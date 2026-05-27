ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସରେ ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି ଘୋଷଣା: ୭,୬୬୪ ପଦ ଭର୍ତ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା OUSSSCକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର
କନଷ୍ଟେବଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି ହେବ । ରିପୋର୍ଟ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : May 27, 2026 at 10:27 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଲିସ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । କନଷ୍ଟେବଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି ହେବ । ୭,୬୬୪ଟି ଖାଲି ପଦବୀର ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ । ନୂଆ କରି ଗଠନ ହୋଇଥିବା ଓଡ଼ିଶା ୟୁନିଫର୍ମଡ ସର୍ଭିସେସ ଷ୍ଟାଫ ସିଲେକ୍ସନ କମିଶନ ବା OUSSSC ମାଧ୍ୟମରେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା କରାଯିବ । ରାଜ୍ୟ ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ଏକ ଅଧିକୃତ ଆଦେଶ ଜାରି ହୋଇଛି । ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ରାଜ୍ୟର ହଜାର ହଜାର ଚାକିରି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆଶା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।
ପୋଲିସ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା OUSSSCକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର
ପୋଲିସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ୟୁନିଫର୍ମ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ବୋର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା । ଏଥି ଯୋଗୁ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ଅସ୍ଵାଭାବିକ ବିଳମ୍ବ ଏବଂ ଅନିୟମିତତା ଦେଖା ଦେଇଛି । ଏସଆଇ ପରୀକ୍ଷା ଭଳି ଅତୀତରେ ରାଜ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି । ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଏହାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ୟୁନିଫର୍ମ ସେବା କର୍ମଚାରୀ ଚୟନ ଆୟୋଗ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶା ୟୁନିଫର୍ମ ସେବା କର୍ମଚାରୀ ଚୟନ ଆୟୋଗର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଆଇପିଏସ ରଶ୍ମୀ ରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି । OUSSSCକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ କରି ବଡ଼ ଦାଇତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର । ସରକାର ଗଭୀର ବିଚାରବିମର୍ଶ ପରେ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱ OUSSSCକୁ ଦେବାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି । OUSSSC ସଚିବଙ୍କୁ ଏନେଇ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଗୃହ ବିଭାଗର ଉପ ସଚିବ ତରୁଣ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ।
କେଉଁ କେଉଁ ପଦବୀରେ ହେବ ନିଯୁକ୍ତି
ସରକାରୀ ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ମୋଟ ଚାରି ପ୍ରକାର ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ହେବ । ସେଥିରେ ୩୦୦ଟି କନଷ୍ଟେବଳ (କମ୍ୟୁନିକେସନ) ପଦ, ୨,୨୧୨ଟି OISF କନଷ୍ଟେବଳ ପଦ, ୪,୨୧୯ଟି ସିଭିଲ କନଷ୍ଟେବଳ ପଦ ଏବଂ ୯୩୩ଟି SI ଓ ସେଇ rank ପଦ ରହିଛି । ଏହା ରାଜ୍ୟରେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପୋଲିସ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଉଛି ।
OPRB ପରିବର୍ତ୍ତେ OUSSSC କରିବ SI ନିଯୁକ୍ତି
ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି, SI ଓ ସେଇ rank ପଦବୀର ନିଯୁକ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବୋର୍ଡ ବା OPRB ଅଧୀନରେ ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିନଥିଲା । ବିଶେଷ କରି SI ପରୀକ୍ଷାରେ ବଡ ଦୁର୍ନୀତି ପଦାକୁ ଆସିଥିଲା । ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିବିଆଇ କରୁଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଏସଆଇ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ OUSSSC ଅଧୀନକୁ ଆଣିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ।
ଗୃହ ବିଭାଗର ଆଦେଶରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି, SI ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଆବେଦନ କରି ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନୂତନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ଏଥିପାଇଁ ପୁନର୍ବାର ଆବେଦନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ କି ନାହିଁ, ସେନେଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକାରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆସିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ।
OPRBକୁ ତଥ୍ୟ ହସ୍ତାନ୍ତର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଗୃହ ବିଭାଗ OPRBକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଯେ, ପୂର୍ବରୁ SI ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ମିଳିଥିବା ସମସ୍ତ ଆବେଦନପତ୍ର, ଡାଟା ଓ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରେକର୍ଡ ତୁରନ୍ତ OUSSSCକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଉ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଶୀଘ୍ର ଆଗେଇ ନେବାରେ ସହାୟତା ମିଳିବ ବୋଲି ସରକାର ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଯୁବବର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ
ରାଜ୍ୟରେ ବେକାରି ଯୁବବର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଘୋଷଣାକୁ ନେଇ ଉତ୍ସାହ ଦେଖା ଦେଇଛି । ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ପୁଲିସ ନିଯୁକ୍ତି ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି । ବିଶେଷକରି SI ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟକି ରହିଥିବାରୁ ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅନିଶ୍ଚିତତାରେ ଥିଲେ । ନୂତନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱାସନ ନେଇଆସିଛି ।
ପ୍ରଶାସନିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ
ପ୍ରଶାସନିକ ମହଳରେ ଏହାକୁ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି । ଗୋଟିଏ ସଂସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ପୁଲିସ ପଦବୀର ନିଯୁକ୍ତି କରାଯିବା ଫଳରେ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମନ୍ୱୟ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଢ଼ିବ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି । ସେହିପରି ଖାଲି ପଦବୀ ପୂରଣ ହେଲେ ରାଜ୍ୟର ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ।
ଏସଆଇ ଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ସିବିଆଇ
ଓଡିଶା ପୋଲିସ ସବଇନ୍ସ୍ପେକ୍ଟର ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷାର ତଦନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ ସଂସ୍ଥା ସିବିଆଇ କରୁଛି । ସିବିଆଇ ଏହି ମାମଲା ୪ ଟି ଦିଗରୁ ତଦନ୍ତ କରୁଛି । ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି, ଷଡଯନ୍ତ୍ର, ଅପରାଧିକ ଓ ପ୍ରୋତ୍ସାହନର ଦିଗ ଉପରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି । ଏସଆଇ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ଓ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ ହେଉଥିଲା । ଦୁର୍ନୀତିର ଚେର ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପୀ ଥିଲା । ଆନ୍ତରାଜ୍ୟ ସଂଗଠିତ କ୍ରିମିନାଲ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ସଂପୃକ୍ତି ଥିବାର ସନ୍ଦେହରେ ବିସ୍ତୃତ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ ।
ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ସହ ଶତାଧିକ ଗିରଫ
ଏସଆଇ ନିଯୁକ୍ତି ଦୁର୍ନୀତି ଘଟଣାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଓ ସିବିଆଇ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ସମେତ ଶତାଧିକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରୁଛନ୍ତି । ଘଟଣାର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟି, ଦଲାଲ ବିରଞ୍ଚି ନାୟକ ଏବଂ ପୋଲିସ କନଷ୍ଟେବଳ ଅର୍ଜୁନ ନାୟକଙ୍କ ସମେତ ୧୨୮ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଏହି ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର