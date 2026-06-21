କଲ୍ୟାଣସିଂହପୁରରେ ଭିଡ ହିଂସା; ମାମଲା ରେଡ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ପାଇଁ ଡିଜିପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, CAW ଏଡିଜିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତଦନ୍ତ
ପିଲା ଚୋରି ସନ୍ଦେହରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ମାମଲାକୁ 'ରେଡ ଫ୍ଲାଗ' ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ ରାୟଗଡା ଏସପି । ରିପୋର୍ଟ- ରଞ୍ଜନ ରଥ/ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : June 21, 2026 at 8:36 PM IST
ରାୟଗଡ଼ା/ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାୟଗଡା ଜିଲ୍ଲା କଲ୍ୟାଣସିଂପୁରରେ ଭିଡ଼ ହିଂସା ଘଟଣାକୁ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇଛି । ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଛାତ୍ରୀ ଓ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସହ ଘଟିଥିବା ବର୍ବରତା ମାମଲାକୁ 'ରେଡ ଫ୍ଲାଗ୍' ଶ୍ରେଣୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ ପୋଲିସ ଡିଜି ଯୋଗେଶ ବାହାଦୂର ଖୁରାନିଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ଅପରାଧ ନିରାକରଣ ଶାଖା (CAW & CW)ର ତତ୍ୱାବଧାନରେ ଘଟଣା ତଦନ୍ତ କରାଯିବ । ତଦନ୍ତର ଅଗ୍ରଗତି ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ CAW & CW ଏଡିଜି ଏସ୍. ସାଇନିଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏଡିଜି ସାଇନିଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ତଦନ୍ତ କରିବ । ଏପରିକି ପୀଡିତାଙ୍କୁ ଭିଡିଓ କନଫ୍ରେନସିଂ ଜରିଆରେ CAW & CW ଟିମ୍ ପଚରାଉଚରା କରିବ । ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ପୀଡିତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ପଚରାଉଚରା କରିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ତେବେ କଲ୍ୟାଣସିଂହପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ନିକଟରେ ଘଟିଥିବା ପିଲା ଚୋର ଗୁଜବ ଓ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଏହି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ମାମଲାରେ ପୋଲିସ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨୦ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିସାରିଥିବା ବେଳେ ୩ଟି ପୃଥକ କ୍ରିମିନାଲ୍ କେସ୍ ରୁଜୁ ହୋଇଛି । ଏନେଇ ଆଜି ରାୟଗଡ଼ା ଏସପି ରାଜ ପ୍ରସାଦ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏସପିଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, "ଦୁଇ ଜଣ ନିରୀହ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପିଲା ଚୋର ଭାବି ଗୁଜବ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି । ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ । ଘଟଣାର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ସଫଳତାର ସହ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି । ଏହି ମାମଲାରେ ସଂପୃକ୍ତ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି । ଏଥିପାଇଁ ବିଶେଷ ସ୍ପେଶାଲ୍ ରେଡିଂ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି । ତଦନ୍ତକୁ ଅଧିକ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ମାମଲାକୁ 'ରେଡ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ କେସ୍' ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା । ଏଥିସହ ଏକ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଲିଗାଲ୍ ଟିମ୍ ସମସ୍ତ ଦଲିଲ୍ ଓ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ର ତର୍ଜମା କରୁଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଅଧିକ ଦଫା ଯୋଡ଼ାଯାଇପାରିବ। ଏହି ମାମଲାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ହେପାଜତରେ ଥିବା ୨୦ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ।"
ଏସପି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଘଟଣାଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଏବଂ ଏଥିରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଜଡ଼ିତ ରହିଛି । ତେଣୁ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣର ଭିଡିଓକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ କରିବା ଆଇଟି ଆକ୍ଟର ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅଟେ ଏବଂ ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗୋପନୀୟତାର ଅଧିକାରକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି ।
ପୋଲିସର ସାଇବର ଟିମ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଛି । ଯେଉଁମାନେ ବି ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଫରୱାର୍ଡ କିମ୍ବା ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାକ୍ କରାଯାଉଛି । ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ୍ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଏସପି କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ମରିଗଲା ମାନବିକତା ! ପିଲା ଚୋର ସନ୍ଦେହରେ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଯୁବତୀ-ଯୁବକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ 21 ଗିରଫ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାୟଗଡା