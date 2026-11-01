ETV Bharat / state

ବିଦ୍ୟୁତ ପୁନରୁଦ୍ଧାରରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି: ୬୪୦୦ରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ, ୩ ଜିଲ୍ଲା ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ 99% ପୁନରୁଦ୍ଧାର

କ୍ଷେତ୍ରସ୍ତରରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମନ୍ୱିତ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଖୁବ୍‌ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ତ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବା ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ ଦାସ

Relief in Power Restoration: Over 6,400 Personnel Deployed; 99% Restoration Achieved in 3 Districts and Berhampur
ବିଦ୍ୟୁତ ପୁନରୁଦ୍ଧାରରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି: ୬୪୦୦ରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ, ୩ ଜିଲ୍ଲା ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ 99% ପୁନରୁଦ୍ଧାର (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 1, 2026 at 2:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବାତ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବା ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବାକୁ ଜୋରଦାର ପ୍ରୟାସ । ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ବାତ୍ୟା ଓ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଚାଲିଛି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ । ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା କିଛି ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାରେ ୯୬ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ଫେରିଥିବା ବେଳେ ମୋଟ ୬,୪୦୦ରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ।

କ୍ଷେତ୍ରସ୍ତରରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମନ୍ୱିତ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଖୁବ୍‌ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ତ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବା ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି।
କ୍ଷେତ୍ରସ୍ତରରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମନ୍ୱିତ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଖୁବ୍‌ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ତ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବା ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। (ETV Bharat Odisha)



ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ବୌଦ୍ଧ, ମାଲକାନଗିରି ଓ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି । ନଭେମ୍ବର ୧ ତାରିଖ ସକାଳ ୧୦ଟା ସୁଦ୍ଧା ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ୯୯.୭୯ ପ୍ରତିଶତ, କୋରାପୁଟରେ ୯୯.୫୦ ପ୍ରତିଶତ, କନ୍ଧମାଳରେ ୯୯.୧୩ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ଗଜପତିରେ ୯୮.୮୬ ପ୍ରତିଶତ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇଛି ।



ସେହିପରି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ୯୫.୨୮ ପ୍ରତିଶତ ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଛି । ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ୩୩ କେଭି ଫିଡର ଓ ବିଦ୍ୟୁତ ସବଷ୍ଟେସନ ପୁନଃକାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଛି । ତେବେ ଅବଶିଷ୍ଟ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବା ଏବେ ବିଭାଗର ପ୍ରାଥମିକତା ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ।



ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତିରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି । କ୍ଷେତ୍ରସ୍ତରରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମନ୍ୱିତ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଖୁବ୍‌ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ତ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବା ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ।

Relief in Power Restoration: Over 6,400 Personnel Deployed; 99% Restoration Achieved in 3 Districts and Berhampur
ବିଦ୍ୟୁତ ପୁନରୁଦ୍ଧାରରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି: ୬୪୦୦ରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ, ୩ ଜିଲ୍ଲା ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ 99% ପୁନରୁଦ୍ଧାର (ETV Bharat Odisha)



ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ପ୍ରଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଉପୁଜିଥିଲା ଅତି ଗମ୍ଭୀର ସ୍ଥିତି । ବାତ୍ୟା ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବନ୍ୟାରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ଜନଜୀବନ । କେଉଁଠି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା ତ ଆଉ କେଉଁଠି ମୋବାଇଲ ଟାୱାର ଅଚଳ ହେବାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା । ଅନ୍ଧାର ସାଙ୍ଗକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବାରୁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ଦିନ କାଟିଥିଲେ ଲୋକେ । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବା ।

୬,୪୦୦ରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମରେ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାରେ ୯୬ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି । ଏପଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଯାହା ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ସମେତ ସ୍କୁଲ ଆଦି ଗୃହରେ ରହିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି । କେବଳ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି ଏପରିକି ଗାଈଗୋରୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପୁରୀରେ ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ବି ସିନେମା ହଲ୍ ! ଅସ୍ଥିତ୍ୱ ହରାଇ ବସିଲାଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଟକିଜ୍, ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଦାବି

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- 90 ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା: ଏପ୍ରିଲ ୨୮କୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦିବସ ପାଳିବାକୁ କଳାକାରଙ୍କ ଦାବି

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

ELECTRIC RESTORE
ELECTRICITY DEPARTMENT
CYCLONE ARNAB IMPACT
ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ପ୍ରଭାବ
ବିଦ୍ୟୁତ ପୁନରୁଦ୍ଧାର

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.