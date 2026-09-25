ରେଳ ଧାରଣାରେ ଖସିଲା ପଥର; ରାୟଗଡାରେ ଅଟକିଲା ଇଣ୍ଟରସିଟି ଏବଂ ହୀରାଖଣ୍ଡ, ହନ୍ତସନ୍ତ ଯାତ୍ରୀ
ରାୟଗଡ଼ାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ରେଳ ଧାରଣାରେ ଖସିଲା ପଥର । ସିକରପାଇ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ଇଣ୍ଟରସିଟି ଏବଂ କେଉଟଗୁଡା ଷ୍ଟେସନରେ ହୀରାଖଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଅଟକିଛି । ରିପୋର୍ଟ- ରଞ୍ଜନ କୁମାର ରଥ
Published : September 25, 2026 at 1:20 PM IST
ରାୟଗଡ଼ା: ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ରେଳ ଧାରଣାରେ ଖସିଲା ପଥର, ଟ୍ରେନ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ । ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ଅଟକିଲା ଇଣ୍ଟରସିଟି ଏବଂ ହୀରାଖଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ । ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା । ଫଳରେ ଆଜି(ଶୁକ୍ରବାର) K-R ଲାଇନ ରେଳ ଧାରଣାରେ ପଥର ଧସି ଟ୍ରେନ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଉଛି । ସିକରପାଇ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟ ରେଳ ଟ୍ରାକ୍ ଉପରେ ପଥର ଖସିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ଅଟକିଛି ଇଣ୍ଟରସିଟି ଏବଂ ହୀରାଖଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ :
ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଗଭୀର ଅବପାତ ପ୍ରଭାବରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି । ଫଳରେ ସିକରପାଇରୁ ଭାଲୁମାସ୍କା ମଧ୍ୟରେ K-R ଲାଇନର ଦ୍ଵିତୀୟ ଲାଇନରେ ପଥର ଖସି ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହାପରେ ଟ୍ରେନ ଚଳାଚଳରେ ବାଧାସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସିକରପାଇ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ଇଣ୍ଟରସିଟି ଏବଂ କେଉଟଗୁଡା ଷ୍ଟେସନରେ ହୀରାଖଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଅଟକିଛି । ସେପଟେ ଖବର ପାଇ ରେଳ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀମାନେ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ।
ହନ୍ତସନ୍ତ ରେଳଯାତ୍ରୀ :
ଜଣେ ରେଳଯାତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି," ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ରେଳ ଧାରଣାରେ ପଥର ଖସି ଥିବାରୁ ଆମେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ହେବ ଏଠାରେ ଫସି ରହିଛୁ । ଆମେ ଜଗଦଲପୁର ଯାଉଥିଲୁ ଏବେ ସିକରପାଇ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ଗାଡ଼ି ଅଟକି ଯାଇଛି । ଏହି ଟ୍ରେନରେ ଖାଇବା ପିଇବାର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲା ପରେ ଆମକୁ ସୂଚନା ମିଳିଲା ଯେ, ରାସ୍ତାରେ ପଥର ଖସିଛି ବୋଲି । ଆମ ସହ ଅନେକ ଛୋଟ ପିଲା ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ । ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲୁଣି । "
ସେହିପରି ଗତକାଲି (ଗୁରୁବାର) ଲେଲିଗୁମା ଓ ରାଉଳି ମଧ୍ୟରେ ମାଟି ଧସି ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ରାୟଗଡ଼ା ରେଳ ଡିଭିଜନ ଡିଆରଏମ ଅମିତାଭ ସିଂଘଲ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ଅନଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ । ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ରାୟଗଡା ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ରାସ୍ତାରେ ଗଛ ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ୩ ଘଣ୍ଟା ଧରି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହୋଇଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି; ଚାଲିବ ୨ ପୂଜା ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା LIVE: ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଦେଇ ଛତିଶଗଡ଼ ମୁହାଁ ଗଭୀର ଅବପାତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାୟଗଡ଼ା