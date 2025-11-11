EVMରେ ସିଲ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ: ନୂଆପଡାରେ 78.44 ପ୍ରତିଶତ ରେକର୍ଡ ଭୋଟିଂ, 14ରେ ଜନାଦେଶ
ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ସମାପନ ହୋଇଛି ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମତଦାନ । ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ସୁଦ୍ଧା 78.44 ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟିଂ ହୋଇଛି ।
Published : November 11, 2025 at 8:04 PM IST
Nuapada By Election 2025 ନୂଆପଡା/ଭୁବନେଶ୍ବର: ସରିଲା ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମତଦାନ । ଇଭିଏମରେ ସିଲ ହେଲା 14 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ । ଏଥର ବମ୍ପର ଭୋଟିଂ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାସ୍ ଫଳାଫଳକୁ ଅପେକ୍ଷା । କାହାର ହେବ ନୂଆପଡା । କାହାକୁ ମିଳିଛି ଜନତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ତାହା ଆସନ୍ତା 14ରେ ଜଣାପଡିବ । ତେବେ ଏଥର ନୂଆପଡାରେ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳାରେ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । କାଁ ଭାଁ କେଉଁଠି ତ୍ରୁଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଗୋପନୀୟତା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି 2 ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ସରିଲା 14 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା:
ନୂଆପଡାରେ ଏଥର ତ୍ରିମୁଖୀ ଲଢେଇ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ମଇଦାନରେ ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ 14 ପ୍ରାର୍ଥୀ । ସେଥିରୁ 8 ଜଣ ଥିଲେ ସ୍ବାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ । ନଜର ପକାନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ତାଲିକା ଉପରେ..
- ଜୟ ଢୋଲକିଆ( ବିଜେପି)
- ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନି ଛୁରିଆ (ବିଜେଡି)
- ଘାସିରାମ ମାଝୀ (କଂଗ୍ରେସ)
- ରମାକାନ୍ତ ହାତୀ ( ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି)
- ହେମନ୍ତ ତାଣ୍ଡି(ବହୁଜନ ମୁକ୍ତି ପାର୍ଟି)
- ଶୁକଧର ଦଣ୍ଡସେନା(ଓଡ଼ିଶା ଜନତା ଦଳ)
- ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ଧରୁଆ (ସ୍ବାଧୀନ)
- ନୀତା ବାଗ (ସ୍ବାଧୀନ)
- ଚକ୍ରାନ୍ତ ଜେନା (ସ୍ବାଧୀନ)
- ଆଶ୍ରୟ ମହାନନ୍ଦ(ସ୍ବାଧୀନ)
- ଭୁବନଲାଲ ସାହୁ(ସ୍ବାଧୀନ
- ଲୋଚନ ମାଝୀ(ସ୍ବାଧୀନ)
- କିଶୋର କୁମାର ବାଗ(ସ୍ବାଧୀନ)
- ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ତାଣ୍ଡି(ସ୍ବାଧୀନ)
କେତେ ପ୍ରତିଶତ ମତଦାନ ?
- ସକାଳ 9ଟା ସୁଦ୍ଧା 14.99 ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟିଂ
- ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ଟା ସୁଦ୍ଧା 32.51 ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟିଂ
- ଦିନ 1ଟା ସୁଦ୍ଧା 51.42 ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟିଂ
- ଦିନ 3ଟା ସୁଦ୍ଧା 65.56 ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟିଂ
- ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ସୁଦ୍ଧା 78.44 ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟିଂ
ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ମତଦାନ:
ତେବେ ମତଦାନ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି । ନୂଆପଡା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଖରିଆଡ ରୋଡ ମୋଙ୍ଗରାପାଲିରେ ବୁଥ ନମ୍ବର 66ରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥିଲା । ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା । ପରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଥିଲା ଭୋଟିଂ । ସେହିପରି ବୁଥ ନମ୍ବର 80ରେ ବାଲାଟ ୟୁନିଟ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୁନିଟ ଓ ଭିଭିପାଟରେ ତ୍ରୁଟି ଦେଖା ଦେଇଥିଲା । ତେବେ ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ସମାପନ ହୋଇଛି ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ । ଏଥିସହ ଇଭିଏମ ଖରାପ ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ।
2 ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ନିଲମ୍ବିତ:
ନିର୍ବାଚନ ଗୋପନୀୟତା ଉଲ୍ଲଂଘନ ପାଇଁ ଅଭିଯୋଗରେ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ୪୮ ନମ୍ଵର ବୁଥର ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ସନ୍ଦୀପ ସ୍ଵାଇଁ ଓ ବୁଥ ନଂ ୩୬ କୁଳିଆବନ୍ଧ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ଧନଞ୍ଜୟ ମଲ୍ଲିକ । ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ନେଇ ସିସିଟିଭି ଭିଜୁଆଲ ଆଧାରରେ ଏମାନେ ସସପେଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି । କିଛି ସ୍ଥାନରେ EVM ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆସିଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ସମାଧାନ କରାଯାଇଥିଲା ।
ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଗଲେ ପୋଲିଂ ପାର୍ଟି:
ମୋଟ 358ଟି ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇଥିଲା । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସୁନା ବେଡାରେ ଥିବା 8ଟି ବୁଥ ଅତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଥିଲା । ଏସବୁ ବୁଥରେ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଭୋଟିଂ । ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଯାଇଥିଲେ ପୋଲିଂ ଟିମ୍ । ସୁରୁଖୁରୁରେ ଭୋଟ ସମାପନ ପରେ ସେମାନେ ଫେରିଥିଲେ ।
କେଉଁ ବର୍ଷ କେତେ ହୋଇଥିଲା ମତଦାନ ?
|2024
|75.49 ପ୍ରତିଶତ
|2019
|72.64 ପ୍ରତିଶତ
|2014
|73.89 ପ୍ରତିଶତ
|2009
|69.25 ପ୍ରତିଶତ
|2004
|71.49 ପ୍ରତିଶତ
ଆସନ୍ତା 14ରେ ନୂଆପଡା ରେଜଲ୍ଟ:
ତେବେ ନଭେମ୍ବର 14ରେ ଆସିବ ନୂଆପଡା ଜନାଦେଶ । କାହା ଉପରେ ରହିଛି ଜନତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ । ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ । ତେବେ ମଇଦାନରେ 14 ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ ହେଁ ତ୍ରିମୁଖୀ ଲଢେଇ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ, ଘମାଘୋଟ ପ୍ରଚାର ପରେ ଶେଷରେ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ନୂଆପଡା ଭୋଟର ।
ବିଧାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଉପନିର୍ବାଚନ:
ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ନୂଆପଡାରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ସ୍ବର୍ଗତ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ପୁଅ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ବିଜେପି ଟିକେଟରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିଛନ୍ତି । ପୁଣି ବିଜେଡିକୁ ହାତକୁ ଯିବ କି ନୂଆପଡା ଆସନ ନା ବାଜିମାରିବେ ବିଜେପି, କଂଗ୍ରେସ କିମ୍ବା ସ୍ବାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାହା ନଭେମ୍ବର 14ରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ।