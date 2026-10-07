ଆଜି ପାଳିଥାନ୍ତେ ଜନ୍ମଦିନ, ନାଗାଲାଣ୍ଡରେ ଶହୀଦ ଓଡ଼ିଆ ଯବାନ ଭି ତେଜା: ଜନ୍ମମାଟିରେ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର୍
ଆଜି ତେଜାଙ୍କ ୩୧ତମ ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା । ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବରରେ ତାଙ୍କ ବାହାଘର ହୋଇଥାନ୍ତା । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଦେଶ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଦେଲେ ଯୁବ ଯବାନ । ରିପୋର୍ଟ: ରଞ୍ଜନ କୁମାର ରଥ
Published : October 7, 2026 at 3:05 PM IST
ରାୟଗଡ଼ା: ନାଗାଲାଣ୍ଡରେ ବୀରଗତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଓଡ଼ିଆ ଯବାନ । ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ବରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଯବାନ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି । ଶହୀଦ ଯବାନ ହେଉଛନ୍ତି ରାୟଗଡ଼ାର ଯବାନ ଭି ତେଜା । ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ତାଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଜନ୍ମମାଟିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ସହର ପ୍ରବେଶ ପୂର୍ବରୁ ଶତାଧିକ ଲୋକ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଶହୀଦଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇଥିଲେ । ଆଜି ସକାଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ।
କାନ୍ଦୁଛି ରାୟଗଡ଼ା ମାଟି: ନାଗାଲାଣ୍ଡରେ ଶହୀଦ ଯବାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମମାଟିରେ ଦିଆଗଲା ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର୍ #GuardofHonour #Nagaland #OdiaJawan #saheed #Rayagada #ETVBharatOdisha https://t.co/pIvDLhz58p— ETVBharat Odisha (@ETVBharatOD) October 7, 2026
୩୧ତମ ଜନ୍ମଦିନରେ ପରଲୋକ:
ରାୟଗଡ଼ା ସହରର କତୁର ଅଞ୍ଚଳ ବାସିନ୍ଦା ଭି. ତେଜା ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ସେନାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ସେ ନାଗାଲାଣ୍ଡରେ ଆସାମ ରାଇଫଲ୍ସରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ । ନାଗାଲାଣ୍ଡରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଗୁଳି ବାଜିଥିଲା । ପରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନିଆଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ, ଆଜି ତେଜାଙ୍କ ୩୧ତମ ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା । ଜନ୍ମଦିନରେ ଖୁସି ପାଳନ ହେବା ବଦଳରେ ପରିବାରରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି ।
ଯବାନଙ୍କ ଅଙ୍ଗଦାନ:
ତେଜା ଦୁଇ ବର୍ଷ ତଳେ ଅଙ୍ଗଦାନ ପାଇଁ ଘୋଷଣାପତ୍ରରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ଉପଯୋଗୀ ଅଙ୍ଗ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି । ଭାଇଙ୍କୁ ହରାଇ ଭାଙ୍ଗିପଡ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ପାଇଁ ପରିବାର ଗର୍ବିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସାନ ଭାଇ ।
ବିବାହ ପାଇଁ ଚାଲିଥିଲା ପ୍ରସ୍ତୁତି:
ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର ୧୦ରେ ତାଙ୍କ ବାହାଘର ପାଇଁ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା । ବିବାହ ପାଇଁ ଘରେ ଜୋର୍ସୋର୍ରେ ଚାଲିଥିଲା ପ୍ରସ୍ତୁତି । ନଭେମ୍ବରରେ ସେ ଘରକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ୫୦ ଦିନର ଛୁଟି ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରାଣବଳୀ ଦେଲେ ସେ ।
ଯବାନଙ୍କୁ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର୍:
ଆଜି (ବୁଧବାର) ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଶୁତୋଷ କୁଲକର୍ଣ୍ଣି ଓ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ପହଞ୍ଚି ଯବାନଙ୍କ ମରଶରୀରରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ସିରିଗୁଡ଼ାସ୍ଥିତ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ତେଜାଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ।
ତେଜାଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ପ୍ରଥମେ ବିମାନ ଯୋଗେ ଗୌହାଟୀରୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଓ ପରେ ବିଶାଖାପାଟଣା ଅଣାଯାଇଥିଲା । ସେଠାରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ରାୟଗଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ଶହୀଦଙ୍କ ଶେଷଯାତ୍ରାରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ପୋଲିସ ଓ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ଦେଶ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଥିବା ତେଜାଙ୍କୁ ଅଶ୍ରୁଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇଛି ରାୟଗଡ଼ା।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାୟଗଡ଼ା