ବମିଖାଲ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ 'ରେପ୍ଲିକା ଅଫ୍ ଦୁବାଇ'ର ଶୋଭା: ପଳାଶୁଣୀରେ ଆକର୍ଷଣ ସାଜୁଛି ଜୟପୁରର ହାୱା ମହଲ
ଷଷ୍ଠି ପୂଜା ସହ ମା'ଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ରାଜଧାନୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିଛି ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ତୋରଣ । ରିପୋର୍ଟ- ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ
Published : October 17, 2026 at 10:43 PM IST
BOMIKHAL PALASUNI DURGA PUJA, ଭୁବନେଶ୍ୱର : ଧରାବତରଣ କରିଛନ୍ତି ଜଗତ୍ଜନନୀ ମା' ଦୁର୍ଗା । ମା'ଙ୍କ ଆଗମନକୁ ନେଇ ସବୁଠି ପୂଜା ପାଠ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ମନ୍ତ୍ରଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ । ମା'ଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନାକୁ ନେଇ ଶକ୍ତିର ଉର୍ଜା ପ୍ରତିଟି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଆଉ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ମା'ଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ । ଆଜି ମା'ଙ୍କର ଷଷ୍ଠି ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସବୁଠି ଚାଲିଛି ଷଷ୍ଠିର ନୀତିକାନ୍ତି । ତେଣୁ ପୂଜା ସହ ମା'ଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ରାଜଧାନୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିଛି ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ତୋରଣ ।
ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଥିମ ସହ ଝଲସୁଛି ଭଳିକି ଭକି ରଙ୍ଗୀନ ତୋରଣ । ପ୍ରତିଯୋଗୀତାମୂଳକ ଭାବେ ତୋରଣ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ସହରିଆଙ୍କ ମନ ମୋହୁଛି ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ତୋରଣ । ଏହି କ୍ରମରେ ବମିଖାଲ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଶୋଭା ପାଉଛି ଦୁବାଇ ସିଟି । ବିନା ଭିସା, ବିନା ପାସପୋର୍ଟରେ ଏଥର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏହି ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ହିଁ ଦୁବାଇ ବୁଲିବାର ଅନୁଭୂତି ନେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ।
ମା’ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଆଗମନରେ ରାଜଧାନୀର ପୂଜାମଣ୍ଡପ ସବୁ ଝଲସୁଥିବା ବେଳେ ବମିଖାଲର ‘ରେପ୍ଲିକା ଅଫ୍ ଦୁବାଇ’ ତୋରଣ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆକର୍ଷଣ ପାଲଟିଛି । ଦୁବାଇ ଯାଇନଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠାରେ ଦୁବାଇ ସହରର ଝଲକ ଦେଖିବା ସହ ଏହାର ଆଧୁନିକ ସ୍ଥାପତ୍ୟକଳାକୁ ଅନୁଭବ କରିବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି । ବମିଖାଲ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ଏଥର ଦୁବାଇ ସହରର ପ୍ରତିରୂପ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ତୋରଣ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଦୁବାଇର ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚ ଅଟ୍ଟାଳିକା ସହ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୁର୍ଜ ଖଲିଫାର ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ତୋରଣ ସାମ୍ନାରେ କୃତ୍ରିମ ପାର୍କ ଓ ସୁନ୍ଦର ସାଜସଜ୍ଜା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଭିତରର ସାଜସଜ୍ଜାରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ନିଆରା କଳାକୃତି। ଭିତର ପରିପାଟୀରେ ରହିଛି ଷ୍ଟିଲ୍ର ଚାମଚ, ଗିନା, ଧୂପଦାନୀ ଓ ଦୀପ ଭଳି ଘରୋଇ ବ୍ୟବହାର ସାମଗ୍ରୀକୁ ନେଇ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ।
ମଣ୍ଡପ ଭିତରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ମାସର ପରିଶ୍ରମରେ ୫୦ ଜଣ କାରିଗର ଏହି ତୋରଣ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୭୦ରୁ ୮୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ହୋଇଛି । ଏପଟେ ମା’ଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ରହିଥିବା ବେଳେ ତୋରଣ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି । ମା’ଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହ ଦୁବାଇ ସହରର ଏହି ନିଆରା ପ୍ରତିରୂପକୁ ଦେଖିବା ଓ ଫଟୋ ଉଠାଇବାରେ ମସଗୁଲ ହେଉଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ । ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ୧୫୦ ଜଣ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ, ୫୦ ଜଣ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଓ ୫୦ଟି ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ମା’ଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ୩୦ରୁ ୩୫ କେଜି ରୂପାର ଅଳଙ୍କାରରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଛି । ଭସାଣି ଉତ୍ସବରେ କୃତ୍ରିମ ଟ୍ରେନ୍ ଓ ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟନୃତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିବ । ମା’ଙ୍କ ଆରାଧନା ସହ ଦୁବାଇର ଆଧୁନିକ ସହରୀ ଚମକକୁ ଏକାଠି ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଉଛି ବମିଖାଲର ‘ରେପ୍ଲିକା ଅଫ୍ ଦୁବାଇ’ ତୋରଣ ।
ସେପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଳାଶୁଣିରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦୁର୍ଗାପୂଜାକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଆଜି ଅବସରରେ ମା’ଙ୍କ ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଧୁମ୍ଧାମରେ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳି ଜମୁଛି । ଏଥର ପଳାଶୁଣିରେ ରାଜସ୍ଥାନ ଜୟପୁରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହାୱା ମହଲ ଶୈଳୀରେ ତୋରଣ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି । ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ପାଲଟିଛି । ପ୍ରାୟ ୮୦ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ଓ ୧୦୦ ଫୁଟ ଚଉଡ଼ା ଏହି ତୋରଣର ରାଜକୀୟ ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗୁଛି ।
ମା’ଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ତୋରଣ ସାମ୍ନାରେ ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ମା’ଙ୍କର ପ୍ରାୟ ୨୫ କେଜି ଓଜନର ଚାନ୍ଦି ମୁକୁଟ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟତମ ଆକର୍ଷଣ ହୋଇଛି । ପୂଜାମଣ୍ଡପରେ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ସାଙ୍ଗକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସାଜସଜ୍ଜା ପୂଜାର ମାହୋଲକୁ ଆହୁରି ରଙ୍ଗିନ କରିଛି ।
ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାଜସ୍ଥାନର ଐତିହ୍ୟ ତ ଅନ୍ୟପଟେ ଦୁବାଇର ଆଧୁନିକ ଚମକ । ଏହି ଦୁଇ ଭିନ୍ନ ଶୈଳୀର ତୋରଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଦୁର୍ଗାପୂଜାକୁ ଏଥର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସର୍ବଧର୍ମର ସମ୍ମିଳନ ନୂଆ ବଜାର ପୂଜା କମିଟି; 91 ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପୂଜା, ଓଡ଼ିଶା ଓ ବଙ୍ଗୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ମିଳନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ କଳ୍ପନାର ଦୁନିଆ ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି ସୁବାସ; ପୁରୁଣା ଷ୍ଟେସନ ବଜାରରେ ଏଥର ଦେଖାଇବେ ଅନୁଭୂତିର ଦର୍ପଣ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର