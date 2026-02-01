କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟକୁ ନେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା; ସଭିଏଁ କହିଲେ, ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଶୁଭଙ୍କର
ଚଳିତ ବଜେଟ୍ ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ବିକାଶକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରଖି ଆଗତ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
Published : February 1, 2026 at 11:06 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ସଂସଦରେ କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବା ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ବଜେଟକୁ ନେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ବରିଷ୍ଠ ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକ ଅଜିତ କୁମାର ସାହୁ ଇଟିଭି ଭାରତ ସହିତ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ, ଚଳିତ ବଜେଟ୍ ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ବିକାଶକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରଖି ଏହା ଆଗତ ହୋଇଥିବା କୁହିଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଥିରେ ଦୁଇଟି ସେକ୍ଟର Infrastructure development ଏବଂ sustainable growthକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିକଶିତ ଭାରତ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ପାଇଁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ଏଭଳି ବଜେଟ କରାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି । ପୂର୍ବାଦୋୟ ଭାରତ କଥା ଯାହା କୁହାଯାଉଛି, ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳର ପାଞ୍ଚଟି ରାଜ୍ୟ ଆର୍ଥୀକ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ବଜେଟରେ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି । ଏପରିକି ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ବ ସହିତ ଖଣିଜ କରିଡର ବିଷୟ ସହିତ ଖଣିଖାଦାନର ବିନିଯୋଗ ନେଇ ଏହି ବଜେଟରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି ।
ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଶ୍ୟାମା ପ୍ରସାଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କହିବା କଥା ଚଳିତବର୍ଷ ବଜେଟ୍ ଏକ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ବଜେଟ । ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ବିଷୟ ବାୟୋଫାର୍ମା କ୍ଷେତ୍ରରେ ୨୦ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରାବଧାନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ଆସିଥିବା ବେଳେ କ୍ରିଟିକେଲ୍ ମେଡିସେନ୍ ଶସ୍ତା କରିବାକୁ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ।
ସେପଟେ ସହରର ବିଜେପି ନେତା ବାଳକୃଷ୍ଣ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ କହିବା କଥା ଆଜି ଉପସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିବା ବଜେଟ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ବଜେଟ ବୋଲି କହିବା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦର ବିନିଯୋଗ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଜଳପଥ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି। ଏପରିକି ଛୋଟ ସହର ର ବିକାଶ ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ନବ ଗଠିତ ଏନ୍.ଏ.ସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ଏପରିକି ଟ୍ରମା ସେଣ୍ଟରକୁ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି ।
ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଯୁବ ନେତା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗଙ୍ଗଦେବ ବଜେଟ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ଅବସରରେ, ଚଳିତବର୍ଷ ବଜେଟ୍ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଇଥିବା କହିବା ସହିତ ଏହା ଏକ ଜନ କଲ୍ୟାଣ ବଜେଟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ର ସାରା ବିଶ୍ବର ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିରଳ ମୂର୍ତ୍ତିକା କରିଡର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ଅନେକ ଲାଭବାନ ହେବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏପରିକି ଜଳପଥରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସହିତ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇ ସୁରତ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିହେବ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ଏହା ଦ୍ବାରା ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ଏହା ଦ୍ବାରା ଆଇଟି ଏବଂଏଆଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।
ସେପଟେ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଡ. ବିନୋଦ ବିହାରୀ ପାତ୍ରଙ୍କ କହିବା କଥା ଏହା ଲୋକାଭିମୁଖୀ ବଜେଟ ଏବଂ ବିକଶିତ ଭାରତ-୨୦୪୭କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରଖି ଏହି ବଜେଟ କରାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି । କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ Commercial crop Production ପାଇଁ କୃଷକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରଖାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ମଶଲା ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଁ ବଜେଟରେ ଆଗତ କରାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି । ଏପରିକି ଆତ୍ମନିର୍ଭର ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରଖାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି ।
