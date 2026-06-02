ରେଙ୍ଗାଲି ବିଜେଡିରେ ଫାଟ, ନିଲମ୍ବିତ ନେତାଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ କର୍ମୀ ଓ ନେତା !
ରେଙ୍ଗାଲି ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ନିଲମ୍ବନ ପରେ ତେଜୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ । ରିପୋର୍ଟ ବାଦଶାହ ଜୁଶମନ ରଣା
Published : June 2, 2026 at 2:37 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ଦିନକୁ ଦିନ ଶକ୍ତିହୀନ ହେଉଛି ବିଜେଡି । ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ଦଳ ଛାଡୁଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦଳରେ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ଆଉ ଏକ ସମସ୍ୟା । ସେହିପରି ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ରେଙ୍ଗାଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏବେ ବିଜେଡି ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
କିଛି ଦିନ ତଳେ ରେଙ୍ଗାଲି ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କୁ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ନିଲମ୍ବନ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ନିଆଁ କୁହୁଳୁଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା ଓ କର୍ମୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି ଦେଖେଇବା ସହ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଏହି ନିଷ୍ପତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ନିଲମ୍ବନ ନ୍ୟାୟ ସଙ୍ଗତ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିବା ସହ ତାଙ୍କୁ ପକ୍ଷ ରଖିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆ ଯାଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।
ରେଙ୍ଗାଲୀ ବିଜେଡିରେ ଫାଟ !
ଏଥିପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା ଓ କର୍ମୀ ରେଙ୍ଗାଲିର ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସୁଦର୍ଶନ ହରିପାଲଙ୍କ ଉପରେ ନିଜର ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିବା ସହ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ବାହାରିଛନ୍ତି । ଏହା ସହ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡଯନ୍ତ୍ର କରାଯାଇଥିବା ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି । ଆଗାମୀ 2 ରୁ 3 ଦିନ ଭିତରେ ଦଳର ନିଷ୍ପତିକୁ ଦେଖି ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିଷ୍ପତି ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନିଲମ୍ବିତ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଅଗ୍ରୱାଲ । ଅନ୍ୟପଟେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପଂଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଥିବା ବେଳେ ସମ୍ବଲପୁର ବିଜେଡିରେ ଫାଟ ଦଳକୁ ସମସ୍ୟାରେ ପକାଇ ପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି । ସେପଟେ ରେଙ୍ଗାଲି ବିଧାୟକ ସୁଦର୍ଶନ ହରିପାଲ ଦଳୀୟ ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କ ଫୋନ ଉଠାଉନଥିବା କିଛି କର୍ମୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
ଗତ ମେ 29ରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେଡି ଚିଠି ଜାରି କରି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଙ୍ଗାଲି ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କୁ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା । ତେବେ ଏନେଇ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ ମଧ୍ୟ ଜାରି ହୋଇନଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେଡି ସଭାପତିଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମାଗିବାକୁ ଚାହୁଁଚି । ଗତ 8 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଦଳ ପାଇଁ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି । ମୋ ପ୍ରତି କାହିଁକି ଏମିତି ଅନ୍ୟାୟ କରାଗଲା । ମୁଁ ବିଗତ ଦିନରେ ବିଜେଡିରେ ଥିଲି, ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଲମ୍ବନ ହେବା ସତ୍ୱେ ବିଜେଡିରେ ରହିବି । ତେବେ ଏହା ନହେଲେ ମୋ ସହିତ ଥିବା 30 ଟି ପଂଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟ, ଦଳୀୟ କର୍ମୀ, ପଂଚାୟତ ସଭାପତି ଓ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ମାନେ ଆଉ ଏକ ବୈଠକ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ କଣ ହେବ ସେନେଇ ନିଷ୍ପତି ନେବୁ । ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ସୁଦର୍ଶନ ହରିପାଳ ଗତ ମାସ ମାନେ ମଇ 18 ତାରିଖ ପରଠୁ ମୋର ଫୋନ ଉଠାଉ ନାହାନ୍ତି ’’।
ଦଳ ଭିତରେ ମତାନ୍ତର ମନାନ୍ତର ସାଧାରଣ କହିଲେ ରୋହିତ ପୂଜାରୀ
ଏଭଳି କହି ରେଙ୍ଗାଲି ବିଧାୟକ ସୁଦର୍ଶନ ହରିପାଲଙ୍କୁ ତେରଛା ବାଣ ମାରିବା ସହ ରେଙ୍ଗାଲି ବିଜେଡି ଫାଟକୁ ଲୋକ ଲୋଚନକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ସତ୍ୟନାରାୟଣ । ଅନ୍ୟପଟେ ଧନକଉଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ବେହେରା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ନିଲମ୍ବନ ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି । ସତ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ଇଂ ରୋହିତ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘‘ଏହା ଆମ ଦଳର ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କଥା, ଦଳ ଭିତରେ ଏସବୁ ମନାନ୍ତର, ମତାନ୍ତର ହୋଇଥାଏ । ତେବେ ଆମେ ସବୁ ଠିକ କରିଦେବୁ । ସମୟ ସହ ସବୁ ଠିକ ହୋଇଯିବ ’’ ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର 4 ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ଗତ 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ସମ୍ବଲପୁର ଓ କୁଚିଣ୍ଡାରେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରେଙ୍ଗାଲି ଓ ରେଢ଼ାଖୋଲରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ । ତେବେ ରେଙ୍ଗାଲି ବିଧାୟକ ସଭା କ୍ଷେତ୍ରଟି ସଂରକ୍ଷିତ ସିଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ବହୁତ ଗୁଡିଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଥିବାରୁ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ବ ଅଧିକ ରହିଥାଏ । ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ବର୍ଗତ ନବ ଦାସଙ୍କ ଦବଦବା ରହୁଥିବା ବେଳେ ସେ ବିଜେଡିର ମଙ୍ଗ ଧରିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବିଶାଳ ଦାସଙ୍କ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ବିଜେଡି ସଂଗଠନରେ ଭଲ ସମର୍ଥନ ରହିଛି । ତେବେ ଗତ ମାସ ରେଙ୍ଗାଲି ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବିଜେଡିର ଏକ ବଡ଼ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇନଥିବା ବେଳେ ଏହା ତାଙ୍କର ଭୁଲ ଥିଲା ବୋଲି ସ୍ବୀକାର କରିଛନ୍ତି ସତ୍ୟନାରାୟଣ । ଅନ୍ୟପଟେ ରେଙ୍ଗାଲି ବିଧାୟକଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ ବୋଲି ନିଲମ୍ବିତ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଅଗ୍ରୱାଲ କହିଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହିଭଳି ସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିଲେ ଆଗାମୀ ପଂଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଏହା ବିଜେଡିକୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକେଇ ପାରେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର