'ସାର୍ବଜନୀନ ହେବ ନାହିଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଗଣତି ମଣତି ରିପୋର୍ଟ'- ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ
ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପରେ ପୁଣି ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମାର୍ଗଶିର ମାସସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହେବ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନାଟ ମଣ୍ଡପରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : September 11, 2026 at 3:51 PM IST
LAW MINISTER ON RATNA BHANDAR, ପୁରୀ: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ଗଣତି ମଣତି ରିପୋର୍ଟ ସାର୍ବଜନୀନ ହେବ ନାହିଁ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର କୌଣସି ରିଲ୍ସର ବିଷୟବସ୍ତୁ ନୁହେଁ । ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୁପ୍ତ ସେଵା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ବଛତା ସହ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତି ବହୁଳତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖାଯାଇ ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି । ପୁରୀ ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି, "ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରରେ ଅନେକ ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ମୋତି ମାଣିକ୍ୟ ଅଛି । ୧୯୭୮ ମସିହା ତାଲିକା ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଣତି ମଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବା ପରେ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ । ସମସ୍ତ ଅଳଂକାରର ଥ୍ରିଡି ମ୍ୟାପିଂ, ଫୋଟୋଗ୍ରାଫି ଓ ଭିଡିଓ ଗ୍ରାଫି କରାଯାଉଛି । ତେବେ ଗଣତି ମଣତି ଶେଷ ହେବା ପରେ ଯେଉଁ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ତାହାକୁ ପବ୍ଲିକ୍ ଡୋମେନରେ ରଖାଯିବ ନାହିଁ । ଆସନ୍ତା ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି କରାଯିବ । ଆସନ୍ତା ମାର୍ଗଶିର ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରାଯିବ," ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
"ଆସନ୍ତା ୭ରୁ ୮ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପାଇଲଟ ରାମ୍ପର ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ହେବ । ଆଇଆଇଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ରାମ୍ପ ମଡେଲର ସମୀକ୍ଷା କରଯାଇଛି । ୫ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଫୋଲ୍ଡିଂ ରାମ୍ପ କୁ ଖୋଲା ଯାଇ ପୁଣି ବନ୍ଦ କରାଯାଇ ପାରିବ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଛତିଶା ନିଯୋଗ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ମାନେ ଏହି ରାମ୍ପ କୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବେ । ସେମାନଙ୍କ ମତାମତ ଅନୁସାରେ ଅବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସଂଶୋଧନ କରାଯିବ । ଯଦି ଅନୁମତି ମିଳିବ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯିବ । ୬ ଥାକିଆ ରାମ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ । ଆଗାମୀ ୩ ରୁ ୪ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଡେଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ," ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏହା ବାଦ୍ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପୁରୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ । ପୁରୀ ସହରବାସୀଙ୍କ ସହଜ ସୁବିଧା ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ଓ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ବୋଲି, ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଲାଇନରେ ଛିଡା ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୀବାସୀ, ତାତିଲା ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଞ୍ଚ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ଆଉ ୩ଟି ପବିତ୍ର ନାଁ- 'ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର, ଶ୍ରୀନଅର'କୁ ମିଳିଲା ଟ୍ରେଡମାର୍କ ସୁରକ୍ଷା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ