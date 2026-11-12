ରାସ୍ତା ପାଇଁ ରାୟଗଡ଼ା ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ରାଜରାସ୍ତା ଅବରୋଧ, ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ଯାତାୟାତ ଠପ୍
Rayagada Road Blocked: ରାୟଗଡ଼ା କେରେଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଆନ୍ଧ୍ରସୀମାରେ ଥିବା ଅନିଜା ଗ୍ରାମ ଏମ୍ଫାଲାବାଲାସା ଗ୍ରାମ ଠାରୁ ଆନ୍ଧ୍ରସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଦାବିରେ ରାଜରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ।
Published : November 12, 2026 at 1:40 PM IST
ରାୟଗଡ଼ା: ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଦାବିରେ ରାଜରାସ୍ତା ଅବରୋଧ । ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶକୁ ଯାତାୟାତ ଠପ୍ । ରାୟଗଡ଼ା ସଦର ବ୍ଲକ୍ କେରେଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ନିକଟ ରାଞ୍ଚି-ବିଜୟୱାଡ଼ା କରିଡରରେ ୫ରୁ ୬ଟି ଗାଁର ଶତାଧିକ ଲୋକ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି । ରାସ୍ତା ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ । ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଉନଥିବାରୁ ଶେଷରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଖବର ଲେଖାଯିବା ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଶାସନର କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚିନାହାନ୍ତି ।
୧୦ ବର୍ଷ ଧରି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦାବି:
ଦୀର୍ଘ ୧୦ ବର୍ଷ ଧରି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦାବି କରିଆସୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ । ଏପରିକି ୨୦୨୬ରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଭାବେ ଜଣାଇଥିଲେ । ଆର୍ଡି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସର୍ଭେ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାମ ଆଗେଇ ନାହିଁ । ଅନ୍ୟପଟେ ପାହାଡ଼ କାଟି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଉଦ୍ୟମକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ତୁରନ୍ତ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ନହେଲେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ।
କଣ ରହିଛି ଦାବି:
କେରେଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଆନ୍ଧ୍ରସୀମାରେ ଥିବା ଅନିଜା ଗ୍ରାମ ଏମ୍ଫାଲାବାଲାସା ଗ୍ରାମ ଠାରୁ ଆନ୍ଧ୍ରସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର.ଡ଼ି ତରଫରୁ ପିଚୁରାସ୍ତା ଓ ଅନିଜା ଠାରୁ ଇଷ୍କାପାଲେମ୍ (ବୋପହଲୁଆ) ଆନ୍ଧ୍ରସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଚୁ ପାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଦାବି କରି ରାସ୍ତା ଅବୋରଧ କରିଛନ୍ତି ।
ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକାଳ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ବନ୍ଦ ରଖିବାବାକୁ ଚେତାବନୀ:
ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ମିନରଓ ହୀମିରିକା କହିଛନ୍ତି, "ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ୧୦ ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇ ଆସୁଛୁ । ୭ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୬ରେ ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲୁ । ଯଦି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ନହୁଏ ତେବେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲୁ । ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଛି । ସର୍ଭେ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଆମକୁ କୁହାଯାଉଛି । କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନାହିଁ । ସରକାର ଆମକୁ ହୀନଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି । ଯଦି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ନହୁଏ ତେବେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ବନ୍ଦ ରଖିବୁ ।"
ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ପୁଡୁଗୁୱଲସାରୁ ଆମ୍ପୁଲୁୱଲସା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ୨.୮ କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଶାସନ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା । ମାତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଅଞ୍ଚଳରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣକୁ ରାୟଗଡ଼ା ପ୍ରଶାସନ ବନ୍ଦ କରି ନିଜେ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ କହିଥିଲା । ହେଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହୋଇନଥିବାରୁ ଏବେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିଛି । ପୂର୍ବରୁ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ମିଶିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ ୬୦ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଛି ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷ: ପକ୍କା ଘର ଅପେକ୍ଷାରେ ୧୩ ପରିବାର
ଗଞ୍ଜାମ ବନ୍ୟା ଧୋଇନେଇଛି ରାସ୍ତା, ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଚାଲିଛି ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାୟଗଡ଼ା