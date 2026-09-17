ଶେଷଯାତ୍ରାର ଯନ୍ତ୍ରଣା.. ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ମୃତଦେହକୁ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ନଦୀ ପାର ହେଲେ ପରିଜନ
କୋରାପୁଟଠାରୁ 100 କିମି ଦୂର ଏକ ଦୁର୍ଗମ ଗାଁ ଦେବଶଣ୍ଡଗୁଡ଼ାର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା । ବାସୁଖି ନଦୀର ପୋଲ ଭାସି ଯାଇଥିବାରୁ ଶେଷକୃତ୍ୟ ପାଇଁ ଗାଁ ଲୋକେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ-ସାନ୍ତାକାର ସି
Published : September 17, 2026 at 8:13 PM IST
କୋରାପୁଟ: ଗୋଟିଏ ପଟେ ମୂଷଳଧାରାର ବର୍ଷା, ଅନ୍ୟପଟେ ଉଛୁଳା ବାସୁଖି ନଦୀ । ଏହା ଭିତରେ ଶେଷ କୃତ୍ୟ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି ମୃତଦେହ । ପୋଲ ଅଭାବରୁ ଏଠି ଖାଲି ଜୀବନ ଅଟକି ଯାଏନି, ମୃତଦେହ ବି ଗୋଟିଏ ପଟେ ଅଟକି ଯାଏ । ଏଠି ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ସାମ୍ନାରେ ଯେତିକି ଚାଲେଞ୍ଜ, ଶ୍ମଶାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଚାଲେଞ୍ଜ । ଏ ହେଉଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ନନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ ରାଇସିଂ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦେବଶଣ୍ଡଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ନିତିଦିନିଆ ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ ।
କୋରାପୁଟଠାରୁ 100 କିମି ଦୂର ଏକ ଦୁର୍ଗମ ଇଲାକାର ଗାଁ ଦେବଶଣ୍ଡଗୁଡ଼ା । ଗାଁ ଦେଇ ବହି ଯାଇଥିବା ବାସୁଖି ନଦୀ ଉପରେ ପୋଲଟିଏ ନାହିଁ । କାଠର ପୋଲଟିଏ କରି ଲୋକେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି । ହେଲେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବନ୍ୟା ଆସିଲେ ଏ କାଠପୋଲ ଭାସିଯାଏ । ପ୍ରତି ବର୍ଷ ସମାନ ଘଟଣା..ସମାନ ଯନ୍ତ୍ରଣା..। ପୋଲ ନଥିବାରୁ ଜୀବିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ଯାତାୟାତ ଯେତିକି କଷ୍ଟକର, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଶ୍ମଶାନର ରାସ୍ତା ବି ସେତିକି ଅସହଜ । ଶ୍ମଶାନ ଯିବା ପାଇଁ ପରିଜନଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ନଦୀ ପାର ହେଉଛି ମୃତଦେହ । ଶ୍ମଶାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ବି ଅନିଶ୍ଚିତ । କାରଣ ନଦୀର ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତ..ତା ସାଙ୍ଗକୁ ପଥର..। ମଣିଷର ଶେଷଯାତ୍ରା ବି ଏତେ କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ … ତାହାର ବାସ୍ତବ କାହାଣୀ କହେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ।
ଦେବଶଣ୍ଡଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ବାସୁ ଖରା ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଝିଅ ଘର ପଟାଙ୍ଗି ଅଞ୍ଚଳର ତେଲରାଇ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ମୃତଦେହକୁ ନିଜ ଗାଁ ଦେବଶଣ୍ଡଗୁଡ଼ାକୁ ଆଣିଥିଲେ। କାରଣ ଗାଁରେ ହେବ ଶେଷକୃତ୍ୟ । ଏ ଗାଁ ମଣିଷଙ୍କ ପାଇଁ ଶେଷଯାତ୍ରା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ । କାରଣ ଗାଁର ଆରପଟେ ରହିଛି ଶ୍ମଶାନ । ଏଥିପାଇଁ ବାସୁଖି ନଦୀ ପାର ହେବାକୁ ପଡିବ । ହେଲେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ନଦୀରେ ବଢ଼ି ଆସି ସବୁ ବର୍ଷ ପରି ଏବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଭସାଇ ନେଇଛି ପୋଲ।
ଶେଷରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ନପାଇ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ମୃତଦେହକୁ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ଉଛୁଳା ନଦୀ ପାର ହୋଇ ଶ୍ମଶାନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତ ଆଉ ବଡ ବଡ ପଥର ଭିତରେ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ମୃତଦେହରୁ ଶ୍ମଶାନ ଯାଏ ନେଇଥିଲେ ପରିଜନ । ଶନିବାର ଦିନର ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲେ ହେଁ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି ।
ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ସହ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଜୀବନ ଥିବା ବେଳେ ନଦୀ ପାର ହେବାର ଯନ୍ତ୍ରଣା.. ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଶେଷଯାତ୍ରାରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା.. ଏ ଚିତ୍ର ଯେମିତି ବିକାଶର ଦାବି ବିରୋଧରେ ଏକ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।
ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ବାସୁଖି ନଦୀ ଉପରେ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ତେବେ ନିର୍ମାଣ କାମ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ କେବେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘଦିନର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦୂର ହେବ ତାହାକୁ ଅପେକ୍ଷାରେ କରିଛନ୍ତି ଦେବଶଣ୍ଡଗୁଡ଼ାବାସୀ।
ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି..ଆଉ କେତେ ମୃତଦେହକୁ ଏମିତି କାନ୍ଧରେ ବୋହି ଉଛୁଳା ବାସୁଖି ନଦୀ ପାରି ହୋଇ ଶ୍ମଶାନକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ?
ଇଟିଭି ଭାରତ, କୋରାପୁଟ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟର ଟପ୍ ମେଡିକାଲରେ ନାମକୁ ମାତ୍ର ଅଗ୍ନି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା; ବାଜିରେ ଲାଗୁଛି ହାଜର ହାଜର ଜୀବନ, ରୋଗୀଙ୍କୁ ଡରାଉଛି ନିଆଁର ଭୟ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ବିଚିତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା: ଛୁଟିରେ ଡାକ୍ତର, ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ବୁଜାଯାଇଛି ବାଡ଼