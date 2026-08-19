ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ 4 ନୂଆ ବିଚାରପତି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ସୁପାରିଶ, ତ୍ୱରିତ ହେବ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି
ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଚାରି ଜଣ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ନାମ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କଲେଜିୟମ ସୁପାରିସ କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : August 19, 2026 at 9:36 PM IST
ORISSA HIGH COURT JUDGE RECRUITMENT, କଟକ: ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଚାରି ଜଣ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ନାମ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କଲେଜିୟମ ସୁପାରିସ କରିଛନ୍ତି । ବିଶିଷ୍ଟ ଆଇନଜୀବୀ ସସ୍ମିତା ତ୍ରିପାଠୀ, ଆଦିତ୍ୟ ନାରାୟଣ ଦାସ, ରଜ୍ଜିତ ରାୟ ଓ ଗୌତମ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ସଂପର୍କିତ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କଲେଜିୟମଙ୍କ ଅଗଷ୍ଟ ୧୮ର ବୈଠକରେ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କଲେଜିୟମଙ୍କ ସୁପାରିସକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିବା ପରେ ବିଚାରପତିଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ସଂପର୍କିତ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ।
ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ ମଞ୍ଜୁରୀପ୍ରାପ୍ତ ବିଚାରପତି ପଦ ୩୩ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ସମେତ ୧୭ ଜଣ ବିଚାରପତି ରହିଛନ୍ତି । ତେଵେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣ ବିଚାରପତି ଙ୍କର ଅନ୍ୟତ୍ର ବଦଳି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମଧ୍ୟ ଜାରି ହୋଇଛି । କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ରେ ବଦଳି ଦୁଇ ଜଣ ବିଚାରପତି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଛାଡି ପାରନ୍ତି । ଅର୍ଥାତ ବଦଳି ଦୁଇ ବିଚାରପତି ଛାଡ଼ିଲେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ରେ ବିଚାରପତି ସଂଖ୍ୟା 15ରେ ପହଞ୍ଚିବ । ସେହିପରି ଅକ୍ଟୋବର ଏବଂ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଦୁଇ ଜଣ ବିଚାରପତି ଅବସର ନେବେ । ଯାହା ଫଳରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ବିଚାରପତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି କମିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ମାତ୍ର ନୂତନ 4 ଜଣ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ନିଯୁକ୍ତି ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ ବିଚାରପତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 21ରେ ପହଞ୍ଚିବ ।
ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଲକ୍ଷ 72 ହଜାର ମାମଲା ହାଇକୋର୍ଟ ରେ ବିଚାରଧୀନ ରହିଛି । ଏପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଚାରପତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମୁ ଥିବାରୁ ମାମଲାର ଶୁଣାଣିରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପଡ଼ିଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛି, ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ ।
ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ ବିଚାରପତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ଏକ ନଜର
ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରାପ୍ତ ବିଚାରପତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 33 ଥିବା ବେଳେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର 17 ଜଣ ବିଚାରପତି । ଚାରି ଜଣ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ନାମ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କଲେଜିୟମ ସୁପାରିସ କରିଥିବାରୁ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 21 ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଚାରପତି ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣ ବିଚାରପତିଙ୍କର ଅନ୍ୟତ୍ର ବଦଳି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମଧ୍ୟ ଜାରି ହୋଇଛି । କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବଦଳି ହୋଇ ଦୁଇ ଜଣ ବିଚାରପତି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଛାଡ଼ି ପାରନ୍ତି । ଅର୍ଥାତ ବଦଳି ହୋଇଥିବା ଦୁଇ ବିଚାରପତି ଛାଡ଼ିଲେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ ବିଚାରପତି ସଂଖ୍ୟା 19 ହୋଇଯିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଓଡିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ ବିଚାରପତି ସଙ୍କଟ; ନିଯୁକ୍ତି ଦାବି କଲା ହାଇକୋର୍ଟ ବାର ଆସୋସିଏସନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ