ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅବହେଳା ଯୋଗୁ 6 ମାସ ହେଲା ବନ୍ଦ ରହିଛି ରେଢ଼ାଖୋଲ ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ, ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ଲୋକେ
ସମ୍ବଲପୁର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବାର୍ଷିକ 12ରୁ 15 ହଜାର ୟୁନିଟ ରକ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ପଡୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାର୍ଷିକ 5 ରୁ 6 ହଜାର ରକ୍ତ ହିଁ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇ ପାରୁଛି l
Published : August 26, 2026 at 7:04 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ପରିଚାଳନାଗତ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁ ଗତ 6 ମାସ ହେଲା ବନ୍ଦ ରହିଛି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଢ଼ାଖୋଲର ବ୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ l ଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ରୋଗୀ ନାହିଁ ନଥିବା ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି l ଏହି ବ୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ନାକଟିଦେଉଳ, ରେଢ଼ାଖୋଲ ବ୍ଲକ ସହ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଓ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର କିଶୋରନଗର ବ୍ଲକ ଲୋକେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି l ମୁଖ୍ୟତଃ ଥାଲାସେମିଆ ରୋଗୀ, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଓ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତ ଲୋକେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି । ଏହି ବ୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅକାମୀ ହୋଇ ପ଼ଡିବାରୁ ରକ୍ତ ପାଇଁ ରୋଗୀଙ୍କୁ ପଡୋଶୀ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଅଥବା 70 କିମି. ଦୂରରେ ଥିବା ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ବ୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡୁଛି l ଗତ ଫେବୃଆରୀ 19ରୁ ଲାଇସେନ୍ସ ନବୀକରଣ ହୋଇ ନ ଥିବାରୁ ଏହି ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କଟି କାମ କରୁନାହିଁ । ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି l
2009ରେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ମିଳିଥିଲା ଲାଇସେନ୍ସ
ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ DCGI ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ l ଏହି ଲାଇସେନ୍ସ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ l 5 ବର୍ଷ ପରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାଗଜ ପତ୍ର ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଦେଖାଇ ଏହାର ନବୀକରଣ କରାଯାଇଥାଏ l ତେବେ ରେଢ଼ାଖୋଲ ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଗତ 2009ରେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଲାଇସେନ୍ସ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଅବଧି 2014ରେ ସରି ଯାଇଥିଲା l ଏହାର ନବୀକରଣ ପାଇଁ 6 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀ କାଗଜ ପତ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବା କଥା l
ଗତ ଫେବୃଆରୀରେ ବନ୍ଦ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଡ୍ରଗ୍ସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର
ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, ତତ୍କାଳୀନ ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀ ସେତେବେଳେ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅବହେଳା କରି ନବୀକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରି ନଥିଲେ l ଫଳରେ ଏହାର ଲାଇସେନ୍ସ 2014 ପରଠୁ ଆଉ ମିଳିଲା ନାହିଁ l ତଥାପି ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କଟି ବିନା ଲାଇସେନ୍ସରେ ଚାଲୁଥିଲା l 2026 ଫେବୃଆରୀ 2 ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର SBTC ଭୁବନେଶ୍ୱର ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଲାଇସେନ୍ସ ଓ କାଗଜପତ୍ର ମଗା ଯାଇଥିଲା l ସେତେବେଳେ ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାଗଜ ପତ୍ର ଦେଇ ପାରିନଥିଲେ l ପରେ ଫେବୃଆରୀ 19ରେ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଡ୍ରଗ୍ସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଲାଇସେନ୍ସ ନଥିବାରୁ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ l
ସେହି ଦିନଠାରୁ ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଉ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରି ପାରିଲା ନାହିଁ l ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଏହା ଅକ୍ଷମ ହୋଇଗଲା l ପରେ ଏହାକୁ କେବଳ ଏକ ଷ୍ଟୋରେଜ ୟୁନିଟ କରିବାକୁ SBTCକୁ ଆବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଇସେନ୍ସ ମିଳିଥିଲା l ପରେ ସମ୍ବଲପୁର ବ୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ମଦର ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ କରି ସେଠାରୁ ଏଠାକୁ ରକ୍ତ ଆଣି ଏଠାରେ ରଖାଯାଇ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ଏହି ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କର ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର କ୍ଷମତା ଆଉ ନଥିଲା l ତେଣୁ ଏଠାରେ ରକ୍ତ ସଙ୍କଟ ଜାରି ରହିଆସୁଛି l
ପୂର୍ବରୁ ଏଠାକୁ ମାସିକ 150 ରୁ 180 ଥାଲାସେମିଆ ଓ ସିକିଲସେଲ ରୋଗୀ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ମୋଟ 180 ୟୁନିଟ ରକ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡୁଥିଲା l ତେବେ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ ନେହେବାରୁ ଏବେ ରକ୍ତର ଅଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି l ଏନେଇ ଗତ 17 ତାରିଖରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା l ତେବେ କୌଣସି ଲାଭ ନହେବାରୁ ଆଜି ରେଢ଼ାଖୋଲର ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି l
ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା ସଚେତନ ନାଗରିକ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ 6 ମାସ ହେବ ଏହି ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିଛି l ଏନେଇ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣେଇଥିଲୁ l 3 ମାସ ତଳେ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ହାଇ ପାୱାର କମିଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେଇ ଥିଲୁ l ତାହା ସତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ କିଛି କାମ ହୋଇନାହିଁ l ଆମେ ଯାହା ଖବର ରଖିଛୁ, ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବାକୁ ଆହୁରି ବହୁତ ଦିନ ଲାଗିବ l ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ରେ ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ରୋଗୀ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି l ଅନ୍ୟପଟେ ରେଢ଼ାଖୋଲ ଦେଇ 55 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଓ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 153-B ଯାଇଥିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ଲୋକେ ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି । ହେଲେ ରକ୍ତ ନ ଥିବାରୁ ବହୁ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି l ସେହିପରି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଓ ଥାଲାସେମିଆ ରୋଗୀ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି l ତେଣୁ ଆମେ ଏହାର ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ଦାବି କରୁଛୁ l
'ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳା ଦାୟୀ'
ନାକଟିଦେଉଳର ସମାଜସେଵୀ ପଦ୍ମଲୋଚନ ବିଶିଙ୍କ କହିବା କଥା, ଗତ 6 ମାସ ହେଲା ଏହି ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ସିକିଲସେଲ ରୋଗୀ, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଓ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ଲୋକେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି l ଏଠିକାର ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁର ଯାଇ ରକ୍ତ ଆଣି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବଂଚେଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହେଉଛି l ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଗରିବ ଓ ଚାଷୀ ଅଟନ୍ତି l ରକ୍ତ ପାଇଁ ଏହି ଗରିବ ଲୋକ ନାହିଁ ନ ଥିବା ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳା ଦାୟୀ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି l
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଖଣି ଆଇନକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଅସ୍ମିତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲା କଂଗ୍ରେସ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଅଗ୍ନିଶମ ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲା AI Chatbot 'ଅଗ୍ନି ସାଥୀ', ଘରେ ବସି ପାଆନ୍ତୁ ଅଗ୍ନି ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ