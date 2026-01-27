ETV Bharat / state

ଗୁଟଖା ବ୍ୟାନ୍ ର ରିୟଲଟି ଚେକ୍: ନିୟମ କେବଳ ଭେଳିକି ! ମାଲାମାଲ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ

ଗୁଟଖା ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ଜାରି କଟକଣାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟର ତିନିଟି ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ ଇଟିଭି ଭାରତ ଟିମ୍ କରିଥିଲା ରିୟଲଟି ଚେକ୍ ।

ଗୁଟଖା ବ୍ୟାନ୍ ର ରିୟଲଟି ଚେକ୍: ନିୟମ କେବଳ ଭେଳିକି ! ମାଲାମାଲ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ
ଗୁଟଖା ବ୍ୟାନ୍ ର ରିୟଲଟି ଚେକ୍: ନିୟମ କେବଳ ଭେଳିକି ! ମାଲାମାଲ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 27, 2026 at 9:05 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

Gutakha Banned in Odisha ଭୁବନେଶ୍ବର/କଟକ/ବାଲେଶ୍ବର: ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କର୍କଟ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା, ବିଶ୍ବ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ (WHO) ଜର୍ଦ୍ଦା, ଖଇନି, ଗୁଟଖା ଓ ଅନ୍ୟ ତମାଖୁ ଉତ୍ପାଦର ସେବନ କର୍କଟ ରୋଗର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ । ଏହା ସହ ଧୂଆଁହୀନ ତମାଖୁ ଯଥା ପାନ ମସଲା, ପାନ, ଗୁଆ, ଧୂଆଁପତ୍ର ଭଳି ଅନ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ ମଧ୍ୟ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ । ଗ୍ଲୋବାଲ ଆଡଲ୍ଟ ତମାଖୁ ସର୍ଭେ (Global Adult Tobacco Survey) ଦ୍ବିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡରେ ଓଡ଼ିଶାର ୪୨ ପ୍ରତିଶତ ଜନସଂଖ୍ୟା ଧୂଆଁହୀନ ତମାଖୁ ସେବନ କରୁଥିବା ନଜରକୁ ଆସିଛି । ଯାହା ଜାତୀୟ ହାରଠାରୁ ଦୁଇ ଗୁଣ ଅଧିକ ରହିଛି । ୨୦୧୩ ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟରେ ଗୁଟ୍‌ଖା ନିଷିଦ୍ଧ ଘୋଷଣା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟରେ ନିଷିଦ୍ଧ ହୋଇଛି ତମାଖୁ, ନିକୋଟିନ ଯୁକ୍ତ ସମସ୍ତ ଉତ୍ପାଦ । ତମାଖୁ ଓ ନିକୋଟିନ ଯୁକ୍ତ ସମସ୍ତ ଉତ୍ପାଦର ଉତ୍ପାଦନ, ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ପ୍ୟାକେଜିଂ, ସଂରକ୍ଷଣ, ଉପରେ କଟକଣା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ହେଲେ ଏହି କଟକଣାକୁ କିପରି ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ଓଡ଼ିଶାର ତିନିଟି ପ୍ରମୁଖ ସହର- ଭୁବନେଶ୍ବର, କଟକ ଓ ବାଲେଶ୍ବରରେ ଏହାର ଏକ ରିୟଲଟି ଚେକ୍ କରିଥିଲା ଇଟିଭି ଭାରତ ଟିମ୍।

ଗୁଟଖା ବ୍ୟାନ୍ ର ରିୟଲଟି ଚେକ୍: ନିୟମ କେବଳ ଭେଳିକି ! ମାଲାମାଲ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ (Etv Bharat Odisha)

ଭୁବନେଶ୍ବର: ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରର କଥା । କେବଳେ କାଗଜ କଲମରେ ନିର୍ଦେଶାନାମା । ଖୁଲମଖୁଲା ଭାବେ ମିଳୁଛି, ଏପରିକି କଳାବଜାରୀ ବି ହେଉଛି । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦେଶନାମା ପରେ ଏବେ ବି ଦୋକାନ ବଜାରରେ ମିଳୁଛି ଗୁଟୁଖା । ତାହା ପୁଣି କଳାବଜାରୀରେ ମିଳୁଛି । ଲୋକଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡକୁ ଦେଖି ଦୋକାନୀ ମାନେ ଦର ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ଇଟିଭି ଭାରତ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଛି ।



ରାଜ୍ୟରେ ଗୁଟଖା, ତମାଖୁ ବ୍ୟାନ କରାଯିବାକୁ ବିତିଗଲା ପ୍ରାୟ ୭ ଦିନ । ହେଲେ ଏବେ ବି ଖୁଲମଖୁଲା ଭାବେ ମିଳୁଛି ଗୁଟଖା । ନା ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଉଛି, ନା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି । ଏପରିକି ତମାଖୁ ଭୟ ଯୋଗୁଁ କଳାବଜାରୀ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି । ଯେଉଁ ଜିନିଷ ୨୦ ଟଙ୍କାରେ ୪ଟା ରହିଥିଲା, ତାହା ଏବେ ୨୦ ଟଙ୍କାରେ ୩ଟି ତମାଖୁ ମିଳୁଛି । ଏପରିକି ଲୋକମାନେ ଏବେ ଡହଳ ବିକଳ ହୋଇ ସେସବୁ କିଣୁଛନ୍ତି । ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମତରେ, ଯେତେବେଳେ ଏକ ଅଭ୍ୟାସ ରହିଛି, ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ କମାଇବେ । ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ମିଳୁଛି, ଯେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ବି କିଣିବେ । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଆହୁରି କଡ଼ା ଯାଞ୍ଚର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।

ଏପଟେ ଦୋକାନୀଙ୍କ କହିବା ହେଲା ଯେ, "ଜଣେ ଲୋକ ୫ଟା ନେଉଥିଲା, ଏବେ ସେ ୨୦ଟା ନେଉଛି । କାଳେ ଆଉ ମିଳିବନି । ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, ତେଣୁ ଡର ଭୟରେ ଅଧିକ କିଣୁଛନ୍ତି ।"

ଏନେଇ ଡ୍ରଗ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ମାମିନା ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ଆମେ ମିଳିତ ଭାବେ ଚଢ଼ାଉ କରିବୁ । ଫୁଡ୍ ସେଫଟିର ଏକ ଟିମ୍ ଓ ଡ୍ରଗ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଏକ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି । ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ନିକଟରେ ରହିଥିବା ଦୋକାନ ଓ ଗୋଦାମ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରିବୁ । ସରକାର ଯେଉଁ ନିୟମ କରିଛନ୍ତି, ତାହା କିଭଳି ଭାବେ ସଫଳ କରାଯିବ ସେନେଇ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।

ଏନେଇ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ସିଗାରେଟ କି ଗୁଟଖା ସେବନ ନ କରିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଓଡ଼ିଶାରେ ୨୦୧୩ରେ ଏହି ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଥିଲା । ଓଡ଼ିଶାରେ, ଜାତୀୟ ହାର ଠାରୁ ପାଖାପାଖି ଦୁଇ ଗୁଣ ଅଧିକ ଲୋକ ଗୁଟଖା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । ଫଳରେ ପାଟିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହେଉଛି । ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରାଯାଇ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରାଯିବ । ନୋଡାଲ ଏଜେନ୍ସି, ଡ୍ରଗ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବିଭାଗର ଡ୍ରଗ୍ସ ଇନସ୍ପେକ୍ଟର, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିୟମର କଡ଼ା ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ।"

ଗୁଟଖା ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ଜାରି କଟକଣାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟର ତିନିଟି ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ ଇଟିଭି ଭାରତ ଟିମ୍ କରିଥିଲା ରିୟଲଟି ଚେକ୍ ।
ଗୁଟଖା ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ଜାରି କଟକଣାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟର ତିନିଟି ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ ଇଟିଭି ଭାରତ ଟିମ୍ କରିଥିଲା ରିୟଲଟି ଚେକ୍ । (ETV BHARAT ODISHA)

କଟକ : ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଓଡ଼ଡିଶାର ବାଣିଜ୍ୟିକ ରାଜଧାନୀ କଟକର ହାଲ୍ । ଏଠି ମଧ୍ୟ ଖୁଲମଖୁଲା ଭାବେ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଗୁଟୁଖା । ନିୟମକୁ ଉଲଂଘନ କରି କଟକର ବିଭିନ୍ନ ଦୋକାନରେ ଚାଲିଛି ଗୁଟଖା ବିକ୍ରି । ଏପରିକି କଟକ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ-ସିଏମସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସାମ୍ନାରେ ବି ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଗୁଟଖା । ଏହାକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କଟକଣା ଜାରି କରିଥିବା ବେଳେ ଏହି ନିୟମ କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଛି । ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ନିୟମକୁ ମାନିବାକୁ ସରକାର କଟକଣା ଲାଗୁ କରିବା ପରେ ଏହାର ଦାମ ପ୍ରାୟ 4 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଗଲାଣି । ଯେଉଁ ଗୁଟଖା କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ 5 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା, ଏବେ ତାହା 20 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ବଜାରରେ ଏହା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ଏହା ଚଢ଼ା ଦରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ସହରବାସୀ ।


ଏନେଇ ଆଜାଦ ନାମକ ଜଣେ କଟକ ବାସିନ୍ଦା ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ସହରରେ ଗୁଟଖା ବ୍ୟବସାୟ ପୁରା ଖୁଲମଖୁଲା ଭାବେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ଦୋକାନୀମାନେ ଏହାକୁ ଦୋକାନରେ ଅତି ଚତୁରତାର ସହ ଲୁଚାଇ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି । ତାହା ପୁଣି ଚଢ଼ା ମୂଲ୍ୟରେ । କାହିଁକି ଏହାର ଉତ୍ପାଦନକୁ ରୋକା ଯାଇପାରୁ ନାହିଁ," ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ।


ଅନ୍ୟପଟେ ସିଏମସି ମେୟର ସୁବାସ ସିଂ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିବା ସହ କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ଏହି ନିୟମ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା । ମାତ୍ର ଏବେ ସରକାର ଏହା ଉପରେ କଟକଣା କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ । ମାତ୍ର ଏହାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରାଯିବା ଉଚିତ । ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟକ ଦିନ ବିଭିନ୍ନ ଦୋକାନ ଏବଂ ଗୋଦାମ ଉପରେ ରେଡ୍ କରାଯିବା କଥା । ଏଥିପାଇଁ ନଗର ଉନୟନ ବିଭାଗ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ କରିବା ଉଚିତ । ଅଧିକ ଷ୍ଟାଫ୍ ନଥିବାରୁ ରେଡ୍ କରାଯାଇ ପାରୁନାହିଁ । ମାସରେ ଥରେ କିମ୍ବା ଦୁଇ ଥର ରେଡ୍ କରିଲେ କ'ଣ ଲାଭ ହେବ? ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ ଏହା ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବାରମ୍ବାର ଚଢ଼ାଉ କରିଲେ ଲୋକଙ୍କର ଭୟ ରହିବ ଏବଂ ଏହାକୁ ରୋକା ଯାଇପାରିବ," ବୋଲି ମେୟର ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦେଶନାମା ପରେ ଏବେ ବି ଦୋକାନ ବଜାରରେ ମିଳୁଛି ଗୁଟୁଖା ।
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦେଶନାମା ପରେ ଏବେ ବି ଦୋକାନ ବଜାରରେ ମିଳୁଛି ଗୁଟୁଖା । (ETV BHARAT ODISHA)


ବାଲେଶ୍ବର: ତମାଖୁ ବ୍ୟାନ୍ ହେବା ନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି ପରେ ଏବେ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର କୌଣସି ପାନ ଦୋକାନରେ ତ ତମାଖୁ ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଟଙ୍ଗା ଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି କିନ୍ତୁ ଲୁଚା ଛପାରେ ଚଢା ଦରରେ ବିକ୍ରି କରଯାଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ତମାଖୁ ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଟୁଖା କିମ୍ବା ଖଇନି ଯାହାକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷେ କ୍ଷତିକାରକ ଦର୍ଶାଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହା ଉପରେ ବ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏହାରି ଭିତରେ ଗୁଟଖା କଳା ବଜାରୀ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଥିବା ପରିଲିକ୍ଷିତ ହୋଇଛି । ସରକାରଙ୍କ ଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଗତ କରିଥିବା ବେଳେ ତମାଖୁ ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡିଥିବା ଯୁବପିଢି କିମ୍ବା ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏବେ ଗୋଟିଏ ଗୁଟଖା ପାଇଁ ୧୦ ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ନିଜ ନାମ ଗୋପନ ରଖି କହିଛନ୍ତି । ଦୋକାନୀମାନେ ପୂର୍ବରୁ ରହିଯାଇଥିବା ଗୁଟଖା, ଦୋକାନ ଭିତରେ ଲୁଚାଇ ରଖି ଚଢ଼ା ଦରରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏମିତି ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ଯେ, ଯେଉଁମାନେ ପାନ ଦୋକାନ କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଏବେ କ'ଣ କରିବେ । ସେ ଦୋକାନୀମାନେ ନିଜର ବିକଳ୍ପ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ନା କ'ଣ କରିବେ ?



ସରକାରଙ୍କ ତମାଖୁ ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟାନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଦେବଜ୍ୟୋତି ଦାସ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ଗୁଟୁଖା, ପାନ ମସଲା ବ୍ୟାନ୍ କରିବା, ଏସବୁ ଅବକାରୀ ଜିନିଷ ବନ୍ଦ କରିବା ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ । ମାତ୍ର ଯଦି ଏସବୁ ଜିନିଷ ବନ୍ଦ କଲା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯଦି ଠିକ ହୋଇଯାଉଛି, ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ଏ ପଦକ୍ଷେପକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି । ମଦ ଉପରେ ସରକାର ଶୁଳ୍କ ପାଉଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି । ଯଦି ଅବକାରୀ ଜିନିଷ ଧରାଯାଏ ତେବେ ମଦ ବି ତା ଭିତରେ ଆସୁଛି । ୟା ଆଗରୁ ବି ଏମିତି ବ୍ୟାନ ହୋଇଥିଲା, ମାତ୍ର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାକୁ ସେହି ଅବସ୍ଥା । ବଜାରରେ ପୁଣି ଏହା ବିକ୍ରି ହେଲା । ଗୋଟେ କଡ଼ା ଓ ସାଦା କରି ସେମାନେ ବିକ୍ରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ପାନ ଦୋକାନ କଲେ ଜଣେ ବଞ୍ଚିବ କି, ଏହି ଜର୍ଦ୍ଦା ବିକିଲେ ଜଣେ ବଞ୍ଚିବ, ସେଇଟା ଭୁଲ କଥା । ସେମାନେ ଅଲଗା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରି ପାରିବେ, ଖାଇବା ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରି ପାରିବେ। ସେମାନେ ତାର ବିକଳ୍ପ ଖୋଜିବା ଦରକାର। ସରକାର ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଜରୁରୀ। ଆଜିର ସମୟରେ ଆମେ ସିନେମା ହଲରେ ଆରମ୍ଭରେ ତମାଖୁ, ଓ ସିଗାରେଟର ଅପକାରିତା ନେଇ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଖାଯାଉଛି । କିନ୍ତୁ ସେହି ସିନେମା ହଲ ପାଖରେ ହିଁ ଏସବୁ ମିଳୁଛି । ଏମିତି ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଖାଇବାର ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ କ'ଣ ଖାଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ କରୁଛୁ । ଏହା ଲୋକମାନେ ବି ବୁଝିବା ଦରକାର, ଏହି ଖରାପ ଜିନିଷ ଆମେ ଯେତେ କମ୍ ମାତ୍ରାରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବୁ ।"



ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ଏକ ଛୋଟିଆ ଗୁମୁଟି ପକାଇ ପ୍ରାୟ ୩୦ ବର୍ଷ ହେଲା ପଣା ଦୋକାନ କରି ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଥିବା ଜଣେ ଦୋକାନୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ," ପାନ ଦୋକାନରେ ମୋର ଯୌବନ କଟି ଏବେ ମୁଁ ବୁଢା ହେଲିଣି। ଏହି ଦୋକାନରୁ ମୁଁ ଛୁଆପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇଛି । ଏବେ ଏହା ଉପରେ ବ୍ୟାନ ହେବା ପରେ ଏହି ବୟସରେ ମୁଁ ଆଉ କଣ କରି ପାରିବି। ହୁଏ ତ ମୁଁ ବିସ୍କୁଟ, ମିକ୍ସଚର ଦୋକାନ କରି ପାରିବି ହେଲେ ମୋ ହାତର ପାନ ଖାଇବାକୁ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲେ ଓ ଅନ୍ୟ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ବି ନେଉଥିଲେ ସେମାନେ ତ ଆଉ ଆସିବେନି । ମାନୁଚି ଏସବୁ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ କ୍ଷତି କାରକ, ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବହୁତ ଭଲ କିନ୍ତୁ ଯଦି ବନ୍ଦ କରାଯାଉଛି ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ । ଚଢ଼ାଉ ନାଁରେ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ଦୋକାନ ଉପରେ ଜୁଲୁମ ନ କରି ଏସବୁ ତିଆରି କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଚଢ଼ାଉ ଓ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ । ମୋର ଏତେ ଦିନ ଦୋକାନ କରିବା ଭିତରେ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନାହିଁ, କୌଣସି କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି । ସବୁବେଳେ ଆମଭଳି ଦୋକାନୀଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଫାଇନ ଆଦାୟ କରାଯାଇଛି । ତେଣୁ ସରକାର ଯଦି ବ୍ୟାନ୍ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଯେଉଁଠୁ ଏସବୁ ଆସୁଛି ଆଗେ ସେଇଠି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଅନ୍ତୁ।"

କେବଳେ କାଗଜ କଲମରେ ନିର୍ଦେଶାନାମା । ଖୁଲମଖୁଲା ଭାବେ ମିଳୁଛି, ଏପରିକି କଳାବଜାରୀ ବି ହେଉଛି ।
କେବଳେ କାଗଜ କଲମରେ ନିର୍ଦେଶାନାମା । ଖୁଲମଖୁଲା ଭାବେ ମିଳୁଛି, ଏପରିକି କଳାବଜାରୀ ବି ହେଉଛି । (ETV BHARAT ODISHA)



ତମାଖୁ ବ୍ୟାନ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାରେ କେମିତି ହେବ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା, ସେନେଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମୟୂର ବିକାଶ କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ପାନ ମସଲା ବ୍ୟାନ୍ ନେଇ ଆମର ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଯୋଗସୂତ୍ର ରହୁଛି, ସପ୍ଲାଏର, ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ତୃଣ ମୂଳ ସ୍ତରରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ସେନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବ । ଯେଉଁ ଅର୍ଡର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅଛି ତାକୁ କଡାକଡି ଭାବେ ହେବ । ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ନିୟମ ଓ ଫାଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ତାହା ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବୁ । ସବୁ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ଆମେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବୁ । ଏହାଛଡା କେବଳ ଚଢ଼ାଉ ନୁହେଁ ଆମେ ସଚେତନତା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବୁ, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇ ଆସିଛି । ଯେତେବେଳେ ବି କୌଣସି ନୂଆ ଯୋଜନା କିମ୍ବା ଅର୍ଡର ଆସେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କେଉଁଠି ଚଢ଼ାଉ କରୁ ଆମର ବହୁତ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଥାଏ । ଯେଉଁ ଅର୍ଡର ଅଛି ଆମେ ସେହି ହିସାବରେ ତାଳୁ ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ । ଯେଉଁ ଅର୍ଡର ଆସିଛି ଆମେ ତା ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ।"


ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- EXPLAINER: ଓଡ଼ିଶାରେ ତମାଖୁ ଓ ନିକୋଟିନ୍‌ ଉପରେ କଟକଣା, ହେବ କଡ଼ା ଯାଞ୍ଚ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମହିଳାଙ୍କୁ ଡିଜିଟାଲ ଆରେଷ୍ଟ, ଆକାଉଣ୍ଟରୁ 30 ଲକ୍ଷ ଉଡାଇ ନେଲା ସାଇବର ଠକ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର/କଟକ/ବାଲେଶ୍ବର

TAGGED:

TABACO BUSINESS BANNED IN ODISHA
GUTAKHA BANNED IN ODISHA
ODISHA TOBACCO BAN
ଗୁଟଖା ବ୍ୟାନ୍ ର ରିୟଲଟି ଚେକ୍
TABACO BUSINESS BANNED IN ODISHA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.