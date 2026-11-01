ବିଦ୍ୟୁତ ପୁନରୁଦ୍ଧାରରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି: ୬୪୦୦ରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ, ୩ ଜିଲ୍ଲା ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ 99% ପୁନରୁଦ୍ଧାର
କ୍ଷେତ୍ରସ୍ତରରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମନ୍ୱିତ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ତ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବା ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ ଦାସ
Published : November 1, 2026 at 2:26 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବାତ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବା ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବାକୁ ଜୋରଦାର ପ୍ରୟାସ । ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ବାତ୍ୟା ଓ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଚାଲିଛି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ । ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା କିଛି ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାରେ ୯୬ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ଫେରିଥିବା ବେଳେ ମୋଟ ୬,୪୦୦ରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ।
ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ବୌଦ୍ଧ, ମାଲକାନଗିରି ଓ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି । ନଭେମ୍ବର ୧ ତାରିଖ ସକାଳ ୧୦ଟା ସୁଦ୍ଧା ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ୯୯.୭୯ ପ୍ରତିଶତ, କୋରାପୁଟରେ ୯୯.୫୦ ପ୍ରତିଶତ, କନ୍ଧମାଳରେ ୯୯.୧୩ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ଗଜପତିରେ ୯୮.୮୬ ପ୍ରତିଶତ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇଛି ।
ସେହିପରି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ୯୫.୨୮ ପ୍ରତିଶତ ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଛି । ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ୩୩ କେଭି ଫିଡର ଓ ବିଦ୍ୟୁତ ସବଷ୍ଟେସନ ପୁନଃକାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଛି । ତେବେ ଅବଶିଷ୍ଟ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବା ଏବେ ବିଭାଗର ପ୍ରାଥମିକତା ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ।
ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତିରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି । କ୍ଷେତ୍ରସ୍ତରରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମନ୍ୱିତ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ତ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବା ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ପ୍ରଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଉପୁଜିଥିଲା ଅତି ଗମ୍ଭୀର ସ୍ଥିତି । ବାତ୍ୟା ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବନ୍ୟାରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ଜନଜୀବନ । କେଉଁଠି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା ତ ଆଉ କେଉଁଠି ମୋବାଇଲ ଟାୱାର ଅଚଳ ହେବାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା । ଅନ୍ଧାର ସାଙ୍ଗକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବାରୁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ଦିନ କାଟିଥିଲେ ଲୋକେ । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବା ।
୬,୪୦୦ରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମରେ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାରେ ୯୬ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି । ଏପଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଯାହା ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ସମେତ ସ୍କୁଲ ଆଦି ଗୃହରେ ରହିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି । କେବଳ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି ଏପରିକି ଗାଈଗୋରୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପୁରୀରେ ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ବି ସିନେମା ହଲ୍ ! ଅସ୍ଥିତ୍ୱ ହରାଇ ବସିଲାଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଟକିଜ୍, ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଦାବି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- 90 ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା: ଏପ୍ରିଲ ୨୮କୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦିବସ ପାଳିବାକୁ କଳାକାରଙ୍କ ଦାବି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର