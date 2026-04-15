ଶ୍ମଶାନରେ ମିଳୁନି ଜାଗା, ତିନି ଦିନ ହେଲାଣି ଗାଁରେ ପଡିରହିଛି ଶବ

ଅଣ୍ଡ୍ରି ଗ୍ରାମର ମାଣିକ ସାନ୍ତାଙ୍କର ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୃତ୍ୟ ଘଟିଥଲା । ଗାଁ ଶ୍ମଶାନରେ ସତ୍କାର କରିବାକୁ ଜାଗା ଦେବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଡି ବସିଛନ୍ତି ।ରିପୋର୍ଟ - ତପନ କୁମାର ବିଷୋୟୀ

dead body lying for three days in nabarangpur
ଶ୍ମଶାନରେ ମିଳୁନି ଜାଗା, ତିନି ଦିନ ହେଲାଣି ଗାଁରେ ପଡିରହିଛି ଶବ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 15, 2026 at 2:41 PM IST

ନବରଙ୍ଗପୁର: ଗାଁରୁ ଉଠୁନି ଶବ । ଶ୍ମଶାନରେ ମିଳୁନି ଜାଗା । 36 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ଘର ଭିତରେ ପଡି ରହିଛି ମୃତ ଦେହ। ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ଗାଁରେ ଦେଖା ଦେଇଥିବା ବିବାଦ ଏବେ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇଛି। ଏପରି ଅଭାବନୀୟ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉମରକୋଟ ବ୍ଲକ କୋପେନା ପଂଚାୟତ ଅଣ୍ଡ୍ରି ଗ୍ରାମରେ।

ଅଣ୍ଡ୍ରି ଗ୍ରାମର ମାଣିକ ସାନ୍ତା(୫୬)ଙ୍କର ଗତ ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥଲା । ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଶବ ସତ୍କାର କରିବାକୁ ବାହାରିଥିବାବେଳେ ଗାଁ ଲୋକେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ । ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଯେ, ଗାଁ ଶ୍ମଶାନରେ ସତ୍କାର କରିବାକୁ ଜାଗାଦେବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଡି ବସିଛନ୍ତି । ଫଳରେ ତିନିଦିନ ହେଲାଣି ସେମାନେ ଶବ ସତ୍କାର କରିପାରୁ ନାହାଁନ୍ତି । ତାଙ୍କ ପରିବାର ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ଗାଁ ଲୋକେ ଏପରି ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି । ଯଦି ହିନ୍ଦୁ ରୀତି ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଶବକୁ ସତ୍କାର କରିବେ ତା ହେଲେ ସ୍ମଶାନରେ ଜାଗା ଦେବୁ ବୋଲି ଗାଁ ଲୋକେ କହୁଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।

ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଗ୍ରାମରେ ବସବାସ କରୁଛୁ । ଆମ ମୌଳିକ ଅଧିକାରକୁ ଚପାଇ ଦେବାକୁ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷର ଲୋକେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରେ ଶବ ପଡ଼ି ରହିଛି ।

ତେବେ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ଉମରକୋଟ ପୋଲିସ, ତହସିଲଦାର ଓ ବ୍ଲକ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରୁଛନ୍ତି । ହେଲେ ଗାଁଁ ଲୋକେ ନିଜ ଜିଦରେ ଅଟଳ ଥିବାରୁ ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାରି ପାରୁ ନାହିଁ ।

ଏ ନେଇ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ବୁଝାଶୁଝା କରୁଛୁ । ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାରିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।


ଇଟିଭି ଭାରତ, ନବରଙ୍ଗପୁର

