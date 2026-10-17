ETV Bharat / state

ବମିଖାଲ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ 'ରେପ୍ଲିକା ଅଫ୍ ଦୁବାଇ'ର ଶୋଭା: ପଳାଶୁଣୀରେ ଆକର୍ଷଣ ସାଜୁଛି ଜୟପୁରର ହାୱା ମହଲ

ଷଷ୍ଠି ପୂଜା ସହ ମା'ଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ରାଜଧାନୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିଛି ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ତୋରଣ । ରିପୋର୍ଟ- ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ

Replica of Dubai at Bomikhal Puja Mandap and Palashuni is becoming an attraction of the Hawa Mahal
ବମିଖାଲ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ 'ରେପ୍ଲିକା ଅଫ୍ ଦୁବାଇ'ର ଶୋଭା: ପଳାଶୁଣୀରେ ଆକର୍ଷଣ ସାଜୁଛି ଜୟପୁରର ହାୱା ମହଲ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 17, 2026 at 10:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

BOMIKHAL PALASUNI DURGA PUJA, ଭୁବନେଶ୍ୱର : ଧରାବତରଣ କରିଛନ୍ତି ଜଗତ୍ଜନନୀ ମା' ଦୁର୍ଗା । ମା'ଙ୍କ ଆଗମନକୁ ନେଇ ସବୁଠି ପୂଜା ପାଠ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ମନ୍ତ୍ରଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ । ମା'ଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନାକୁ ନେଇ ଶକ୍ତିର ଉର୍ଜା ପ୍ରତିଟି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଆଉ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ମା'ଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ । ଆଜି ମା'ଙ୍କର ଷଷ୍ଠି ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସବୁଠି ଚାଲିଛି ଷଷ୍ଠିର ନୀତିକାନ୍ତି । ତେଣୁ ପୂଜା ସହ ମା'ଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ରାଜଧାନୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିଛି ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ତୋରଣ ।

ବିନା ଭିସା, ବିନା ପାସ୍ପୋର୍ଟରେ ଦୁବାଇ ବୁଲା ମଜା: ବମିଖାଲରେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ 'ରେପ୍ଲିକା ଅଫ୍ ଦୁବାଇ' (ETV Bharat Odisha)

ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଥିମ ସହ ଝଲସୁଛି ଭଳିକି ଭକି ରଙ୍ଗୀନ ତୋରଣ । ପ୍ରତିଯୋଗୀତାମୂଳକ ଭାବେ ତୋରଣ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ସହରିଆଙ୍କ ମନ ମୋହୁଛି ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ତୋରଣ । ଏହି କ୍ରମରେ ବମିଖାଲ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଶୋଭା ପାଉଛି ଦୁବାଇ ସିଟି । ବିନା ଭିସା, ବିନା ପାସପୋର୍ଟରେ ଏଥର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏହି ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ହିଁ ଦୁବାଇ ବୁଲିବାର ଅନୁଭୂତି ନେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ।

Replica of Dubai at Bomikhal Puja Mandap
ବମିଖାଲ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ 'ରେପ୍ଲିକା ଅଫ୍ ଦୁବାଇ'ର ଶୋଭା (ETV Bharat Odisha)



ମା’ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଆଗମନରେ ରାଜଧାନୀର ପୂଜାମଣ୍ଡପ ସବୁ ଝଲସୁଥିବା ବେଳେ ବମିଖାଲର ‘ରେପ୍ଲିକା ଅଫ୍ ଦୁବାଇ’ ତୋରଣ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆକର୍ଷଣ ପାଲଟିଛି । ଦୁବାଇ ଯାଇନଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠାରେ ଦୁବାଇ ସହରର ଝଲକ ଦେଖିବା ସହ ଏହାର ଆଧୁନିକ ସ୍ଥାପତ୍ୟକଳାକୁ ଅନୁଭବ କରିବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି । ବମିଖାଲ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ଏଥର ଦୁବାଇ ସହରର ପ୍ରତିରୂପ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ତୋରଣ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଦୁବାଇର ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚ ଅଟ୍ଟାଳିକା ସହ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୁର୍ଜ ଖଲିଫାର ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ତୋରଣ ସାମ୍ନାରେ କୃତ୍ରିମ ପାର୍କ ଓ ସୁନ୍ଦର ସାଜସଜ୍ଜା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଭିତରର ସାଜସଜ୍ଜାରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ନିଆରା କଳାକୃତି। ଭିତର ପରିପାଟୀରେ ରହିଛି ଷ୍ଟିଲ୍‌ର ଚାମଚ, ଗିନା, ଧୂପଦାନୀ ଓ ଦୀପ ଭଳି ଘରୋଇ ବ୍ୟବହାର ସାମଗ୍ରୀକୁ ନେଇ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ।

ମଣ୍ଡପ ଭିତରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ମାସର ପରିଶ୍ରମରେ ୫୦ ଜଣ କାରିଗର ଏହି ତୋରଣ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୭୦ରୁ ୮୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ହୋଇଛି । ଏପଟେ ମା’ଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ରହିଥିବା ବେଳେ ତୋରଣ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି । ମା’ଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହ ଦୁବାଇ ସହରର ଏହି ନିଆରା ପ୍ରତିରୂପକୁ ଦେଖିବା ଓ ଫଟୋ ଉଠାଇବାରେ ମସଗୁଲ ହେଉଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ । ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ୧୫୦ ଜଣ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ, ୫୦ ଜଣ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଓ ୫୦ଟି ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ମା’ଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ୩୦ରୁ ୩୫ କେଜି ରୂପାର ଅଳଙ୍କାରରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଛି । ଭସାଣି ଉତ୍ସବରେ କୃତ୍ରିମ ଟ୍ରେନ୍ ଓ ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟନୃତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିବ । ମା’ଙ୍କ ଆରାଧନା ସହ ଦୁବାଇର ଆଧୁନିକ ସହରୀ ଚମକକୁ ଏକାଠି ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଉଛି ବମିଖାଲର ‘ରେପ୍ଲିକା ଅଫ୍ ଦୁବାଇ’ ତୋରଣ ।

ପଳାଶୁଣୀରେ ଆକର୍ଷଣ ସାଜୁଛି ଜୟପୁରର ହାୱା ମହଲ (ETV Bharat Odisha)

ସେପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଳାଶୁଣିରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦୁର୍ଗାପୂଜାକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଆଜି ଅବସରରେ ମା’ଙ୍କ ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଧୁମ୍‌ଧାମରେ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳି ଜମୁଛି । ଏଥର ପଳାଶୁଣିରେ ରାଜସ୍ଥାନ ଜୟପୁରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହାୱା ମହଲ ଶୈଳୀରେ ତୋରଣ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି । ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ପାଲଟିଛି । ପ୍ରାୟ ୮୦ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ଓ ୧୦୦ ଫୁଟ ଚଉଡ଼ା ଏହି ତୋରଣର ରାଜକୀୟ ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗୁଛି ।

Palashuni is becoming an attraction of the Hawa Mahal.
ପଳାଶୁଣୀରେ ଆକର୍ଷଣ ସାଜୁଛି ରାଜସ୍ଥାନ ଜୟପୁରର ହାୱା ମହଲ (ETV Bharat Odisha)

ମା’ଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ତୋରଣ ସାମ୍ନାରେ ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ମା’ଙ୍କର ପ୍ରାୟ ୨୫ କେଜି ଓଜନର ଚାନ୍ଦି ମୁକୁଟ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟତମ ଆକର୍ଷଣ ହୋଇଛି । ପୂଜାମଣ୍ଡପରେ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ସାଙ୍ଗକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସାଜସଜ୍ଜା ପୂଜାର ମାହୋଲକୁ ଆହୁରି ରଙ୍ଗିନ କରିଛି ।

ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ମା'ଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ।
ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ମା'ଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ । (ETV Bharat Odisha)

ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାଜସ୍ଥାନର ଐତିହ୍ୟ ତ ଅନ୍ୟପଟେ ଦୁବାଇର ଆଧୁନିକ ଚମକ । ଏହି ଦୁଇ ଭିନ୍ନ ଶୈଳୀର ତୋରଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଦୁର୍ଗାପୂଜାକୁ ଏଥର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସର୍ବଧର୍ମର ସମ୍ମିଳନ ନୂଆ ବଜାର ପୂଜା କମିଟି; 91 ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପୂଜା, ଓଡ଼ିଶା ଓ ବଙ୍ଗୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ମିଳନ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ କଳ୍ପନାର ଦୁନିଆ ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି ସୁବାସ; ପୁରୁଣା ଷ୍ଟେସନ ବଜାରରେ ଏଥର ଦେଖାଇବେ ଅନୁଭୂତିର ଦର୍ପଣ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

DURGA PUJA 2026
BHUBANESWAR DURGA PUJA
ବମିଖାଲ ଦୁର୍ଗାପୂଜା 2026
ପଳାଶୁଣି ଦୁର୍ଗାପୂଜା 2026
BOMIKHAL PALASUNI DURGA PUJA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.