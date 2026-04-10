ବଦଳୁଛି ପାଗ ବଢୁଛି କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା, କାରଣ କହିଲେ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ
ବିଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜୋରରେ ପବନ ବହିବା ସହ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ହେବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସମ୍ବଲପୁରରୁ ବାଦଶାହ ଜୁସମନ ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ
Published : April 10, 2026 at 9:49 AM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ଏବେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀର ତାଣ୍ଡବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଗତ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ହେବା ସହ ପବନ ବହିଥିଲା । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନର ଫସଲ ହାନୀ ହେବା ସହ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା l ବର୍ଷା, ପବନ, ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ସହ କୁଆ ପଥର ମାଡ଼ ଯୋଗୁ ସାଧାରଣ ଜନ ଜୀବନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା l
କୁଆପଥର ମାଡରେ ଘାଇଲା ସାରା ରାଜ୍ୟ
ଗତ ସୋମବାର ଦିନ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣାଗଡ଼ରେ ଅଧ ଘଣ୍ଟା ଧରି କୁଆ ପଥର ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା l ଏହା ସହ ଜିଲ୍ଲାର ଖପ୍ରାଖୋଲ ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ପବନ ଓ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା l ଏହା ଦ୍ୱାରା କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଥିବା ବେଳେ ଫସଲ, ପନିପରିବା ଓ ମହୁଲ ଫୁଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା l ସେହିପରି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ କାଳବୈଶାଖୀ ଯୋଗୁଁ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି l ଏହା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ପନିପରିବା ଓ ଫସଲ ହାନି ଘଟିଥିଲା l ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବରଗଡ଼, ବରପାଲି, ଅତାବିରା, ଅମ୍ବାଭୋନା, ସୋହେଲା, ବିଜେପୁର, ଗାଇସଲେଟ, ଭଟଲି ଆଦି ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀର ତାଣ୍ଡବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା l ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ଫସଲ ଓ ପନିପରିବା ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା l
ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ବଢିଛି କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ପରିମାଣ
ତେବେ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଏହିଭଳି କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ଓଡିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକରେ ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ପୂର୍ବପେକ୍ଷା କାଳବୈଶାଖୀର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବିଶେଷଜ୍ଞ କହୁଛନ୍ତି l ଏହାର ଏକ ମୂଖ୍ୟ କାରଣ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ l ଏହି ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଉଛି । କାରଣ ଏହା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପକ ପରିମାଣର ଫସଲ ହାନୀ ହେଉଛି l
ସମ୍ବଲପୁର ସିନ୍ଦୁରପଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର 76 ବର୍ଷୀୟ ଚାଷୀ ରାମ ସାଗର ସାହୁଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ‘‘ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ବର୍ଷା ପବନ ହେଉଥିଲା ତେବେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ହେଇନଥିଲା l ଆଜିକୁ ମୋତେ 76 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା, ତେବେ ମୋ ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସମୟରେ ଏତେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା, ପବନ ହୋଇ କୁଆପଥର ପଡିବା ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି’’ l
ଏବେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ବରଗଡ଼ ଓ ଅତାବିରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ କୁଆ ପଥର ବର୍ଷା ହେଲା ସେଥିରେ ବହୁ ଚାଷୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି l ଏହା ସହ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି l ତେବେ ବ୍ୟାପକ ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ଓ ଗଛ କରାଯିବା ଯୋଗୁଁ ପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁ ଏମିତି ହୋଇଥାଇପରେ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଚାଷୀ ରାମସାଗର ସାହୁ l ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରାଯାଇ ଚାଷୀଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ସେ ସରକାର ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି l
କାଳବୈଶାଖୀ ପଛର ସତ
ତେବେ ସତରେ କଣ ପାଗ ପରିବର୍ତନ ଯୋଗୁ ଏବେ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଏମିତି ବର୍ଷା ହେଉଛି? ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର IMD ର ନିର୍ଦେଶକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତି କୁହନ୍ତି ଯେ ‘‘ଓଡିଶାରେ ମାର୍ଚ୍ଚ, ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ କାଳ ବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ସହ ପବନ, ବିଜୁଳି, ଘଡଘଡି ତଥା କୁଆ ପଥର ପଡିବା କିଛି ନୂଆଁ କଥା ନୁହେଁ l ଏହା ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ଅଟେ l ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ବାୟୁ ମଣ୍ଡଳରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି, ଆର୍ଦ୍ରତା, ଘୁର୍ଣ୍ଣିବଳୟ, ଟ୍ରାପ ଯୋଗୁ ହୋଇଥାଏ l ଓଡିଶା, ଛତିଶଗଡ଼ କିମ୍ବା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଦେଇ କୌଣସି ଟ୍ରାପ ଅତିକ୍ରମ କଲେ ଏହିଭଳି ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ l ତେବେ ଏବେ ହୁଏତ ପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁ ଏହିଭଳି ସ୍ଥିତି ବେଶୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି l ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତନର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଗଛକଟା, ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ, ଶିଳ୍ପାୟାନ, କଂକ୍ରିଟ ସହରୀକରଣ ଯୋଗୁ ମଧ୍ୟ ଦେଶରେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସାଙ୍ଗକୁ Extream weather Condition ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି l ତେବେ ବର୍ତମାନ ସାରା ବିଶ୍ୱ ରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା IMD ର ନିର୍ଦେଶକା କହିଛନ୍ତି l
କେମିତି କାଳବୈଶାଖୀରୁ ଫସଲ ବଞ୍ଚାଇବେ ?
ଅନ୍ୟପଟେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଚିପିଲିମା ଓୟୁଏଟି କୃଷି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଆସୋସିଏଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରିସର୍ଚ୍ଚ, ଡ ସଂଯୁକ୍ତା ମହାପାତ୍ର ଏହିଭଳି କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷାରୁ ହେଉଥିବା ଫସଲ ହାନୀ ଜନିତ ସମସ୍ୟାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କେତୋଟି ଉପାୟ କହିଛନ୍ତି l ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହିଭଳି ବର୍ଷା, ପବନ ଅଥବା କୁଆ ପଥର ମାଡ଼ ହେବାର ପୂର୍ବ ସୂଚନା ପାଇବା କ୍ଷଣି ଚାଷୀ ମାନେ ଫସଲ, ପନି ପରିବା ବା ଫଳ ଅମଳକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ହ୍ରାସ ପାଇବ l ଦ୍ଵିତୀୟରେ ବର୍ଷା ଅଥବା କୁଆ ପଥର ମାଡ଼ ହେଲା ପରେ ଚାଷ ଜମିରୁ ପ୍ରଥମେ ଜମିଥିବା ପାଣିକୁ ନିଷ୍କାସନ କରିଦେବା ଉଚିତ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଗଛରେ ସଂକ୍ରମଣ ଅଥବା ପଚିବା ସମ୍ଭାବନା ହ୍ରାସ ପାଇବ l ତୃତୀୟରେ ଗଛ ରେ କୁଆ ପଥର ମାଡ଼ ହୋଇ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲେ, ସେଥିରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇ ତାହା ପଚି ଯାଇଥାଏ l ତେଣୁ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ଚାଷୀ ମାନେ କୃଷି ବିଭାଗର ପରାମର୍ଶ ନେଇ ସେଥିରେ bacticide ଓ fungicide ଆଦି ଔଷଧର ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ଉଚିତ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଗଛ ଆଘାତ ଲାଗିଥଲେ ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ରମିତ ହେବନି କି ନଷ୍ଟ ହେବନି l
ସମ୍ବଲପୁର ଚିପିଲିମା ସ୍ଥିତ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ସପ୍ତାହ ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଓ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର 6 ଟି ଜିଲ୍ଲାର କୃଷି ବିଭାଗକୁ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଦିଆଯାଉଛି l ଏହି ମାର୍ଗ ଦର୍ଶିକାରେ ପାଣିପାଗ ସମନ୍ଧୀୟ ପ୍ରାକ ସୂଚନା ଓ ଫସଲ ହାନୀରୁ ବଂଚିବା ପାଇଁ ଉପାୟ ତଥା ଫସଲରେ କୁଆ ପଥର ମାଡ଼ ହେଲେ କେଉଁ ଔଷଧ କେତେ ପରିମାଣର ଦିଆଯିବ ସେନେଇ ସୂଚନା ଦିଆ ଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଡ଼ ସଂଯୁକ୍ତା ମହାପାତ୍ର l
ଅନ୍ୟପଟେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଯୋଗୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଫସଲ ହାନୀ ହେଲେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସହାୟତାର ଅନେକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି l ଯେମିତି କି ଫସଲ ବୀମା ଜରିଆରେ ଓ ଇନପୁଟ ସବସିଡି ଜରିଆରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି l
ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ସତ୍ୟବାନ ସୋରେନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘‘ଯେଉଁ ଚାଷୀ ବୀମାଭୁକ୍ତ ଥିଲେ କ୍ରପ କଟିଙ୍ଗ ଜରିଆରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି l ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପଂଚାୟତକୁ ଏକ ୟୁନିଟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅଣଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ଅଭିଯୋଗ ପାଇଁ ବ୍ଲକକୁ ଏକ ୟୁନିଟ କରାଯାଇଛି l ଖରିଫ ଋତୁ ପାଇଁ ଧାନ, ମକା, ହରଡ଼, ଅଦାକୁ ବୀମାଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ରବି ଋତୁ ପାଇଁ ଧାନ, ସୋରିଷ, ଆଳୁ, ପିଆଜ, ମୁଗ ଓ ବିରିକୁ ବୀମା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି’’ l
କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା
ତେବେ କୁଆପଥର, ନିଆଁ କିମ୍ବା ଅଧିକ ବର୍ଷା ପରି ସ୍ଥାନୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପାଇଁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ 72 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏନେଇ ଟୋଲ ଫ୍ରି ନମ୍ବର 14447 ରେ କଲ କରି ସୂଚନା ଦେବାକୁ ପଡିବ ନଚେତ WhatsApp ଚାର୍ଟବଟ ନମ୍ବର 7065514447 ରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ସୂଚନା ଦେବାକୁ ପଡିବ l ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବୀମା କମ୍ପାନୀ ଓ କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀ ସିଧା ସଳଖ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ପାରିବେ l
ତେବେ ବର୍ତମାନ ଅଣଜଳସେଚିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀକୁ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି 8500 ଟଙ୍କା, ଜଳସେଚିତ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି 17000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରଯିବାର ପ୍ରାବଧାନ ରହିଛି l ଏହା ସହ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ 6 ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗୁଥିବା ଚାଷ ପାଇଁ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି 22500 ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୂଖ୍ୟ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ସତ୍ୟବାନ ସୋରେନ l
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର