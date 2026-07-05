ରାୟଗଡ଼ା ପୋଲିସକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା: ରଘୁବାରୀ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବିପୁଳ ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଜବତ
ଜିଲ୍ଲାର ଅମ୍ବାଦଳା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରଘୁବାରୀ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୁଚାଇ ରଖାଯାଇଥିବା ଏକ ବଡ଼ ମାଓ ଡମ୍ପକୁ ଠାବ କରିବାରେ ପୋଲିସ ସଫଳ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ରଞ୍ଜନ ରଥ
Published : July 5, 2026 at 12:00 AM IST
ରାୟଗଡ଼: ମାଓବାଦୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚାଲିଥିବା ଅଭିଯାନରେ ରାୟଗଡ଼ା ପୋଲିସକୁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି । ଜିଲ୍ଲାର ଅମ୍ବାଦଳା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରଘୁବାରୀ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୁଚାଇ ରଖାଯାଇଥିବା ଏକ ବଡ଼ ମାଓ ଡମ୍ପକୁ ଠାବ କରିବାରେ ପୋଲିସ ସଫଳ ହୋଇଛି । ଏହି ଡମ୍ପରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଗୁଳିଗୋଳା ଜବତ କରାଯାଇଛି । ରାୟଗଡ଼ା ଏସପି ରାଜ ପ୍ରସାଦ ଏକ ପ୍ରେସମିଟ୍ ଜରିଆରେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।
ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ମାଓବାଦୀମାନଙ୍କୁ ଜେରା କରାଯିବା ପରେ ମିଳିଥିବା ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା ଆଧାରରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟାରୀ ଫୋର୍ସ (ଡିଭିଏଫ) ଏବଂ ସ୍ପେଶାଲ ଅପରେସନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ (ଏସଓଜି) ର ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା ରଘୁବାରୀ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ସର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ କମ୍ବିଂ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା । ଗତ ଜୁଲାଇ ୨ ତାରିଖରେ ଏହି ମାଓ ଡମ୍ପ ସାଇଟ୍ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା । ସେହି ଅଞ୍ଅଳରେ ଆଇଇଡି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିସ୍ଫୋରକ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥିବା ଆଶଙ୍କା କରି ତୁରନ୍ତ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବୋମା ନିଷ୍କ୍ରିୟକାରୀ ଦଳକୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ପରେ ସେଠାରୁ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକୁ ସଫଳତାର ସହ ଜବତ କରାଯାଇଛି ।
ଏହି ସଫଳ ଅପରେସନ ବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଘାତକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ବିସ୍ଫୋରକ ଏବଂ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ହୋଇଛି । ଏସପିଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, "ଜବତ ହୋଇଥିବା ମାରାତ୍ମକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ଷ୍ଟେନ୍ ଗନ୍ର ପିଷ୍ଟନ୍, ବ୍ରିଜ୍ ବ୍ଲକ୍, ବ୍ୟାରେଲ୍, ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍, ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ୍ ଓ ରିକଏଲ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ୍ ଗାଇଡ୍ ରଡ୍ ରହିଛି । ଏତଦବ୍ୟତୀତ ଗୋଟିଏ ୩୦୩ ରାଇଫଲ୍, ୩୭ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି, ଗୋଟିଏ ୩୦୩ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍, ଗୋଟିଏ ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ, ୨୫ ରାଉଣ୍ଡ ୯ ଏମଏମ ଅମ୍ୟୁନିସନ, ୧୦ଟି ଆରବିଜିଏଲ ଏବଂ ୩ଟି ଷ୍ଟେନ୍ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ସାମିଲ ରହିଛି । ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ୧୦ ବଣ୍ଡଲ୍ କୋର୍ଡେକ୍ସ ୱାୟାର, ୨ଟି କୋର୍ଡେକ୍ସ ନଟ୍ ଏବଂ ୫୦ ଗ୍ରାମ ଗନ୍ ପାଉଡର ସହ ୧୦ଟି ଖାଲି ୧୨ ବୋର କାର୍ଟିଜ୍ ପୋଲିସ ହାତରେ ଲାଗିଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମାଓବାଦୀଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପରୁ ନିତ୍ୟ ବେବାହର ସାମଗ୍ରୀ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ଜବତ ହୋଇଥିବା ଏହି ସମସ୍ତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଓ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଥିବା ସିପିଆଇ (ମାଓବାଦୀ) ସଂଗଠନର ବଂଶଧାରା-ଘୁମୁସର-ନାଗାବଳୀ ଡିଭିଜନର ଅଟେ । ମାଓ କ୍ୟାଡରମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବଡ଼ ଧରଣର ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଘଟାଇବା ଏବଂ ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହାକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲେ ।"
ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧, ୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନକ୍ସଲମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା । ସେଥିରେ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି । ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୫ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ହାର୍ଡକୋର ନକ୍ସଲ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି । ଗତ ଜୁନ୍ ୧୩, ୨୦୨୬ରେ ମଧ୍ୟ ଅମ୍ବାଦଳା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଢେପାଗୁଡ଼ା ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଏଭଳି ଏକ ବଡ଼ ମାଓ ଡମ୍ପ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାନ୍ତି ଓ ସୁରକ୍ଷା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏସଓଜି, ଡିଭିଏଫ୍ ଏବଂ ସିଆରପିଏଫ୍ ର ଯୁଗ୍ମ କମ୍ବିଂ ଅପରେସନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଏସପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମାଟିତଳେ ପୋତା ଯାଇଥିଲା ବିପୁଳ ବିସ୍ଫୋରକ ଓ ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ; ଜବତ କଲା ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମାଲକାନଗିରିରେ ବିପୁଳ ମାଓ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଠାବ: ଆଇଇଡି, ଗ୍ରେନେଡ୍ ଜବତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାୟଗଡ଼ା