉଡ଼ାଇବେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା, ଜାଣନ୍ତୁ...
ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ୨୦୨୬ରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଓ କଟକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେବେ । ଆଉ କିଏ କେଉଁଠି ଉଡ଼ାଇବେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଜାଣନ୍ତୁ ପୂରା ତାଲିକା ।
Republic Day 2026 ଭୁବନେଶ୍ବର: ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ୨୦୨୬ରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେବେ ରାଜ୍ୟପାଳ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀଗଣ । କିଏ କେଉଁଠି କରିବେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ସେନେଇ ତାଲିକା ଜାରି ହୋଇଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଚୂଡାନ୍ତ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ରାଜ୍ୟପାଳ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପରେଡରେ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ । କଟକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେବା ସହ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ । '
ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂଦେଓ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା ଗତବର୍ଷ ଭଳି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ । ସେହିପରି ୧୫ ଜିଲ୍ଲାରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ, ୩ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆରଡିସି ଏବଂ ୧୩ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ସହ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ।
କିଏ କେଉଁଠି ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ
|ପଦବୀ
|ନାମ
|ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ସ୍ଥାନ
|ରାଜ୍ୟପାଳ
|ଡକ୍ଟର ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପତି
|ଭୁବନେଶ୍ବର
|ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
|ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ
|କଟକ
|ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
|କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂଦେଓ
|କୋରାପୁଟ
|ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
|ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା
|ଖୋର୍ଦ୍ଧା
|ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ
|ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ
|ପୁରୀ
|ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ
|ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ
|ବରଗଡ଼
|ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ
|ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ
|ରାୟଗଡା
|ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ
|କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର
|କେନ୍ଦୁଝର
|ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ
|ପୃଥ୍ବୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ
|ଢେଙ୍କାନାଳ
|ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ
|ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ
|କନ୍ଧମାଳ
|ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ
|ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ଜେନା
|ମାଲକାନଗିରି
|ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ
|କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର
|ଭଦ୍ରକ
|ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ
|ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ
|କଳାହାଣ୍ଡି
|କ୍ରୀଡାମନ୍ତ୍ରୀ
|ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ
|ନୟାଗଡ଼
|ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ
|ପ୍ରଦୀପ ବଳସାମନ୍ତ
|ସମ୍ବଲପୁର
|ମତ୍ସ୍ୟ ଏବଂ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ
|ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ
|ବାଲେଶ୍ଵର
|ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ
|ସମ୍ପଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ
|ବୌଦ୍ଧ
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଓ ରାଉରକେଲାରେ ରାଜସ୍ବ କମିଶନର ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ । ଅନୁଗୋଳ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଦେଓଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ (ଛତ୍ରପୁର), ଗଜପତି (ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି), ଝାରସୁଗୁଡା, ଯାଜପୁର, ଜଗତସିଂହପୁର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ (ବାରିପଦା), ନବରଙ୍ଗପୁର, ନୂଆପଡ଼ା, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ ।
ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ:
ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ସୂଚନା ଓ ଲୋକ ସଂପର୍କ ବିଭାଗ, ପରେଡ ଓ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ସ୍ଥାନରେ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ରାମଧୁନ ପରିବେଷଣ, ଟିଭି ଓ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯୋଗେ ସିଧାପ୍ରସାରଣ, ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ, ଉତ୍ସବସ୍ଥଳର ସାଜସଜ୍ଜା, ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥିଙ୍କ ଉପବେଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ । ରାଜଭବନରୁ ଉତ୍ସବସ୍ଥଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାକୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କରାଯିବ । ଏଥି ସହ ଉତ୍ସବସ୍ଥଳକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସାଜସଜ୍ଜା କରାଯିବ । କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିିଭିନ୍ନ କୋଠା, ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ଓ ପ୍ରମୁଖ କୋଠାର ଆଲୋକୀକରଣ କରାଯିବ । ବିଏମସି ପକ୍ଷରୁ ଉତ୍ସବ ସ୍ଥଳର ସ୍ବଚ୍ଛତା ଓ ପିଇବା ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ । ସେହିପରି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ତଥା ଟ୍ରାଫିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପରିଚାଳନା କରାଯିବ ।
