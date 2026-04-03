ଖୁବଶୀଘ୍ର ସରିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପୁରୀ ଷ୍ଟେସନର ପୁନର୍ବିକାଶ, ୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା ଖୋର୍ଦ୍ଧା- ବଲାଙ୍ଗିର ରେଳପଥରେ ଗଡ଼ିବ ଟ୍ରେନ୍- ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ
ଦେଶରେ ନମ୍ବର ଓ୍ବାନ ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ । ଯାତ୍ରୀ ସେବାରେ ଲୋକଙ୍କ ଭରସା ଜିତିଛି ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ । ରିପୋର୍ଟ-ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : April 3, 2026 at 10:47 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର : ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଚମକିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ପୁରୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ । ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ନୂଆ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଏଥର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ମିଳିବା ନୂଆ ଅନୁଭୂତି । ସେଥିପାଇଁ ପୂର୍ବ- ତଟ ରେଳପଥ ପକ୍ଷରୁ ଜୋରସୋରରେ କାମ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ପୁରୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ପୁନର୍ବିକାଶ କାମ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲିଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନର ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂ, ଏୟାର କନକୋର୍ସ ଓ ଏଲିଭେଟେଡ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ୱେ ଅଂଶିକ ଭାବେ ଚାଲୁ ହୋଇଛି । ତେବେ ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ପୁରୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇର ବରିଷ୍ଠ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ ହେବ ପୁରୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ସମସ୍ତ କାମ । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପୁରୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ । ଏପଟେ ୨୦୨୬ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗିର ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଶେଷ ହେବା ସହିତ ରେଳପଥରେ ଗଡ଼ିବ ଟ୍ରେନ୍ । ଏନେଇ ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଖୋର୍ଦ୍ଧା-ବଲାଙ୍ଗିର ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ:-
ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା- ବଲାଙ୍ଗିର ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ଆସିଛି ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ । ୨୦୨୬ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ରେଳପଥରେ ଗଡିବ ଟ୍ରେନ୍ । ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା ଏହି ରେଳପଥର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ବିଶେଷ କରି ୭ଟି ଟନେଲର କାମ ପ୍ରାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇସାରିଛି । ଟନେଲ ଭିତରେ କ୍ୟାମେରା ସଂସ୍ଥାପନ, ଫାୟାର ଫାଇଟିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସେଫ୍ଟି ସିଷ୍ଟମ ଏବଂ ଆଲୋକ ସଜ୍ଜା ଭଳି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ କାମଗୁଡିକ ଏବେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚାଲିଛି । ଏହା ସହିତ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ସମସ୍ୟା ପୂରାପୂରି ସମାଧାନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ଅନୁମତି ମଧ୍ୟ ମିଳିଯାଇଛି । ଯାହା ଫଳରେ ପ୍ରକଳ୍ପର ଗତି ଆହୁରି ବଢ଼ିଛି । ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ବଲାଙ୍ଗିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଳ ଯୋଗାଯୋଗ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେବ । ଏହି ରେଳପଥ ଚାଲୁ ହେଲେ ଅଞ୍ଚଳର ଆର୍ଥିକ ଓ ସାମାଜିକ ଉନ୍ନତିକୁ ନୂଆ ଗତି ମିଳିବ ।
ଦେଶରେ ନମ୍ବର ଓ୍ବାନ ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ:-
ଦେଶରେ ନମ୍ବର ଓ୍ବାନ ହୋଇଛି ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ । ୨୦୨୫ -୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ ପୁଣିଥରେ ଭାରତୀୟ ରେଳରେ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଶୀର୍ଷରେ ରଖିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି । ବିଶେଷକରି ମାଲବାହୀ ପରିବହନରେ ଏହି ଜୋନ୍ କ୍ରମାଗତ ୯ ବର୍ଷ ଧରି ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦଖଳ କରିଛି। ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ କରିଛି ରେକର୍ଡ । ୨୮୬.୨୬ ମିଲିଅନ୍ ଟନ୍ ମାଲ ଲୋଡିଂ କରିଛି । ଯାହା ପୂର୍ବ ବର୍ଷଠାରୁ ୨୭ ମିଲିଅନ୍ ଟନ୍ ଅଧିକ । ଏହା ସହିତ ୨୫୮.୫୬ ମିଲିଅନ୍ ଟନ୍ ମାଲ ଅନଲୋଡିଂ ହୋଇଛି । ମୋଟ ମିଶି ୫୪୪.୮୨ ମିଲିଅନ୍ ଟନ୍ ମାଲ ହାଣ୍ଡଲିଂ କରି ଏକ ନୂଆ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଆୟ ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ ଆଗରେ ରହିଛି । ୨୦୨୫-୨୬ରେ ମୋଟ ଆୟ ୩୨,୭୬୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ, କେବଳ ମାଲବାହୀ ସେବାରୁ ୨୯,୪୫୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ ହୋଇଛି । ଯାହା ପୂର୍ବବର୍ଷ ଠାରୁ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ । ଏହି ସଫଳତା ସହିତ ଏହି ଜୋନ୍ ରାଜସ୍ବ ଆଦାୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ।
ଯାତ୍ରୀ ସେବାରେ ଲୋକଙ୍କ ଭରସା ଜିତିଛି ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ:-
ଯାତ୍ରୀ ସେବାରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଭରସା ଜିତିଛି ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ । ଏହି ବର୍ଷରେ ୯୭.୬୪ ମିଲିଅନ୍ ଯାତ୍ରୀ ରେଳ ଯାତ୍ରା କରିଥିବା ବେଳେ, ଏଥିରୁ ୨,୫୩୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ ହୋଇଛି । ଯାତ୍ରୀ ସୁବିଧା ପାଇଁ ୧୫୯୮ଟି ବିଶେଷ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲୁ କରାଯାଇଥିବା କହିଛି ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ । କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଢାଞ୍ଚାଗତ ବିକାଶରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗତି ବଢିଛି । ୧୦୮ କି.ମି. ନୂଆ ଲାଇନ୍ ଓ ଡବଲିଂ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି । ୫୬୭ କି.ମି. ଟ୍ରାକ୍ ପୁନ ନବୀକରଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ୫୩୬ କି.ମି. ସୁରକ୍ଷା ବାଡ଼ ଲଗାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ୨୫ଟି ଲେଭେଲ କ୍ରସିଂ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ଓ ୨୨ଟି ରୋଡ୍ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ତିଆରି ହୋଇଛି । ଯାତ୍ରୀ ସୁବିଧାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ୪୪ଟି ଷ୍ଟେସନ୍କୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧାଯୋଗ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ୬୯ଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି ଓ ୭୩ଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରାଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର