ETV Bharat / state

EVMରେ ସିଲ୍‌ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ: ନୂଆପଡାରେ 78.44 ପ୍ରତିଶତ ରେକର୍ଡ ଭୋଟିଂ, 14ରେ ଜନାଦେଶ

ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ସମାପନ ହୋଇଛି ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମତଦାନ । ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ସୁଦ୍ଧା 78.44 ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟିଂ ହୋଇଛି ।

Nuapada By Election 2025
ସରିଲା ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ଭୋଟ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 11, 2025 at 8:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Nuapada By Election 2025 ନୂଆପଡା/ଭୁବନେଶ୍ବର: ସରିଲା ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମତଦାନ । ଇଭିଏମରେ ସିଲ ହେଲା 14 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ । ଏଥର ବମ୍ପର ଭୋଟିଂ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାସ୍‌ ଫଳାଫଳକୁ ଅପେକ୍ଷା । କାହାର ହେବ ନୂଆପଡା । କାହାକୁ ମିଳିଛି ଜନତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ତାହା ଆସନ୍ତା 14ରେ ଜଣାପଡିବ । ତେବେ ଏଥର ନୂଆପଡାରେ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳାରେ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । କାଁ ଭାଁ କେଉଁଠି ତ୍ରୁଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଗୋପନୀୟତା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି 2 ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ଆର ଏସ୍ ଗୋପାଳନ, ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ (ETV Bharat Odisha)

ସରିଲା 14 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା:

ନୂଆପଡାରେ ଏଥର ତ୍ରିମୁଖୀ ଲଢେଇ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ମଇଦାନରେ ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ 14 ପ୍ରାର୍ଥୀ । ସେଥିରୁ 8 ଜଣ ଥିଲେ ସ୍ବାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ । ନଜର ପକାନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ତାଲିକା ଉପରେ..

Nuapada By Election 2025
ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ (ETV Bharat GFX)
  1. ଜୟ ଢୋଲକିଆ( ବିଜେପି)
  2. ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନି ଛୁରିଆ (ବିଜେଡି)
  3. ଘାସିରାମ ମାଝୀ (କଂଗ୍ରେସ)
  4. ରମାକାନ୍ତ ହାତୀ ( ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି)
  5. ହେମନ୍ତ ତାଣ୍ଡି(ବହୁଜନ ମୁକ୍ତି ପାର୍ଟି)
  6. ଶୁକଧର ଦଣ୍ଡସେନା(ଓଡ଼ିଶା ଜନତା ଦଳ)
  7. ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ଧରୁଆ (ସ୍ବାଧୀନ)
  8. ନୀତା ବାଗ (ସ୍ବାଧୀନ)
  9. ଚକ୍ରାନ୍ତ ଜେନା (ସ୍ବାଧୀନ)
  10. ଆଶ୍ରୟ ମହାନନ୍ଦ(ସ୍ବାଧୀନ)
  11. ଭୁବନଲାଲ ସାହୁ(ସ୍ବାଧୀନ
  12. ଲୋଚନ ମାଝୀ(ସ୍ବାଧୀନ)
  13. କିଶୋର କୁମାର ବାଗ(ସ୍ବାଧୀନ)
  14. ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ତାଣ୍ଡି(ସ୍ବାଧୀନ)

କେତେ ପ୍ରତିଶତ ମତଦାନ ?

  • ସକାଳ 9ଟା ସୁଦ୍ଧା 14.99 ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟିଂ
  • ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ଟା ସୁଦ୍ଧା 32.51 ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟିଂ
  • ଦିନ 1ଟା ସୁଦ୍ଧା 51.42 ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟିଂ
  • ଦିନ 3ଟା ସୁଦ୍ଧା 65.56 ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟିଂ
  • ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ସୁଦ୍ଧା 78.44 ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟିଂ
NUAPADA BY ELECTION 2025
ଆର ଏସ୍ ଗୋପାଳନ, ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ (ETV Bharat Odisha)

ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ମତଦାନ:

ତେବେ ମତଦାନ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି । ନୂଆପଡା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଖରିଆଡ ରୋଡ ମୋଙ୍ଗରାପାଲିରେ ବୁଥ ନମ୍ବର 66ରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥିଲା । ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା । ପରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଥିଲା ଭୋଟିଂ । ସେହିପରି ବୁଥ ନମ୍ବର 80ରେ ବାଲାଟ ୟୁନିଟ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୁନିଟ ଓ ଭିଭିପାଟରେ ତ୍ରୁଟି ଦେଖା ଦେଇଥିଲା । ତେବେ ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ସମାପନ ହୋଇଛି ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ । ଏଥିସହ ଇଭିଏମ ଖରାପ ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ।

NUAPADA BY ELECTION 2025
ଆର ଏସ୍ ଗୋପାଳନ, ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ (ETV Bharat Odisha)

2 ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ନିଲମ୍ବିତ:

ନିର୍ବାଚନ ଗୋପନୀୟତା ଉଲ୍ଲଂଘନ ପାଇଁ ଅଭିଯୋଗରେ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ୪୮ ନମ୍ଵର ବୁଥର ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ସନ୍ଦୀପ ସ୍ଵାଇଁ ଓ ବୁଥ ନଂ ୩୬ କୁଳିଆବନ୍ଧ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ଧନଞ୍ଜୟ ମଲ୍ଲିକ । ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ନେଇ ସିସିଟିଭି ଭିଜୁଆଲ ଆଧାରରେ ଏମାନେ ସସପେଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି । କିଛି ସ୍ଥାନରେ EVM ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆସିଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ସମାଧାନ କରାଯାଇଥିଲା ।

ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଗଲେ ପୋଲିଂ ପାର୍ଟି:

ମୋଟ 358ଟି ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇଥିଲା । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସୁନା ବେଡାରେ ଥିବା 8ଟି ବୁଥ ଅତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଥିଲା । ଏସବୁ ବୁଥରେ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଭୋଟିଂ । ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଯାଇଥିଲେ ପୋଲିଂ ଟିମ୍‌ । ସୁରୁଖୁରୁରେ ଭୋଟ ସମାପନ ପରେ ସେମାନେ ଫେରିଥିଲେ ।

Nuapada By Election 2025
ମତଦାନ ରେକର୍ଡ (ETV Bharat GFX)

କେଉଁ ବର୍ଷ କେତେ ହୋଇଥିଲା ମତଦାନ ?

202475.49 ପ୍ରତିଶତ
201972.64 ପ୍ରତିଶତ
201473.89 ପ୍ରତିଶତ
200969.25 ପ୍ରତିଶତ
200471.49 ପ୍ରତିଶତ

ଆସନ୍ତା 14ରେ ନୂଆପଡା ରେଜଲ୍ଟ:

ତେବେ ନଭେମ୍ବର 14ରେ ଆସିବ ନୂଆପଡା ଜନାଦେଶ । କାହା ଉପରେ ରହିଛି ଜନତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ । ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ । ତେବେ ମଇଦାନରେ 14 ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ ହେଁ ତ୍ରିମୁଖୀ ଲଢେଇ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ, ଘମାଘୋଟ ପ୍ରଚାର ପରେ ଶେଷରେ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ନୂଆପଡା ଭୋଟର ।

Nuapada By Election 2025
2024 ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ (ETV Bharat GFX)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ନୂଆପଡାରେ ରେକର୍ଡ ମତଦାନ: 75.37 ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟିଂ, EVMରେ ସିଲ୍‌ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ

କିଏ ଜିତିବ ନୂଆପଡ଼ା ଗଡ଼ ! ମୈଦାନରେ 14 ଯୋଦ୍ଧା , ବିଜେପି-ବିଜେଡି-କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ ତ୍ରିମୁଖୀ ଲଢ଼େଇ

EXPLAINER: ନୂଆପଡ଼ାରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ହେବେ କି ମହିଳା ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ଭୋଟର, କଣ କହୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ଳେଷକ ?

ବିଧାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଉପନିର୍ବାଚନ:

ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ନୂଆପଡାରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ସ୍ବର୍ଗତ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ପୁଅ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ବିଜେପି ଟିକେଟରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିଛନ୍ତି । ପୁଣି ବିଜେଡିକୁ ହାତକୁ ଯିବ କି ନୂଆପଡା ଆସନ ନା ବାଜିମାରିବେ ବିଜେପି, କଂଗ୍ରେସ କିମ୍ବା ସ୍ବାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାହା ନଭେମ୍ବର 14ରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ।

TAGGED:

NUAPADA VOTING ENDS
NUAPADA BYPOLL 2025
NUAPADA RECORD VOTING
ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ 2025
NUAPADA BY ELECTION 2025

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଅପଠିତ ଶିଳାଲେଖକୁ କରୁଛନ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ, ଶିଳାଲିପି ଗବେଷକ ବିଷ୍ଣୁମୋହନଙ୍କ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଯାତ୍ରା

ଗଞ୍ଜାମର ନିଆରା ଡ଼େରା ବେଶ, କାହିଁକି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବଡ଼ କାଠ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଡେରାଯାଏ ?

ଏହି କାରଣରୁ 99% ଲୋକଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଯାଏ ହୃଦ୍‌ଘାତ ସମସ୍ୟା, କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ଜାଣନ୍ତୁ ...

ଅବହେଳିତ ଉଷାକୋଠି ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ପ୍ରକୃତିର ଭୂସ୍ବର୍ଗକୁ ପହଞ୍ଚିପାରନି ବିକାଶ !

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.