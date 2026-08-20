କମିଲା ବନ୍ୟାର ପ୍ରକୋପ, ତଳମୁଣ୍ଡରେ ଆଶ୍ବସ୍ତି: ସବୁ ପ୍ରମୁଖ ନଦୀରେ କମୁଛି ଜଳସ୍ତର
ବନ୍ୟାର ଭୟ କମିଲା, ତଳମୁଣ୍ଡରେ ଲାଗି ରହିଛି ଟେନସନ, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ ଛୋଟ ବନ୍ୟା ପାସ୍, ବୈତରଣୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀରେ ବି କମୁଛି ଜଳସ୍ତର । ରିପୋର୍ଟ-ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : August 20, 2026 at 4:59 PM IST|
Updated : August 20, 2026 at 5:05 PM IST
WATER RESOURCES DEPT ON FLOOD SITUATION, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଆସିଛି ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି । ଗତକାଲିଠାରୁ ବିଶେଷ ବର୍ଷା ନଥିବାରୁ ଅଧିକାଂଶ ନଦୀରେ କମିବାରେ ଲାଗିଛି ଜଳସ୍ତର । ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ ରାତିରେ ୩ରୁ ୪ ଘଣ୍ଟା ଧରି ବିପଦସଙ୍କେତ ବା ଡେଞ୍ଜର ଲେଭଲ୍ ଉପରେ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ଆଜି ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ଆଡ଼କୁ ଫେରୁଛି । ବିଭାଗର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ ଛୋଟ ବନ୍ୟା ପାସ୍ କରିସାରିଛି । ହେଲେ ତଳମୁଣ୍ଡରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସ୍ଥିତି ରହିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ।
ବୈତରଣୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଓ ସାଳନ୍ଦୀରେ ବି ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବ ହ୍ରାସ ପାଉଛି । ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗରେ ନାହିଁ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି । ମହାନଦୀରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବନ୍ୟାର ବିଶେଷ ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ । ହୀରାକୁଦର ୧୭ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ବନ୍ୟାଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି ।
ଏପଟେ BPPLକୁ ନେଇ ଉଠିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନରେ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଛି । BPPL ଯୋଗୁଁ ବନ୍ୟା ହୋଇଛି ବୋଲି କହିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ । କେବଳ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଶୋ କଜ୍ ନୋଟିସ୍ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେଚ ସଦନରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲୀପ ରାଉତ ।
ବର୍ଷା କମିବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକର ଜଳସ୍ତର ବି କମିବାରେ ଲାଗିଛି । ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ନଦୀରେ ବଢୁଥିବା ଜଳସ୍ତର ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି । ନୂଆ ଲଘୁଚାପ କିମ୍ବା ବଡ଼ ବର୍ଷାର ତୁରନ୍ତ ଆଶଙ୍କା ନଥିବାରୁ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସୁଥିବା କହିଛି ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ । ତେବେ ନଦୀରେ ପାଣି କମୁଛି ବୋଲି ବିପଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟଳିଯାଇଛି । ଏଭଳି କହିହେବ ନାହିଁ । କାରଣ ଉପରମୁଣ୍ଡରୁ ଆସୁଥିବା ଜଳର ପ୍ରଭାବ ତଳମୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିବା ଜାରି ରହିବ । ତେଣୁ ତଳମୁଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଓ ନିଷ୍କାସନ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ନଜର ରହିଛି ।
ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ ଗତ ରାତିରେ ବଢ଼ିଥିଲା ଜଳସ୍ତର । ପ୍ରାୟ ୩ରୁ ୪ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଡେଞ୍ଜର ଲେଭଲ୍ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥିଲା ଜଳ । ଏଥିପାଇଁ ନଦୀର ତଳମୁଣ୍ଡରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଥିଲା । ହେଲେ ଏବେ ଜଳସ୍ତର କମିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ବିଭାଗର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ବନ୍ୟାର ଆଶଙ୍କା ଥିଲା, ତାହା ପାସ୍ କରିସାରିଛି । କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ନୁହେଁ । ତଳମୁଣ୍ଡରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସ୍ଥିତି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ନଜର ରହିବ ।
ବୈତରଣୀରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି । ଉପରମୁଣ୍ଡରୁ ନୂଆ ପାଣି ଆସିବାର ଚାପ କମିବା ସହ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ତଳକୁ ଆସୁଛି । ତେବେ ନଦୀକୂଳିଆ ଓ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବାକୁ ସମୟ ଲାଗିପାରେ । ତେଣୁ ବନ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇଲେ ବି ଜଳବନ୍ଦୀ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ଜାରି ରହିବ ।
ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ସାଳନ୍ଦୀରେ ବି ଆଶ୍ୱସ୍ତି । ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଓ ସାଳନ୍ଦୀରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବ କମିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଉଥିବାରୁ ନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ କମିଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗରେ ଏବେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ନାହିଁ । ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ନଦୀରେ ବନ୍ୟାର ତୀବ୍ରତା ଏବେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି ।
ମହାନଦୀରେ ବଡ଼ ବନ୍ୟା ନାହିଁ । ମହାନଦୀକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ବନ୍ୟାର ବିଶେଷ ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ । ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ ୧୭ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ବନ୍ୟାଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଉଛି । ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳ ପରିଚାଳନା ଓ ତଳମୁଣ୍ଡର ନଦୀ ପ୍ରବାହ ଉପରେ ବିଭାଗ ନଜର ରଖିଛି । ମହାନଦୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ବନ୍ୟା ନଥିବାରୁ ତଳମୁଣ୍ଡର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଆଶ୍ୱସ୍ତିର କାରଣ ହୋଇଛି ।
ଦୁଇ ଦିନ ବଡ଼ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ । IMDର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ଆଗାମୀ ଦୁଇ ଦିନ ବିଶେଷ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ । ଯଦି ନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ନୂଆ ବଡ଼ ବର୍ଷା ନହୁଏ, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଜଳସ୍ତର ଆହୁରି କମିବା ଆଶା କରାଯାଉଛି । ନଦୀର ଜଳସ୍ତର କମୁଛି, ବନ୍ୟାର ତୀବ୍ରତା ହ୍ରାସ ପାଉଛି । କିନ୍ତୁ ତଳମୁଣ୍ଡରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଏବେ ବି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ିଲା ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା: ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି ବୈତରଣୀ; ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ଜଳକା ଓ ସାଳନ୍ଦୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଟଳିନି ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା; 'ଆଗାମୀ ୪୮ଘଣ୍ଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ମହାନଦୀରେ ବଢୁଛି ଜଳପ୍ରବାହ, ବୈତରଣୀ-ଜଳକାରେ ସତର୍କ ନଜର'
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର