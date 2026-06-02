ବଦଳିଲା ରାୟଗଡା ରେଳ ଡିଭିଜନର ମାନଚିତ୍ର, ଜୁନ 1ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ
ଏହି ଡିଭିଜନ ପ୍ରାୟ 696 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ସିମୀତ ରହିବ । ରିପୋର୍ଟ ରଞ୍ଜନ ରଥ
Published : June 2, 2026 at 11:43 AM IST
ରାୟଗଡ଼ା: ବଦଳିଲା ରାୟଗଡା ରେଳ ଡିଭିଜନର ମାନଚିତ୍ର । ପୂର୍ବତଟ ରେଳ ପଥ ଅଧିନରେ ରାୟଗଡା ଡିଭିଜନ୍ ଜୁନ 1ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଛି । ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳରେ ଏହି ନୂତନ ଜୋନର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବିଶାଖାପାଟନମରେ ସ୍ଥାପିତ ହେବ । ଏହି ଡିଭିଜନ ପ୍ରାୟ 696 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ସିମୀତ ରହିବ । ଡିଆରଏମ ଅମିତାଭ ସିଙ୍ଗଲଙ୍କ ଦାୟିତ୍ବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଛି ରାୟଗଡା ରେଳ ଡିଭିଜନ ।
ଏହି ଡିଭିଜନ୍ ଅଧିନରେ କୋରାପୁଟ୍ ସିଙ୍ଗାପୁର ରୋଡ୍, କୋଟାୱାଲାସା କିରୋଣ୍ଡୋଲ୍ , କୁନେରୁ-ଥେରୁବାଲି ଓ ଗୁଣପୁର-ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ରେଳ ଷ୍ଟେସନ୍ ରହିବ। ରାୟଗଡାକୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଡିଭିଜନର ମାନ୍ୟତା ମିଳିବା ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡିଶାର ରେଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁଦୃଢ ହୋଇପାରିବ । ନୂତନ କାର୍ଗୋ ଟର୍ମିନାଲ ସହିତ ପ୍ରାୟ ୨୦ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଛି । ଯାହା ଏହି ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏକ ଶିଳ୍ପ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ।
ଭିସିରେ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ରାୟଗଡାକୁ ନୂତନ ରେଳ ଡିଭିଜନ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଥିଲା । ସଂସଦରେ ରେଳ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ସମୟରେ ତତ୍କାଳୀନ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ପିୟୁଷ ଗୋୟଲ ଏନେଇ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ରାୟଗଡାରେ ଡିଭିଜନ୍ ସ୍ଥାପନ ନେଇ ରେଳ ବିଭାଗ 380 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ନେଇ ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା । 2020 ମସିହାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବଜେଟ୍ ରେ 170 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ ନେଇ ବିଚାର କରାଯାଇଥିଲା । ପରେ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଅନୁଦାନ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଡିଭିଜନ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ ରେଳପଥ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି । 2025 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 5 ତାରିଖରେ ରାୟଗଡା ରେଳ ଡିଭିଜନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ।
ସ୍ଥାନୀୟ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ନୂଆ ଶକ୍ତି
ନୂତନ ଡିଭିଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାୟ ୬୦୦ରୁ ଅଧିକ ଅଧିକାରୀ ଓ ରେଳ କର୍ମଚାରୀ ରାୟଗଡ଼ାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ହେବେ। ସେମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ସ୍ଥାନୀୟ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବଡ଼ ଉତ୍ସାହ ଦେବ। ହୋଟେଲ, ବିଦ୍ୟାଳୟ, ହସ୍ପିଟାଲ, ଦୋକାନ ଓ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଏଥିରୁ ସିଧାସଳଖ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ। ରେଳ କଲୋନୀ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ନଗର ବିକାଶର ମୂଳ ଆଧାର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ା ମଧ୍ୟ ସେହି ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଠିକାଦାର, ପରିବହନ ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ।
ଅବ୍ୟବହୃତ ମାଲ ପରିବହନ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିବ
ରାୟଗଡ଼ା ଡିଭିଜନର ମାଲ ପରିବହନର ମୂଳ ଆଧାର ହିସାବରେ କିରଣ୍ଡୁଲ – ବଚେଲି ଖଣି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଲୁହାପଥର ପରିବହନ ଜାରି ରହିବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୂଲ୍ୟ ସଂଯୋଜିତ ଶିଳ୍ପ ପଦାର୍ଥ ଯଥା ଲୁହା ଓ ଇସ୍ପାତ, ସ୍ଲାଗ୍, ଫ୍ଲାଏ ଆଶ୍, ରେଡ୍ ମଡ୍ ଆଦିର ପରିବହନ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବକ୍ସାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଣ୍ୟ ଭାବେ ରହିବ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୨.୬୫ ମିଲିୟନ ଟନ୍ ଲୋଡିଂରେ ଅବଦାନ ରଖିବ। ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ପରିବହନ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ମାଲକାନଗିରି ଓ ନବରଙ୍ଗପୁର ପରି ଜିଲ୍ଲାରେ ନୂତନ ରେଳ ସଂଯୋଗ ହେବା ପରେ ଏହି ପରିବହନ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ।
ଏହି ଡିଭିଜନ ବିପୁଳ ଅବ୍ୟବହୃତ ମାଲ ପରିବହନ ସମ୍ଭାବନାକୁ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିବ। ଧାନ, ହଳଦୀ, ଅଦା ଓ ଡାଲି ଜାତୀୟ କୃଷି ଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସହ ତେନ୍ତୁଳି, ବାଉଁଶ ଓ ମହୁଲ ଭଳି ବନଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଡ଼କ ପରିବହନ ବଦଳରେ ରେଳ ପରିବହନ ଆଡ଼କୁ ଅଧିକ ମୁହାଁଇବ। ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ଖଣିରୁ ଗୋଆଲଡିହ ରେଳ ସଂଯୋଗ ଭଳି ଆଗାମୀ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଏହି ନୂତନ ପରିବହନକୁ ସାଉଣ୍ଟିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ା ଡିଭିଜନକୁ ଭାରତୀୟ ରେଳ ନେଟୱର୍କରେ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢୁଥିବା ମାଲ ପରିବହନ କରିଡର ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାୟଗଡା