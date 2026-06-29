4 ଦଶନ୍ଧି ପରେ ବି ମିଳିନି ରାଜସ୍ୱ ଗାଁର ମାନ୍ୟତା; କେବେ ସରିବ ରେଙ୍ଗାଲି ଡ୍ୟାମ୍ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ଦୁଃଖ
ସେଦିନର 40 ପରିବାରର 125 ସଦସ୍ୟ ଆଜି 400ରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି । ହେଲେ ସଂଘର୍ଷ ସରୁନି । ଏ ହେଉଛି ରେଙ୍ଗାଲି ଡ୍ୟାମ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ଦୁଃଖଯନ୍ତ୍ରଣାର କାହାଣୀ । ରିପୋର୍ଟ-ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ କୁମାର ରଣା
Published : June 29, 2026 at 8:41 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ସରକାରଙ୍କ କଥାରେ ଭରସା କରି ଗାଁ ଛାଡ଼ିଲେ । ହାତଟେକି ଭିଟାମାଟି ଦେଇଦେଲେ । ପିଲାଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ବିସ୍ଥାପିତ ହେଲେ । ହେଲେ ସରକାର ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଭୁଲିଗଲେ । ଏବେ ଘର ଛାଡି ଘୋର ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଛନ୍ତି କୁଲୁସରା ଗାଁର ପ୍ରାୟ 40 ପରିବାର । ବିସ୍ଥାପନର 45 ବର୍ଷ ପରେ ବି ସେମାନଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ ଶେଷ ହୋଇନି । ଯେଉଁ ସର୍ବେଜାଲ ଗାଁକୁ ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲେ ସେ ଗାଁକୁ ଆଜିଯାଏ ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମର ମାନ୍ୟତା ମିଳିନି । ଫଳରେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ନା ମିଳୁଛି ସରକାରୀ ସୁବିଧା ନା ଜମି ପଟ୍ଟା ନା ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରମାଣପତ୍ର । ସେଦିନର 40 ପରିବାରର 125 ସଦସ୍ୟ ଆଜି 400ରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି । ହେଲେ ପିଢି ପରେ ପିଢି ଏଥିପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି । ରେଙ୍ଗାଲି ଡ୍ୟାମ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନର କାହାଣୀ ସାଉଁଟିବାକୁ ସର୍ବେଜାଲ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଇଟିଭି ଭାରତ ଟିମ୍ ।
କୁଲୁସରାରୁ ସର୍ବେଜାଲ..40 ବର୍ଷ ସଂଘର୍ଷର ମୁକସାକ୍ଷୀ
1980 ମସିହାରେ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବହୁମୁଖୀ ରେଙ୍ଗାଲି ବନ୍ଧ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଗୁଁ ନିଜର ଭିଟାମାଟି ହରାଇ ବୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳ ବାରକୋଟ ବ୍ଲକ କୁଲୁସରା ଗାଁର ପ୍ରାୟ 40 ପରିବାର ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲେ l ସେ ସମୟରେ ସରକାର ଏହି ବିସ୍ଥାପିତ ପରିବାର ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଜମନକିରା ବ୍ଲକର ସର୍ବେଜାଲଠାରେ ଜଙ୍ଗଲ ସଫା କରି ରହିବା ପାଇଁ ଜାଗା ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ l 40 ବର୍ଷର 125 ସଦସ୍ୟ ଏହି ଗାଁରେ ଥଇଥାନ ହେଲେ । ଇତି ମଧ୍ୟରେ 40 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି । ଏହି ବସ୍ତିର ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ପ୍ରାୟ 400ରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ।
ହେଲେ ଦୁଃଖର କଥା, ଆଜି ଯାଏ ସେମାନଙ୍କର ଥଇଥାନ ସର୍ତ୍ତକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପୂରଣ କରାଯାଇ ପାରିନି । ଏପରିକି ସର୍ବେଜାଲ ଗ୍ରାମକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ‘ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମ’ ମାନ୍ୟତା ମିଳିନାହିଁ । ସରକାରୀ କାଗଜ ପତ୍ରରେ ଏହା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗ୍ରାମ ଭାବେ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇନଥିବାରୁ, କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନେକ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାର ସୁଫଳ ଏହି ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ପାଖକୁ ସିଧାସଳଖ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ । ଏଠାରେ ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳର ସୀମିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବହୁତ ଅଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ।
କେଜିଏ ଧାନର ଦାମ 31 ବଦଳରେ 13 ଟଙ୍କାରେ ବିକନ୍ତି
ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମର ମାନ୍ୟତା ମିଳିନଥିବାରୁ ଏହି ଗାଁର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଧନବିକ୍ରି ପାଇଁ ଟୋକନ ମିଳୁନାହିଁ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଚାଷୀମାନେ ସରକାରୀ ଦରରୁ କମ ଦାମରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି l ଧାନ କେଜି ସରକାରୀ ମୂଲ୍ୟ ହିସାବରେ 31 ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ଏମାନେ 13 ରୁ 14 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି l ଅନ୍ୟପଟେ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ହେଉକି ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ.. ଯୋଗାଡ଼ କରିବାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି l
ସେହିପରି, କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଋଣ, ସରକାରୀ ଆବାସିକ ଘରର ସୁବିଧା ଏହି ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ । ସବୁଠାରୁ ବିଡମ୍ବନାର ବିଷୟ ହେଉଛି, ଏହା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସାଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ, ଏହା ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାଏକଙ୍କ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି l ଅନ୍ୟପଟେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରାଜ୍ୟ ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ନିଜ ଜିଲ୍ଲା l ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ଥାପିତମାନେ ବାରମ୍ବାର ଏହି ସମସ୍ୟା ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ଆରଡ଼ିସି, ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ, ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏପରିକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଲେଣି । ତଥାପି ଏମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇନାହିଁ l ଏଥିପାଇଁ ଆଗାମୀ ପଂଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ନିଷ୍ପତି ନେଇଛନ୍ତି l
ତେବେ ଏମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ମିଳୁନି ସ୍ଥାୟୀ ଜମି ପଟ୍ଟା? ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାସଗୃହ କିମ୍ବା ଚାଷ ଜମି ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନାହିଁ ।
ଭୁଲ ଥିଲା କି ସରକାରଙ୍କୁ ଭରସା କରିବା ?
ଏହି ଗାଁର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ରମାକାନ୍ତ ସାହୁ କୁହନ୍ତି, ‘ଆମେ 45 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠାରେ ରହି ଆସୁଛୁ l ରେଙ୍ଗାଲି ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଗୁ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବାରକୋଟ ବ୍ଲକ କୁଲସରା ଗାଁରୁ ଆମେ ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ଏଠାକୁ ଆସିଲୁ । ସରକାର ନିଜେ ଏଠାକୁ ଆଣି ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଇଲେ l ଏଠାରେ ରହିବା ପାଇଁ ପୋଖରୀ, କୂଅ, ରାସ୍ତା ଘାଟ ସବୁ ସୁବିଧା କରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମ ଜମିବାଡ଼ିର ପଟ୍ଟା ନାହିଁ କି ରାଜସ୍ବ ଗାଁର ମାନ୍ୟତା ମିଳିନି l ଏଥିପାଇଁ ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଟୋକନ ଆସୁନି, ଆଧାର କାର୍ଡରେ ଆମ ନାଁ ଆସୁନି, ଜମନକିରା ଠିକଣାରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ତିଆରି ହେଉଛି l’
ରମାକାନ୍ତ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ ଆମର ଗାଁକୁ ରାଜସ୍ବ ଗାଁର ମାନ୍ୟତା ନମିଳିବା ନେଇ ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିଛୁ, ଆମ ଗାଁ କୁଆଡେ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛି l ତେବେ ଏଠି ଆମର ଭୁଲ କେଉଁଠି ରହିଲା l ଆମେ ତ ଜଙ୍ଗଲ କାଟିକି ଏଠି ରହୁନାହୁଁ l ସରକାର ନିଜେ ଜଙ୍ଗଲ କାଟିକି ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଆମକୁ ଆଣି ଏଠି ଅବସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି l ସେତେବେଳେ ସରକାର ଜଙ୍ଗଲ ସଫା କରିବାକୁ ପ୍ରତି ପରିବାରରୁ ଏକର ପ୍ରତି 300 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ସେହି ସମୟରେ ଆମଠୁ ନେଇଥିଲେ l ଏବେ ଆମ ଗାଁ କୁ 45 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା ରାଜସ୍ବ ଗାଁର ମାନ୍ୟତା ମିଳିନାହିଁ l’
ଆଉ କାମରେ ଆସୁନି କେ-ଫର୍ମ ପଟ୍ଟା
ସର୍ବେଜାଲ ଗାଁର ଅନ୍ୟଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗଜାନନ ଖଡ଼ିରତ୍ନ କୁହନ୍ତି, ‘ଆମ ଗାଁ ରାଜସ୍ବ ଗାଁ ହୋଇନଥିବାରୁ ପଂଚାୟତର କୌଣସି ସୁବିଧା ଆମକୁ ମିଳୁନାହିଁ l ଆମ ଘର ଓ ଜମି ବାଡ଼ିର ପଟ୍ଟା ନାହିଁ l ବିସ୍ଥାପନ ସମୟରେ ସରକାର ଆମକୁ ଯେଉଁ କେ-ଫର୍ମ ପଟ୍ଟା ଦେଇଥିଲେ ତାହା ପୂର୍ବରୁ କାମରେ ଆସୁଥିଲା । ତେବେ ସବୁ କିଛି ଅନ ଲାଇନରେ ହେବା ପରେ ଏହି ପଟ୍ଟା ଆଉ କାମ କରୁନାହିଁ l ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆମ ଧାନକୁ ବେପାରୀମାନଙ୍କୁ କମ ଦାମରେ ବିକ୍ରି କରୁଛୁ l କୌଣସି ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଘର ମିଳୁନି l ପିଲାଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆମ ଗାଁ ନାଁରେ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ l ଏହି ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ସରକାର ଓ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଆସିଛୁ, ତେବେ କିଛି ଫଳ ମିଳିନାହିଁ l ଆମେ ଯେବେ ବିସ୍ଥାପିତ ହେଲୁ ମୋଟ 300 ଟି ଗାଁ ରେଙ୍ଗାଲି ବନ୍ଧ ପାଇଁ ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା l ’
ନା ସବସିଡି ମିଳୁଛି ନା ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଟୋକନ
ସର୍ବେଜାଲ ଗାଁର ଯୁବକ ସୁମିତ କୁମାର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, ‘1980ରେ ଆମ ଗାଁ ଲୋକେ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ସରକାର ଭବିଷ୍ୟତରେ ସ୍ଥାୟୀ ପଟ୍ଟା ଦିଆଯିବ କହି କେ-ଫର୍ମ ପଟ୍ଟା ଦେଇଥିଲେ l ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ସ୍ଥାୟୀ ପଟ୍ଟା ନମିଳିବାରୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଗୁଡିକରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛୁ l ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଳୁଥିବା ସବସିଡି, ଋଣ, ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଟୋକନ, ସରକାରୀ ଘର କିଛିର ସୁବିଧା ଆମେ ପାଉନାହୁଁ l’
ତେବେ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ନିର୍ବାଚନରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବାର ନିଷ୍ପତି ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଗାଁର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ହିମାଦ୍ରୀ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି l ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘ଏହି ସମସ୍ୟା ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ, ସାଂସଦ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଦିଆ ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଲାଭ ହୋଇ ନାହିଁ ।’
କେବେ ଏ ସଂଘର୍ଷର ଅନ୍ତ ହେବ ?
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଏହି ଲୋକମାନେ ରହୁଥିବା ଜମିଟି ସରକାରୀ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ଅଟେ । ଜମିର ଶ୍ରେଣୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଯୌଥ ସର୍ଭେ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେବା କଥା, ତାହା ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ପ୍ରଶାସନିକ ନାଲିଫିତା ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ରହିଛି । ସରକାରୀ ମାପଚୁପ ଏବଂ ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ ହୋଇ ନଥିବା ଦର୍ଶାଇ ପ୍ରଶାସନ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ପଟ୍ଟା ଦେବାରୁ ବିମୁଖ ରହିଛି । ଏଠାରେ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ଭଳି କେତେକ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପଞ୍ଚାୟତ ଜରିଆରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମର ମାନ୍ୟତା ନମିଳିବା କାରଣରୁ ଅନେକ ବୃହତ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ଏମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁୁ-ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ପାଇଁ ଘୁଞ୍ଚି ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଛି ବିକାଶ; ଡ୍ୟାମ ନିର୍ମାଣର 5 ଦଶନ୍ଧି ପରେ ବି ଡଙ୍ଗା ଭରସା, ଭୁଲ ଡିଜାଇନରୁ ଅଟିକିଛି ବ୍ରିଜ୍
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁୁ- ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରି ଭୁଲିଗଲା ପ୍ରଶାସନ: ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ 32 ବିସ୍ଥାପିତ ପରିବାର, ଅସ୍ଥାୟୀ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଟିଣ ତଳେ ବିତୁଛି ଜୀବନ - Lower Suktel displaced problem