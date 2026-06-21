ମହିଳା ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲିଙ୍କୁ ପୋଲିସ ନିର୍ଯାତନା ମାମଲା; ରାୟଗଡା ସରପଞ୍ଚ ମହାସଂଘର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଲୋଡ଼ିଲେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ
ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ ଥାନାର ସି.ସି.ଟି.ଭି. ଫୁଟେଜ ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ରେକର୍ଡିଂକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଉ । ମହିଳା ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହୋଇଥିବା ମାମଲା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଉ । ରିପୋର୍ଟ-ରଞ୍ଜନ କୁମାର ରଥ
Published : June 21, 2026 at 12:58 PM IST
ରାୟଗଡ଼ା: ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ମହିଳା ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି ଓଝାଙ୍କୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ବେଶ ସରଗରମ ହୋଇ ଉଠିଛି । ଚାମେଲିଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଓ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇଥିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ ନ୍ୟାୟ ଦାବି କରି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସରପଞ୍ଚ ମହାସଂଘ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଫେରାଦ ହୋଇଛି । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବ୍ଲକ୍ ଅଫିସ ଛକଠାରୁ ମହାସଂଘର ଏକ ରାଲି ବାହାରିଥିଲା । ଏହି ରାଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲା। ଏନେଇ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ସରପଞ୍ଚ ମହାସଂଘ ।
ଜିଲ୍ଲା ସରପଞ୍ଚ ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଦାବିିପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ୍ ତିଖିରି ପଞ୍ଚାୟତ ମହିଳା ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି ଓଝା ତାଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତର ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ମହାକାଳପଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଓ ଜାତିଗତ ଆକ୍ଷେପ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାପରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମହିଳା ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ନେବା ସହ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ଅମାନବୀୟ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।
ଏହି ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୋଧରେ ଜିଲ୍ଲା ସରପଞ୍ଚ ମହାସଂଘ ଦାବି କରିଛି ଯେ, ଘଟଣାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ୍ୟାୟିକ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ । ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ ଥାନାର ସି.ସି.ଟି.ଭି. ଫୁଟେଜ ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ରେକର୍ଡିଂକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଉ । ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ, ଥାନା ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଓ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଉ । ଏହା ସହିତ ମହିଳା ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହୋଇଥିବା ମାମଲା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ ।
ଦାବିିପତ୍ରରେ ଆହୁରି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି, ଜଣେ ନିର୍ବାଚିତ ମହିଳା ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଭଳି ଅମାନବୀୟ ବ୍ୟବହାରକୁ ସରପଞ୍ଚ ମହାସଂଘ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାର ସମାଧାନ ନ ହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓଲ୍ହାଇବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲା ସରପଞ୍ଚ ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ତାମାରାଓ ବିଡିକା, ଅଶୋକ ପୁଆଲା, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଟୁନି ହୁଇକା, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ହର ପ୍ରସାଦ ହେପୃକା, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟା ପଦ୍ମାବତୀ ମାଣ୍ଡଙ୍ଗି ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୁଲାକାଙ୍କ ସମେତ ୧୧ଟି ବ୍ଲକର ସମିତି ସଭ୍ୟ, ସରପଞ୍ଚ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାୟଗଡ଼ା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟରୁ ହସ୍ପିଟାଲ ବେଡ୍ ଯାଏ ... ନିର୍ଯାତନାର ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ତିଖିରି ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଚାମେଲି ଓଝା ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନକୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ କଟାକ୍ଷ, ବଡି କ୍ୟାମେରା ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସଫେଇ