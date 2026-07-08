ଏଣିକି କ୍ୟାସ୍ ଓ ପେପର ବିହୀନ ହେବ ଜମି କିଣାବିକା ; ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ହେବ ପଞ୍ଜୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ଆସିବ SOP: ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ
ସମସ୍ତ ଜମି କିଣାବିକା ଓ ଜମିଜମା ପଞ୍ଜୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୟାସ୍ ଓ ପେପର ଲେସ୍ । ଏହା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସ୍ଵଚ୍ଛ ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ କରିବ। ରିପୋର୍ଟ:ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : July 8, 2026 at 5:30 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ଏଣିକି ସମସ୍ତ ଜମି କିଣାବିକା ହେବ ନଗଦମୁକ୍ତ ପଞ୍ଜୀକରଣ । ଜମିଜମା ପଞ୍ଜୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୟାସ ଓ ପେପର ଲେସ୍ । ପୂର୍ବରୁ ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଯାଏଁ କ୍ୟାସ୍ କାରବାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏଣିକି ଗୋଟିଏ ପଇସା ବି କ୍ୟାସ୍ରେ ନେଣଦେଣ ହେବନାହିଁ । ଜମିଜମା ପଞ୍ଜୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସ୍ଵଚ୍ଛ ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ବ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆସିବ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ନୂତନ SOP ।
କ୍ୟାସଲେସ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ସମୀକ୍ଷା:
ଲୋକସେବା ଭବନରେ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୟାସଲେସ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରଚଳନ ନିମନ୍ତେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ହୋଇଛି । ଜମିଜମା ପଞ୍ଜୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସ୍ଵଚ୍ଛ ଓ ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପେପରଲେସ୍ ଏବଂ କ୍ୟାସଲେସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ବାରୋପ କରିଛନ୍ତି । ବୈଠକର ଆଲୋଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏଣିକି ଜମିଜମା କିଣାବିକା ନିମନ୍ତେ ଉଭୟ କ୍ରେତା ଏବଂ ବିକ୍ରେତା ସହମତ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିବନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡିବନାହିଁ । ବାରମ୍ଵାର ଦପ୍ତର ନ ଯାଇ ପୂର୍ବରୁ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବା ସହ କେବଳ ଦଲିଲ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମୟରେ ଆନୁସଙ୍ଗିକ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିମନ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାକୁ ହେବ । ଏଥିସହିତ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଚଳିତ ୧୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଗଦ ଅର୍ଥ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉଚ୍ଛେଦ ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅର୍ଥରାଶି ଅନଲାଇନ ପୈଠ କରାଯିବା ନିମନ୍ତେ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ।
ଆସିବ SOP:
ଅତ୍ୟଧିକ କାଗଜପତ୍ର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ଵାରା ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ବିଳମ୍ବ ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତିର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପେପରଲେସ ବା କାଗଜପତ୍ରମୁକ୍ତ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦେଇ ଅନଲାଇନ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କରେ ସୁବିସ୍ତୃତ ସମୀକ୍ଷା ହୋଇଛି । ଅନଲାଇନ ଆବେଦନ ସମୟରେ କ୍ରେତା ଏବଂ ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ପରିଚୟ, ପ୍ଳଟ ନମ୍ଵର, EC ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ନଥିପତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଯିବା ସହ ସ୍ଵଚ୍ଛ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେସବୁର ଯାଞ୍ଚ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସ୍ଥାନର ପଞ୍ଜୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନ ହୋଇ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ କେଉଁ ବି ପଞ୍ଜୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କରିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ସେହିପରି କେବଳ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଦଲିଲ ଲେଖୁଥିବା ଓକିଲଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ହିଁ ଦଲିଲ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯିବା ସହ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆବେଦନପତ୍ରରେ ପୂର୍ବସୂଚୀତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । ଦଲିଲ ପଞ୍ଜୀକରଣ ନିମନ୍ତେ ଓକିଲ, ଷ୍ଟାମ୍ପ ଭେଣ୍ଡର ଏବଂ ଡିଡ୍ ରାଇଟର ପୂର୍ବରୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରିଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବ୍ଯବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନୂତନ ଏସଓପି ଜାରି କରିବା ନିମନ୍ତେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ମଧ୍ୟସ୍ତି କାରବାର ରୋକିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ: ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ
ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଜମିଜମା ପଞ୍ଜୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ୧୫ ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଗଦ ଅର୍ଥ ଦେଣନେଣ ହୋଇଥାଏ । ବଳକା ଅର୍ଥ ଅନଲାଇନରେ ହୁଏ । ସମସ୍ତ ଜମିଜମା କିଣାବିକା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନଗଦ ବିହୀନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ଗୋଟିଏ ପଇସା କ୍ୟାସ ଦେବାନେବା ହେବନାହିଁ । ଏହାକୁ ସଫଳତାର କରିବା ପାଇଁ ରୂପରେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ । କିଣିବା ଓ ବିକିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥା ଚୂଡାନ୍ତ ହୋଇଗଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ଆବେଦନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ପଡିବ ନାହିଁ । ଚୂଡାନ୍ତ ଦଲିଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସମୟରେ ପରିଚୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ । ଦଲିଲ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ । ଏହା ଅନଲାଇନରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ମଧ୍ୟସ୍ତି କାରବାର ରୋକିବା, ଜମି କିଣାବିକା ଅଫିସକୁ ଦୁର୍ନୀତି ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ଏସଓପି ଜାରୀ ହେବ । ଅଧିକାରୀଙ୍କ ତାଲିମ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ।"
ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଡ. ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି, "ଅଫିସରେ ଅର୍ଥ କାରବାର ହେବନାହିଁ । କ୍ୟାସ କାରବାର ହେଲେ ଦୁର୍ନୀତି କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରୁହେ । ତେଣୁ ସବୁ ଅର୍ଥ କାରବାର ଅନଲାଇନରେ ହେବ ।" ବୈଠକରେ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଡ. ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ, ନିବନ୍ଧନ ମହାନିରୀକ୍ଷକ ପି. ଅନ୍ୱେଷା ରେଡ୍ଡୀ, ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ, NIC ଏବଂ ଓକାକ୍ର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀବୃନ୍ଦ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର