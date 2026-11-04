ଗଞ୍ଜାମରେ ବନ୍ୟା ପରେ ପୁନଃରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜୋରଦାର, 2 ମାସରେ ଆନିକଟ ମରାମତି ଲକ୍ଷ୍ୟ
ବନ୍ୟାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଧୋଇଯାଇଥିବା ନଦୀବନ୍ଧ, ଏମ୍ବାଙ୍କମେଣ୍ଟ, ବ୍ରିଜ୍ ଓ ଆନିକଟ୍ର ମରାମତି ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ରିପୋର୍ଟ ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : November 4, 2026 at 9:45 AM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ବର୍ଷା କମିଲା ଏବେ ଜଳ ସମ୍ପଦ ଉପରେ ଫୋକସ୍। ଗଞ୍ଜାମରେ ବନ୍ୟା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ପରେ ମରାମତି ଆରମ୍ଭ । ୨ ମାସରେ ଆନିକଟ୍ ମରାମତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ। ବାତ୍ୟା ମୁରାସୁର ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଶଙ୍କା ଅନୁସାରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇନଥିବାରୁ ଏବେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ। ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କମିବା ପରେ ଏବେ ବନ୍ୟା ମୁକାବିଲାରୁ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଆଡ଼କୁ ଫୋକସ୍ ବଦଳାଇଛି ବିଭାଗ।
ବନ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପରେ ଜଳ ସଞ୍ଚୟ ଆରମ୍ଭ
ଗଞ୍ଜାମରେ ଯେଉଁ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଲି କରାଯାଇଥିଲା ସେଠାରେ ଏବେ ପୁଣି ପାଣି ସଞ୍ଚୟ ପାଇଁ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ହୀରାକୁଦରେ ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ୫ଟି ଗେଟ୍ରୁ ୪ଟି ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବନ୍ୟାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଧୋଇଯାଇଥିବା ନଦୀବନ୍ଧ, ଏମ୍ବାଙ୍କମେଣ୍ଟ, ବ୍ରିଜ୍ ଓ ଆନିକଟ୍ର ମରାମତି ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ତେବେ ବନ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଓ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଉପରେ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ବାତ୍ୟାର ଭୟ ଟଳିବା ପରେ ଏବେ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ନୂଆ ରଣନୀତି। ଗତକାଲି ରାତିରୁ ଆଜି ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେଭଳି ବଡ଼ ଧରଣର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇନାହିଁ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଆଗକୁ ବଡ଼ ବର୍ଷାର ପୂର୍ବାନୁମାନ ନଥିବାରୁ ଏବେ ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ଆସୁଥିବା ଜଳକୁ ଅପଚୟ ନକରି ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି ବିଭାଗ।
ବିଶେଷକରି ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ଜଳଭଣ୍ଡାରଗୁଡ଼ିକରୁ ପୂର୍ବରୁ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଇଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏବେ ପୁଣି ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ସୋରଡ଼ା, ଡହ, ଭାଗୁଆ, ଧନେଇ, ଘୋଡ଼ା, ବାଜନ୍ତି, ଗୋଟେକିଶ୍ୱର, ବୋଡ଼ନଳା ଓ ହରବୁନି ଭଳି ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଫଳରେ ଏବେ ଉପରମୁଣ୍ଡରୁ ଆସୁଥିବା ଜଳପ୍ରବାହକୁ ଜଳଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟରେ ସଞ୍ଚୟ କରାଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ବନ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପରେ ଏବେ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଛି ବିଭାଗ। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ଜଳଭଣ୍ଡାର ହୀରାକୁଦରେ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଛି ଜଳ ପରିଚାଳନାର ସ୍ଥିତି। ଗତକାଲି ୫ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ ପରେ ୪ଟି ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହୀରାକୁଦର ଜଳସ୍ତର ପ୍ରାୟ ୬୨୮.୫ ଫୁଟ୍ ନିକଟରେ ରହିଛି।
ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଉପରେ ଫୋକସ୍
ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୁଣି ଥରେ ଜଳସ୍ତର ଓ ଜଳପ୍ରବାହର ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ଏହାପରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ବାକି ଖୋଲା ଗେଟ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇପାରେ। ବର୍ଷା କମିବା ଓ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ପାଣି ସଞ୍ଚୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଭିତରେ ଗଞ୍ଜାମର ବନ୍ୟା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଏବେ ବିଭାଗ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ହୋଇ ରହିଛି। ବନ୍ୟାର ପ୍ରକୋପରେ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏମ୍ବାଙ୍କମେଣ୍ଟ ବା ନଦୀବନ୍ଧ ଧୋଇଯାଇଛି। ଛୋଟବଡ଼ ବ୍ରିଜ୍, କେନାଲ, ନଦୀବନ୍ଧ ଓ ଆନିକଟ୍ରେ କ୍ଷତି ଘଟିଛି। କେବଳ ନଦୀବନ୍ଧ ନୁହେଁ, ଜଳପ୍ରବାହ ତଳମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ରାସ୍ତା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଫଳରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଯୋଗାଯୋଗ ଓ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ତେବେ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ ସହ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ସଂରଚନାଗୁଡ଼ିକର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
ଯେଉଁଠି ନଦୀବନ୍ଧ ଓ ଏମ୍ବାଙ୍କମେଣ୍ଟ ଧୋଇଯାଇଛି, ସେଠାରେ ମରାମତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ବ୍ରିଜ୍ ଓ କେନାଲର କ୍ଷତି ମରାମତି ସହ ଜଳସେଚନ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ପୁଣି ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବା ପାଇଁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ୟାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନିକଟ୍ର ଇଣ୍ଟେକ୍ ପଏଣ୍ଟ ମରାମତି ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ ଓ ଡିଜାଇନ୍ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା ୩ରୁ ୪ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର କାମ କ୍ଷେତ୍ରସ୍ତରରେ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରହିଛି। ଏହି ମରାମତି କାମକୁ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ବିଭାଗ। ତେବେ ଏହି ମରାମତି କେବଳ ଏକ ଆନିକଟ୍ର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ନୁହେଁ, ବରଂ ବନ୍ୟା ପରେ ଜଳସେଚନ ଓ ଜଳ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପୁଣି ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ 'ଅର୍ଣ୍ଣବ' ମାଡ ପରେ ଦାଉ ସାଧିଲା ବନ୍ୟା; ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ କଟୁଛି ଦିନ, ଘରକୁ ଫେରିବା ଅପେକ୍ଷାରେ ବିପନ୍ନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ NH-16ରେ ଚାଲୁଛି ବନ୍ୟାଜଳ: ଓଡ଼ିଶା-ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମାନ୍ତରେ ଯାତାୟାତ ଠପ୍, ଅଟକିଛି ଶହ ଶହ ଗାଡି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର