ରାଜ୍ୟରେ ତ୍ବରାନ୍ବିତ ହେବ ୟୁନିଫର୍ମ ସର୍ଭିସ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି: ବଢିଲା OUSSSC କଳେବର, ୭୨ ନୂତନ ପଦବୀ
Published : April 15, 2026 at 1:13 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଶା ୟୁନିଫର୍ମଡ ସର୍ଭିସେସ ଷ୍ଟାଫ ସିଲେକ୍ସନ କମିଶନ ବା OUSSSCର କଳେବର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି । ରାଜ୍ୟ ସରକାର OUSSSCର ସାଂଗଠନିକ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି । OUSSSCର ୭୨ଟି ନୂତନ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି । ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ଦେବବ୍ରତ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା । ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସମ୍ମତିକ୍ରମେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ।
ଓଡ଼ିଶା ୟୁନିଫର୍ମ ସେବା କର୍ମଚାରୀ ଚୟନ ଆୟୋଗ:
ପୋଲିସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ୟୁନିଫର୍ମ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ବୋର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିଚାଳନା ଯୋଗୁଁ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ବିଳମ୍ବ ଓ ଅନିୟମିତତା ହେଉଥିଲା । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା ଲାଗି ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଓଡ଼ିଶା ୟୁନିଫର୍ମ ସେବା କର୍ମଚାରୀ ଚୟନ ଆୟୋଗ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି । ଗୃହ, ଅବକାରୀ, ଜଙ୍ଗଲ, ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ପୋଲିସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ୟୁନିଫର୍ମ ସେବା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରିଚାଳନା କରିବ OUSSSC । ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ୟୁନିଫର୍ମ ସେବାରେ ସମୟୋଚିତ, ସ୍ବଚ୍ଛ, ଦକ୍ଷ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟତା ଭିଭିକ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆୟୋଗର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ ।
ନୂତନ ଆୟୋଗ ପାଇଁ ପଲିସି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯିବ:
OUSSSC ଗଠନ ପାଇଁ ଗତବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ମାସ ୨୧ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା । ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୩ ତାରିଖରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ପୂର୍ବତନ ଡିଜିପି ରଶ୍ମୀ ରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ୟୁନିଫର୍ମ ସେବା କର୍ମଚାରୀ ଚୟନ ଆୟୋଗର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି । ନବ ନିଯୁକ୍ତ ଆୟୋଗ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିକଟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ସେ କହିଥିଲେ, "ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅବାଧ, ସମୟ ଉପଯୋଗୀ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେଉ ବୋଲି ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି । ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିଶ୍ଵାସ ବଜାୟ ରଖିବା ଉପରେ ସରକାର ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଥିବା ସମସ୍ୟା ଓ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଗୋଟେ ବିସ୍ତୃତ ପ୍ଲାନିଂ ଏବଂ ପଲିସି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ।" ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ସଠିକ ନୀତି ନିୟମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ ବୋଲି ଆୟୋଗ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି ।
ଆୟୋଗରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବ ୭୨ ପଦବୀ:
ଅୟୋଗରେ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି ଜଣାଇଥିଲେ । ଏହି କ୍ରମରେ ଅୟୋଗରେ ନୂତନ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି । OUSSSCର ଅନୁମୋଦିତ ୭୨ଟି ପଦବୀରେ ସଚିବ, ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ, ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ, ଉପ-ସଚିବ ଓ ଅନୁ-ସଚିବଙ୍କ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶାସନିକ ପଦବୀ ସମେତ ସେକ୍ସନ ଅଫିସର, ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହାୟକ କର୍ମଚାରୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି । କମିଶନଙ୍କ ସୁଚାରୁ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ବା OAS, ଓଡ଼ିଶା ଅର୍ଥ ସେବା ବା OFS ଓ ଓଡ଼ିଶା ସଚିବାଳୟ ସେବା ବା OSS କ୍ୟାଡରରୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ । ସଚିବ ପଦବୀରେ ଜଣେ ଓଏଏସ ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ ରହିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ବୈଷୟିକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହାୟକ ପଦବୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଡେପୁଟେସନ, ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ପୂରଣ କରାଯିବ ।
ଦକ୍ଷ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଡେପୁଟେସନରେ ପଠାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ:
ନିୟମିତ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ଦକ୍ଷ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଡେପୁଟେସନରେ ପଠାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ନିଜର ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ଏହି ପଦବୀ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ହେବାକୁ ଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟୟ କମିଶନଙ୍କ ପ୍ରଶାସନିକ ବଜେଟରୁ ଭରଣା କରାଯିବ । ସମସ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗକୁ ଅତିଶୀଘ୍ର ଏହି ପଦବୀ ଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ୟାଡରଭୁକ୍ତ କରିବା ସହ ପଦବୀ ପୂରଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଫଳରେ ୟୁନିଫର୍ମଡ ସର୍ଭିସେସ ଅଧୀନରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଏପ୍ରିଲ ୨୭ ପରୀକ୍ଷାକୁ ରଦ୍ଦ କଲା OSSC, କେବେ ହେବ ସାନି ପରୀକ୍ଷା ? ଜାଣନ୍ତୁ
ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଦାବି ତେଜିଲା; OSSC ସମ୍ମୁଖରେ ଗର୍ଜିଲେ LTR ଆଶାୟୀ ଶିକ୍ଷକ
