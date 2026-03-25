୪,୦୦୦ ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଧରାପଡ଼ିଲେ ଅଡିଟର୍, ଘରୁ ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା ନୋଟ୍ ଜବତ
ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ବନ୍ଧା ହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଅଡିଟର ଅମ୍ବିକା ପ୍ରସାଦ ରଥ
Published : March 25, 2026 at 11:44 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (RDE)କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଅଡିଟର୍ ଅମ୍ବିକା ପ୍ରସାଦ ରଥ । ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ତାଙ୍କ ଠାରୁ 4 ହଜାର ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଏହାସହ ତାଙ୍କ ଆବାସିକ କୋଠାରୁ ଆହୁରି 27,42,900 ଟଙ୍କା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅଫିସ ଟେବୁଲ ଡ୍ରୟରରୁ ନଗଦ 1,28,000 ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି ।
ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଅଡିଟର୍:
ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଅଡିଟର ଅମ୍ବିକା ପ୍ରସାଦ ରଥ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କଠାରୁ ସର୍ଭିସ୍ ବୁକ୍ (ସେବା ପୁସ୍ତିକା) ଅନୁଯାୟୀ MACP ଯୋଜନାରେ ଦରମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବିବରଣୀର ସେବା ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ 4 ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିଥିଲେ । ଏନେଇ କଲେଜର କର୍ମଚାରୀ ଭିଜିଲାନ୍ସରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ, ଗତକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏକ ଜାଲ ବିଛାଯାଇଥିଲା । ଅଡିଟର ଅମ୍ବିକା ପ୍ରସାଦ ରଥ, ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜର କର୍ମଚାରୀଙ୍କଠାରୁ 4 ହଜାର ଟଙ୍କା ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା । ଲାଞ୍ଚ ନେବା ଅଭିଯୋଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ।
ଅମ୍ବିକା ପ୍ରସାଦ ରଥଙ୍କ ପାଖରୁ ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି । ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମଧୁସୂଦନ ନଗରରେ ତାଙ୍କ ଆବାସିକ କୋଠା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅଫିସ ରୁମରେ ଏକକାଳୀନ ତଲାସ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା । ତଲାସୀ ସମୟରେ, ତାଙ୍କ ଆବାସିକ କୋଠାରୁ ଆହୁରି 27,42,900 ଟଙ୍କା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅଫିସ ଟେବୁଲ ଡ୍ରୟରରୁ ନଗଦ 1,28,000 ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା । ମୋଟ ନଗଦ 28,70,900 ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଛି ।
ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅମ୍ବିକା ପ୍ରସାଦ ରଥଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ । ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଥାନରେ କେସ୍ ନମ୍ବର 4 (ତାରିଖ - 24.03.2026) ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ (ସଂଶୋଧନ) ଆଇନ, 2018 ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର