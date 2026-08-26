ETV Bharat / state

ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅବହେଳା ଯୋଗୁ 6 ମାସ ହେଲା ବନ୍ଦ ରହିଛି ରେଢ଼ାଖୋଲ ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ, ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ଲୋକେ

ସମ୍ବଲପୁର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବାର୍ଷିକ 12ରୁ 15 ହଜାର ୟୁନିଟ ରକ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ପଡୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାର୍ଷିକ 5 ରୁ 6 ହଜାର ରକ୍ତ ହିଁ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇ ପାରୁଛି l

Redhakhol Blood Bank has been closed for 6 months due to negligence of officials people took to the streets
ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅବହେଳା ଯୋଗୁ 6 ମାସ ହେଲା ବନ୍ଦ ରହିଛି ରେଢ଼ାଖୋଲ ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ, ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ଲୋକେ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 26, 2026 at 7:04 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ସମ୍ବଲପୁର: ପରିଚାଳନାଗତ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁ ଗତ 6 ମାସ ହେଲା ବନ୍ଦ ରହିଛି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଢ଼ାଖୋଲର ବ୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ l ଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ରୋଗୀ ନାହିଁ ନଥିବା ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି l ଏହି ବ୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ନାକଟିଦେଉଳ, ରେଢ଼ାଖୋଲ ବ୍ଲକ ସହ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଓ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର କିଶୋରନଗର ବ୍ଲକ ଲୋକେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି l ମୁଖ୍ୟତଃ ଥାଲାସେମିଆ ରୋଗୀ, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଓ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତ ଲୋକେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି । ଏହି ବ୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅକାମୀ ହୋଇ ପ଼ଡିବାରୁ ରକ୍ତ ପାଇଁ ରୋଗୀଙ୍କୁ ପଡୋଶୀ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଅଥବା 70 କିମି. ଦୂରରେ ଥିବା ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ବ୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡୁଛି l ଗତ ଫେବୃଆରୀ 19ରୁ ଲାଇସେନ୍ସ ନବୀକରଣ ହୋଇ ନ ଥିବାରୁ ଏହି ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କଟି କାମ କରୁନାହିଁ । ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି l

ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅବହେଳା ଯୋଗୁ 6 ମାସ ହେଲା ବନ୍ଦ ରହିଛି ରେଢ଼ାଖୋଲ ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ, ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ଲୋକେ (Etv Bharat)

2009ରେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ମିଳିଥିଲା ଲାଇସେନ୍ସ

ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ DCGI ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ l ଏହି ଲାଇସେନ୍ସ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ l 5 ବର୍ଷ ପରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାଗଜ ପତ୍ର ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଦେଖାଇ ଏହାର ନବୀକରଣ କରାଯାଇଥାଏ l ତେବେ ରେଢ଼ାଖୋଲ ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଗତ 2009ରେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଲାଇସେନ୍ସ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଅବଧି 2014ରେ ସରି ଯାଇଥିଲା l ଏହାର ନବୀକରଣ ପାଇଁ 6 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀ କାଗଜ ପତ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବା କଥା l

Redhakhol Blood Bank has been closed for 6 months due to negligence of officials people took to the streets
ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅବହେଳା ଯୋଗୁ 6 ମାସ ହେଲା ବନ୍ଦ ରହିଛି ରେଢ଼ାଖୋଲ ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ, ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ଲୋକେ (Etv Bharat)

ଗତ ଫେବୃଆରୀରେ ବନ୍ଦ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଡ୍ରଗ୍ସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର

ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, ତତ୍କାଳୀନ ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀ ସେତେବେଳେ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅବହେଳା କରି ନବୀକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରି ନଥିଲେ l ଫଳରେ ଏହାର ଲାଇସେନ୍ସ 2014 ପରଠୁ ଆଉ ମିଳିଲା ନାହିଁ l ତଥାପି ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କଟି ବିନା ଲାଇସେନ୍ସରେ ଚାଲୁଥିଲା l 2026 ଫେବୃଆରୀ 2 ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର SBTC ଭୁବନେଶ୍ୱର ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଲାଇସେନ୍ସ ଓ କାଗଜପତ୍ର ମଗା ଯାଇଥିଲା l ସେତେବେଳେ ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାଗଜ ପତ୍ର ଦେଇ ପାରିନଥିଲେ l ପରେ ଫେବୃଆରୀ 19ରେ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଡ୍ରଗ୍ସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଲାଇସେନ୍ସ ନଥିବାରୁ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ l

ସେହି ଦିନଠାରୁ ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଉ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରି ପାରିଲା ନାହିଁ l ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଏହା ଅକ୍ଷମ ହୋଇଗଲା l ପରେ ଏହାକୁ କେବଳ ଏକ ଷ୍ଟୋରେଜ ୟୁନିଟ କରିବାକୁ SBTCକୁ ଆବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଇସେନ୍ସ ମିଳିଥିଲା l ପରେ ସମ୍ବଲପୁର ବ୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ମଦର ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ କରି ସେଠାରୁ ଏଠାକୁ ରକ୍ତ ଆଣି ଏଠାରେ ରଖାଯାଇ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ଏହି ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କର ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର କ୍ଷମତା ଆଉ ନଥିଲା l ତେଣୁ ଏଠାରେ ରକ୍ତ ସଙ୍କଟ ଜାରି ରହିଆସୁଛି l

Redhakhol Blood Bank has been closed for 6 months due to negligence of officials people took to the streets
ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅବହେଳା ଯୋଗୁ 6 ମାସ ହେଲା ବନ୍ଦ ରହିଛି ରେଢ଼ାଖୋଲ ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ, ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ଲୋକେ (Etv Bharat)
ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସିଲେ ଲୋକେ

ପୂର୍ବରୁ ଏଠାକୁ ମାସିକ 150 ରୁ 180 ଥାଲାସେମିଆ ଓ ସିକିଲସେଲ ରୋଗୀ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ମୋଟ 180 ୟୁନିଟ ରକ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡୁଥିଲା l ତେବେ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ ନେହେବାରୁ ଏବେ ରକ୍ତର ଅଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି l ଏନେଇ ଗତ 17 ତାରିଖରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା l ତେବେ କୌଣସି ଲାଭ ନହେବାରୁ ଆଜି ରେଢ଼ାଖୋଲର ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି l

Redhakhol Blood Bank has been closed for 6 months due to negligence of officials people took to the streets
ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅବହେଳା ଯୋଗୁ 6 ମାସ ହେଲା ବନ୍ଦ ରହିଛି ରେଢ଼ାଖୋଲ ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ, ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ଲୋକେ (Etv Bharat)
'ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଓ ଥାଲାସେମିଆ ରୋଗୀ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି'

ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା ସଚେତନ ନାଗରିକ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ 6 ମାସ ହେବ ଏହି ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିଛି l ଏନେଇ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣେଇଥିଲୁ l 3 ମାସ ତଳେ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ହାଇ ପାୱାର କମିଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେଇ ଥିଲୁ l ତାହା ସତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ କିଛି କାମ ହୋଇନାହିଁ l ଆମେ ଯାହା ଖବର ରଖିଛୁ, ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବାକୁ ଆହୁରି ବହୁତ ଦିନ ଲାଗିବ l ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ରେ ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ରୋଗୀ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି l ଅନ୍ୟପଟେ ରେଢ଼ାଖୋଲ ଦେଇ 55 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଓ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 153-B ଯାଇଥିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ଲୋକେ ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି । ହେଲେ ରକ୍ତ ନ ଥିବାରୁ ବହୁ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି l ସେହିପରି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଓ ଥାଲାସେମିଆ ରୋଗୀ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି l ତେଣୁ ଆମେ ଏହାର ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ଦାବି କରୁଛୁ l

'ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳା ଦାୟୀ'

ନାକଟିଦେଉଳର ସମାଜସେଵୀ ପଦ୍ମଲୋଚନ ବିଶିଙ୍କ କହିବା କଥା, ଗତ 6 ମାସ ହେଲା ଏହି ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ସିକିଲସେଲ ରୋଗୀ, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଓ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ଲୋକେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି l ଏଠିକାର ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁର ଯାଇ ରକ୍ତ ଆଣି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବଂଚେଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହେଉଛି l ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଗରିବ ଓ ଚାଷୀ ଅଟନ୍ତି l ରକ୍ତ ପାଇଁ ଏହି ଗରିବ ଲୋକ ନାହିଁ ନ ଥିବା ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳା ଦାୟୀ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି l

Redhakhol Blood Bank has been closed for 6 months due to negligence of officials people took to the streets
ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅବହେଳା ଯୋଗୁ 6 ମାସ ହେଲା ବନ୍ଦ ରହିଛି ରେଢ଼ାଖୋଲ ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ, ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ଲୋକେ (Etv Bharat)
ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବାର୍ଷିକ 12 ରୁ 15 ହଜାର ୟୁନିଟ ରକ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ପଡୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାର୍ଷିକ 5 ରୁ 6 ହଜାର ରକ୍ତ ହିଁ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇ ପାରୁଛି l ତେଣୁ ରେଢ଼ାଖୋଲ ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାର ଯେହେତୁ ବର୍ତମାନ ସମ୍ବଲପୁର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଏହାର ଅବସ୍ଥା କଣ ହେଉଥିବ ତାହା ସହଜରେ ଅନୁମେୟ l ଅନ୍ୟପଟେ ରେଢ଼ାଖୋଲ ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କର ଟେକ୍ନିକାଲ ଅଫିସର ନୃସିଂହ ଚରଣ ବିଶ୍ୱାଳ କହିଛନ୍ତି, 2026 ଜୁନ 4 ତାରିଖରେ ଆମେ ଏହାର ଲାଇସେନ୍ସ ନବୀକରଣ ପାଇଁ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲୁ l 2026 ଅଗଷ୍ଟ 7 ତାରିଖରେ ସବୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାଗଜପତ୍ର ପଇଠ କରିଛୁ l ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଲାଇସେନ୍ସ ନବୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି l ଏ ନେଇ ରେଢ଼ାଖୋଲ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କର ଲାଇସେନ୍ସ ନବୀକରଣ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରାଯାଇଛି l ଏହାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁ ରହିଛି l ଯଥା ଶୀଘ୍ର ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରେଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି l ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଖଣି ଆଇନକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଅସ୍ମିତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲା କଂଗ୍ରେସ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଅଗ୍ନିଶମ ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲା AI Chatbot 'ଅଗ୍ନି ସାଥୀ', ଘରେ ବସି ପାଆନ୍ତୁ ଅଗ୍ନି ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ


TAGGED:

REDHAKHOL BLOOD BANK CLOSED
NEGLIGENCE OF OFFICIALS
ରେଢ଼ାଖୋଲ ବ୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ
BLOOD BANK
REDHAKHOL BLOOD BANK

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.