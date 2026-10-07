ETV Bharat / state

ଆଜି ପାଳିଥାନ୍ତେ ଜନ୍ମଦିନ, ନାଗାଲାଣ୍ଡରେ ଶହୀଦ ଓଡ଼ିଆ ଯବାନ ଭି ତେଜା: ଜନ୍ମମାଟିରେ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର୍

ଆଜି ତେଜାଙ୍କ ୩୧ତମ ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା । ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବରରେ ତାଙ୍କ ବାହାଘର ହୋଇଥାନ୍ତା । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଦେଶ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଦେଲେ ଯୁବ ଯବାନ ।  ରିପୋର୍ଟ: ରଞ୍ଜନ କୁମାର ରଥ

Rayagada Jawan Martyred in Nagaland Received Guard of Honour
କାନ୍ଦୁଛି ରାୟଗଡ଼ା ମାଟି: ନାଗାଲାଣ୍ଡରେ ଶହୀଦ ଯବାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମମାଟିରେ ଦିଆଗଲା ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର୍ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 7, 2026 at 3:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ରାୟଗଡ଼ା: ନାଗାଲାଣ୍ଡରେ ବୀରଗତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଓଡ଼ିଆ ଯବାନ । ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ବରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଯବାନ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି । ଶହୀଦ ଯବାନ ହେଉଛନ୍ତି ରାୟଗଡ଼ାର ଯବାନ ଭି ତେଜା । ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ତାଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଜନ୍ମମାଟିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ସହର ପ୍ରବେଶ ପୂର୍ବରୁ ଶତାଧିକ ଲୋକ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଶହୀଦଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇଥିଲେ । ଆଜି ସକାଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ।

୩୧ତମ ଜନ୍ମଦିନରେ ପରଲୋକ:
ରାୟଗଡ଼ା ସହରର କତୁର ଅଞ୍ଚଳ ବାସିନ୍ଦା ଭି. ତେଜା ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ସେନାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ସେ ନାଗାଲାଣ୍ଡରେ ଆସାମ ରାଇଫଲ୍ସରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ । ନାଗାଲାଣ୍ଡରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଗୁଳି ବାଜିଥିଲା । ପରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନିଆଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ, ଆଜି ତେଜାଙ୍କ ୩୧ତମ ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା । ଜନ୍ମଦିନରେ ଖୁସି ପାଳନ ହେବା ବଦଳରେ ପରିବାରରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି ।

ଯବାନଙ୍କ ଅଙ୍ଗଦାନ:
ତେଜା ଦୁଇ ବର୍ଷ ତଳେ ଅଙ୍ଗଦାନ ପାଇଁ ଘୋଷଣାପତ୍ରରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ଉପଯୋଗୀ ଅଙ୍ଗ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି । ଭାଇଙ୍କୁ ହରାଇ ଭାଙ୍ଗିପଡ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ପାଇଁ ପରିବାର ଗର୍ବିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସାନ ଭାଇ ।

ବିବାହ ପାଇଁ ଚାଲିଥିଲା ପ୍ରସ୍ତୁତି:
ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର ୧୦ରେ ତାଙ୍କ ବାହାଘର ପାଇଁ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା । ବିବାହ ପାଇଁ ଘରେ ଜୋର୍‌ସୋର୍‌ରେ ଚାଲିଥିଲା ପ୍ରସ୍ତୁତି । ନଭେମ୍ବରରେ ସେ ଘରକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ୫୦ ଦିନର ଛୁଟି ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରାଣବଳୀ ଦେଲେ ସେ ।

ଯବାନଙ୍କୁ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର୍:
ଆଜି (ବୁଧବାର) ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଶୁତୋଷ କୁଲକର୍ଣ୍ଣି ଓ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ପହଞ୍ଚି ଯବାନଙ୍କ ମରଶରୀରରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ସିରିଗୁଡ଼ାସ୍ଥିତ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ତେଜାଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ।

ତେଜାଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ପ୍ରଥମେ ବିମାନ ଯୋଗେ ଗୌହାଟୀରୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଓ ପରେ ବିଶାଖାପାଟଣା ଅଣାଯାଇଥିଲା । ସେଠାରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ରାୟଗଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ଶହୀଦଙ୍କ ଶେଷଯାତ୍ରାରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ପୋଲିସ ଓ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ଦେଶ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଥିବା ତେଜାଙ୍କୁ ଅଶ୍ରୁଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇଛି ରାୟଗଡ଼ା।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ରାୟଗଡ଼ା ଡିଭିଜନରେ ଭୂସ୍ଖଳନ: ଟ୍ରେନ୍ ସେବା ପ୍ରଭାବିତ, ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ତୀବ୍ର, ଜିଏମ୍ କଲେ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା

ସହରର ଚାକଚକ୍ୟ ଛାଡ଼ି ରାୟଗଡ଼ା ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ସମର୍ପିତ, 28 ବର୍ଷ ଧରି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିକ୍ଷାର ଆଲୋକ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଶାନ୍ତନୁ ଅପା

ରେଳ ଧାରଣାରେ ଖସିଲା ପଥର; ରାୟଗଡାରେ ଅଟକିଲା ଇଣ୍ଟରସିଟି ଏବଂ ହୀରାଖଣ୍ଡ, ହନ୍ତସନ୍ତ ଯାତ୍ରୀ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାୟଗଡ଼ା

TAGGED:

ନାଗାଲାଣ୍ଡ ଓଡିଆ ଯବାନ ଶହୀଦ
ଗାର୍ଡ ଅଫ ଅନର
ରାୟଗଡା ଯବାନ ଶହୀଦ
RAYAGADA JAWAN MARTYRED
RAYAGADA JAWAN GUARD OF HONOUR

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.