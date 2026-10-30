ଝାରସୁଗୁଡା ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ରିଲ୍ ପାଇଁ ତାଗିଦ, ବାତ୍ୟା ସତ୍ତ୍ୱେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବିମାନ ସେବା
ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଲେ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ତାଗିଦ । ରିପୋର୍ଟ ଗୁରୁଚରଣ ବାଗ
Published : October 30, 2026 at 9:31 AM IST
ଝାରସୁଗୁଡା: ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଭିଏସ୍ଏସ୍ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଫଙ୍କ ରିଲ ଭାଇରାଲ ଘଟଣା ପରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ । ଏହି ରିଲ୍ରେ ନିୟମର କଡାକଡି ଉଲଂଘନ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ତେବେ ରିଲରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା କର୍ମଚାରୀ ଓ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ କମ୍ପାନୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏନେଇ ତାଗିଦ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଭିଏସ୍ଏସ୍ ବିମାନବନ୍ଦର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଉପେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଧୌଣ୍ଡିଆ ।
ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘‘ଏହି ଘଟଣା ନଜରକୁ ଆସିବା ପରେ ଆମେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ କମ୍ପାନୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲୁ । ଏହି ଭିଡିଓ 2025 ମସିହାର ହୋଇଥିବା ସେମାନେ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଏହା ସହ ରିଲରେ ଥିବା ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଏଠାରୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ବଦଳି ହୋଇସାରିଛି । ଏଭଳି ଘଟଣାର ଯେଭଳି ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହୁଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ କମ୍ପାନୀଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରାଯାଇଛି । ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ’’ ।
ଝାରସୁଗୁଡା ବିମାନବନ୍ଦରରେ ବିମାନ ସେବା ସ୍ବାଭାବିକ
ସେପଟେ ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବର ପ୍ରଭାବ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖା ଦେଇଛି । ପାଗ କୋହଲା ରହିଥିବା ବେଳେ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି । ତେବେ ଝାରସୁଗୁଡା ଭିଏସ୍ଏସ୍ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ବିମାନ ସେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇନାହିଁ । ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡିନାହିଁ। ବିମାନ ପରିଚାଳନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଛି। କୋଲକାତା ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ବିମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଉଡାଣ ଭରିଛି ।
ବିମାନବନ୍ଦର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବକୁ ନେଇ ପୂର୍ବ-ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଥିଲା । ଅଂଶୀଦାର ମାନଙ୍କ ସହିତ ବୈଠକ, ସମସ୍ତ ବିମାନବନ୍ଦର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକର ନିକଟତର ତଦାରଖ କରାଯାଇଥିଲା । ଯେକୌଣସି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଜେନେରେଟର ଏବଂ UPS ୟୁନିଟ୍ ସମେତ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ପାୱାର ବ୍ୟାକଅପ୍ ସିଷ୍ଟମଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି । ବିମାନବନ୍ଦର ଯେକୌଣସି ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି ।
ଭାରତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରର ସୁରକ୍ଷା
ସାଧାରଣତଃ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ୩ରୁ ୪ ସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥାଏ । ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ୩ ରୁ ୪ ଥର ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥାଏ । ଏବେ ଅନେକ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ଏଣ୍ଟ୍ରି ବା ଡିଜିଯାତ୍ରାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ସେହିପରି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଜିନିଷପତ୍ର ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ମ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତି CISF ଯବାନ । BCAS ସର୍କୁଲାର 06/2016 ଅନୁସାରେ କିଏ ଟର୍ମିନାଲ ଭିତରକୁ ଆସିପାରିବ, କିଏ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବ ସେନେଇ ଗାଇଡଲାଇନ ଜାରି ହୋଇଛି । DGCA ଏୟାର ସେଫଟି ସର୍କୁଲାର 02/2016 ନିୟମ କହୁଛି ବିମାନ ଉଡ଼ିବା ସମୟରେ କକପିଟକୁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯିବ । ବିନା ଅନୁମତିରେ ଯେମିତି କେହି କକପିଟରେ ପ୍ରବେଶ ପଶିପାରିବେ ନାହିଁ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା, ନଦୀ କୂଳିଆ ଓ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଘାରିଛି ବନ୍ୟା ଭୟ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଝାରସୁଗୁଡାର 800 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ରଥଯାତ୍ରା, ବାଉଁଶରେ ଟଣାଯାଏ 45 ଫୁଟ ରଥ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା