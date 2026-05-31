ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିକାଶର ନୂଆ ଇଞ୍ଜିନ୍ 'ରାୟଗଡ଼ା ରେଳ ମଣ୍ଡଳ'; ଆଣିଦେବ ଶିଳ୍ପ ଓ ରୋଜଗାରର ସୁଯୋଗ
ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବାଧିକ ଆଦିବାସୀ ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିବା ଅଞ୍ଚଳ ଭୌଗୋଳିକ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ଯୋଗୁ ଆର୍ଥିକ ପଛୁଆପଣର କାରଣ ହୋଇରହିଛି। ଏବେ ନୂତନ ରେଳ ଡିଭିଜନ ସେହି ଚିତ୍ରକୁ ବଦଳାଇଦେବ । ରିପୋର୍ଟ-ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : May 31, 2026 at 7:44 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାୟଗଡ଼ା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ରେଳ ସଂଯୋଗୀକରଣର ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିବାକୁ ଯାଉଛି । ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ନୂତନ କାର୍ଗୋ ଟର୍ମିନାଲ ସହିତ ପ୍ରାୟ ୨୦ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଯାହା ଏହି ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏକ ଶିଳ୍ପ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ।
ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଜ ପାହାଡ଼ ଏବଂ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦରେ ଭରପୂର ଉପତ୍ୟକା ଗୁଡ଼ିକ ଭାରତର ଅର୍ଥନୈତିକ ମାନଚିତ୍ରର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଆସିଛି। ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ଅଧୀନରେ ନୂତନ ରାୟଗଡ଼ା ରେଳ ମଣ୍ଡଳ (Rayagada Railway Division) ଗଠନ ଏକ ଐତିହାସିକ ପ୍ରଶାସନିକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ, ଯାହା ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବାଣିଜ୍ୟ, ଶିଳ୍ପ ସୁଯୋଗର ଏକ ଜୀବନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବ । ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ଯାହା, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡିଶା ପାଇଁ ରାୟଗଡ଼ା ସେହିପରି ଗୁରୁତ୍ବ ବହନ କରିବ । ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ରେଳ ବିକାଶର ସ୍ନାୟୁ କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିବ ରାୟଗଡା।
୨୦ ହଜାର କୋଟିର ପ୍ରକଳ୍ପ: ଯାହା ବଦଳାଇଦେବ ମାନଚିତ୍ର
ସ୍ଥାନୀୟ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ନୂଆ ଶକ୍ତି
ନୂତନ ଡିଭିଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାୟ ୬୦୦ରୁ ଅଧିକ ଅଧିକାରୀ ଓ ରେଳ କର୍ମଚାରୀ ରାୟଗଡ଼ାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ହେବେ। ସେମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ସ୍ଥାନୀୟ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବଡ଼ ଉତ୍ସାହ ଦେବ। ହୋଟେଲ, ବିଦ୍ୟାଳୟ, ହସ୍ପିଟାଲ, ଦୋକାନ ଓ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଏଥିରୁ ସିଧାସଳଖ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ। ରେଳ କଲୋନୀ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ନଗର ବିକାଶର ମୂଳ ଆଧାର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ା ମଧ୍ୟ ସେହି ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଠିକାଦାର, ପରିବହନ ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ।
ଅବ୍ୟବହୃତ ମାଲ ପରିବହନ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିବ
ରାୟଗଡ଼ା ଡିଭିଜନର ମାଲ ପରିବହନର ମୂଳ ଆଧାର ହିସାବରେ କିରଣ୍ଡୁଲ – ବଚେଲି ଖଣି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଲୁହାପଥର ପରିବହନ ଜାରି ରହିବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୂଲ୍ୟ ସଂଯୋଜିତ ଶିଳ୍ପ ପଦାର୍ଥ ଯଥା ଲୁହା ଓ ଇସ୍ପାତ, ସ୍ଲାଗ୍, ଫ୍ଲାଏ ଆଶ୍, ରେଡ୍ ମଡ୍ ଆଦିର ପରିବହନ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବକ୍ସାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଣ୍ୟ ଭାବେ ରହିବ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୨.୬୫ ମିଲିୟନ ଟନ୍ ଲୋଡିଂରେ ଅବଦାନ ରଖିବ। ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ପରିବହନ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ମାଲକାନଗିରି ଓ ନବରଙ୍ଗପୁର ପରି ଜିଲ୍ଲାରେ ନୂତନ ରେଳ ସଂଯୋଗ ହେବା ପରେ ଏହି ପରିବହନ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ।
ଏହି ଡିଭିଜନ ବିପୁଳ ଅବ୍ୟବହୃତ ମାଲ ପରିବହନ ସମ୍ଭାବନାକୁ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିବ। ଧାନ, ହଳଦୀ, ଅଦା ଓ ଡାଲି ଜାତୀୟ କୃଷି ଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସହ ତେନ୍ତୁଳି, ବାଉଁଶ ଓ ମହୁଲ ଭଳି ବନଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଡ଼କ ପରିବହନ ବଦଳରେ ରେଳ ପରିବହନ ଆଡ଼କୁ ଅଧିକ ମୁହାଁଇବ। ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ଖଣିରୁ ଗୋଆଲଡିହ ରେଳ ସଂଯୋଗ ଭଳି ଆଗାମୀ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଏହି ନୂତନ ପରିବହନକୁ ସାଉଣ୍ଟିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ା ଡିଭିଜନକୁ ଭାରତୀୟ ରେଳ ନେଟୱର୍କରେ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢୁଥିବା ମାଲ ପରିବହନ କରିଡର ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ।
ରାୟଗଡ଼ା ରେଳ ମଣ୍ଡଳ ଅଧୀନରେ ଥିବା କେତେକ ପ୍ରମୁଖ ଚାଲୁଥିବା ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପ୍ରକଳ୍ପ-
- ଜୟପୁର-ମାଲକାନଗିରି ନୂଆ ଲାଇନ ପ୍ରକଳ୍ପ (୧୩୦ କିମି)
- ଜୟପୁର-ନବରଙ୍ଗପୁର ନୂଆ ଲାଇନ ପ୍ରକଳ୍ପ (୩୮ କିମି)
- ଜୁନାଗଡ଼-ନବରଙ୍ଗପୁର ନୂଆ ଲାଇନ ପ୍ରକଳ୍ପ (୧୧୬.୨୧ କିମି)
- ମାଲକାନଗିରି-ପାଣ୍ଡୁରଙ୍ଗାପୁରମ୍ ଭାୟା ଭଦ୍ରାଚଲମ୍ ନୂଆ ଲାଇନ ପ୍ରକଳ୍ପ (୧୭୩.୬୧ କିମି)
- ଗୁଣୁପୁର-ଥେରୁବାଲି ନୂଆ ଲାଇନ ପ୍ରକଳ୍ପ (୭୩.୬୨ କିମି)
କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ପରିଚାଳନାଗତ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ-
- କୋଟାବାଲସା-କୋରାପୁଟ ଦୋହରୀକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ (୧୮୯.୨୭୮ କିମି)
- କୋରାପୁଟ-ସିଙ୍ଗାପୁର ରୋଡ୍ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରକଳ୍ପ
- କିରଣ୍ଡୁଲ-ଜଗଦଲପୁର ଏବଂ ଜଗଦଲପୁର-କୋରାପୁଟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ବାଇପାସ୍ ପାଇଁ ସିଙ୍ଗାପୁର ରୋଡ୍ ଠାରେ ଫ୍ଲାଇଓଭର ପ୍ରକଳ୍ପ, ଗୁଣୁପୁର-ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସେକ୍ସନର ସୀତାପୁରମ୍, ବଂଶୀଧାରା ଏବଂ କାଶୀନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ କ୍ରସିଂ ଷ୍ଟେସନର ବିକାଶ ଏବଂ ସିମିଳିଗୁଡ଼ା-କାରାକାଭାଲାସା ସେକ୍ସନରେ ୟାର୍ଡ ଆଧୁନିକୀକରଣ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏହି ନୂତନ ଡିଭିଜନ ଅଧୀନରେ ଗତିଶୀଳ ହେବ।
ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ ହେବ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶର କ୍ଷେତ୍ର
ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର, ଗଜପତି ଓ କନ୍ଧମାଳ ଭଳି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ, ଯେଉଁମାନେ ରାୟଗଡ଼ା ଡିଭିଜନ ଅଧୀନରେ ଆସିବେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବାଧିକ ଆଦିବାସୀ ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିବା ଅଞ୍ଚଳ। ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଭୌଗୋଳିକ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଆର୍ଥିକ ପଛୁଆପଣର କାରଣ ହୋଇରହିଛି। ଏବେ ନୂତନ ରେଳ ଡିଭିଜନ ସେହି ଚିତ୍ରକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଭାରତର ଅନ୍ତର୍ଭାଗର ଆର୍ଥିକ ଭାଗ୍ୟ ଗଠନରେ ରେଳବାଇର ଭୂମିକା ଅପରିସୀମ। ଅନେକ ଶିଳ୍ପ ସହର ରେଳ ଡିଭିଜନ ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗଢ଼ିଉଠିଛି। ଏବେ ରାୟଗଡ଼ା ମଧ୍ୟ ସେହି ପରମ୍ପରାରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ନୂତନ ଆର୍ଥିକ ଅଧ୍ୟାୟର ଆରମ୍ଭ। ଏଥର ଟ୍ରେନ କେବଳ ଖଣିଜ ନୁହେଁ, ବରଂ ଉନ୍ନତି, ରୋଜଗାର ଓ ନୂତନ ସମ୍ଭାବନାକୁ ବୋହି ଆଣିବ ବୋଲି ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
