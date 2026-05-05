ଜୁନ୍ ପହିଲାରୁ ରାୟଗଡା ଡିଭିଜନ; ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ରେଲୱେ ଅଧୀନରେ କରିବ କାମ
ନୂତନ ଗଠିତ ରାୟଗଡା ଡିଭିଜନରେ ମୋଟ 696 କିଲୋମିଟର ରୁଟ ରହିଛି। ଏ ସମସ୍ତ ରୁଟ ୱାଲଟିୟର (waltair) ଡିଭିଜନର ରହିଛି । ରିପୋର୍ଟ-ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : May 5, 2026 at 7:47 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାୟଗଡ଼ାରେ ନୂଆ ଡିଭିଜନ୍ ନେଇ ରେଲୱେ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ବିଜ୍ଞପ୍ତି । ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ରେଲୱେ ଅଧୀନରେ କାମ କରିବ ନୂଆ ରାୟଗଡ଼ା ଡିଭିଜନ୍ । ନୂଆ ରାୟଗଡ଼ା ଡିଭିଜନ୍ ଅଧୀନରେ ମୋଟ୍ ୬୯୬ କିମି ରେଳପଥ ରହିବ । ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ ୧ ତାରିଖରୁ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ । ସମ୍ବଲପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ ଡିଭିଜନ୍ ସହ ରାୟଗଡ଼ାରେ ନୂଆ ଡିଭିଜନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ । ଏପଟେ ନୂଆ କରି ସାଉଥ କୋଷ୍ଟ ରେଲୱେ ଜୋନ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରେଲୱେର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ରହିବ ନୂଆ ସାଉଥ୍ କୋଷ୍ଟ ରେଲୱେ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ।
ଜୁନ ପହିଲାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ରାୟଗଡା ଡିଭିଜନ । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଜୁନ ପହିଲାରୁ ରାୟଗଡା ଡିଭିଜନ ଓ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ନୂଆ ଜୋନ ଦକ୍ଷିଣ ତଟ ରେଳବାଇ ଜୁନ ପହିଲାରୁ କାମ କରିବ । ତେବେ ପୂର୍ବ ତଟ ଅଧୀନରେ ଥିବା ୱାଲଟିୟର (Waltair)ଡିଭିଜନକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଗୋଟେ ଭାଗ ରାୟଗଡା ଡିଭିଜନ ଅର୍ଥାତ ପୂର୍ବ ତଟ ରେଳୱେ ଅଧିନରେ ରହିବା । ଅନ୍ୟ ଭାଗକୁ ନବଗଠିତ ଜୋନ ଦକ୍ଷିଣ ତଟ ରେଳୱେ ଅଧିନରେ ରଖାଯିବ । ୱାଲଟିୟର (Waltair ) ଡିଭିଜନକୁ ଭାଙ୍ଗି ରାୟଗଡା ଓ ବିଶାଖାପଟନମରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ରାୟଗଡା ଡିଭିଜନରେ କେ-କେ ଲାଇନ ରହିଛି । ଯାହାକି 442 କିଲୋମିଟର । ଏହାଛଡା କୋଟାପୁଟ-ସିଙ୍ଗାପୁର ରୋଡ 164 କିଲୋମିଟର ରହିଛି । ସେହିପରି କୁନେରୁ-ଥେରୁଭେଲି 36 କିଲୋମିଟର, ଗୁଣୁପୁର-ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି 54 କିଲୋମିଟର ରାୟଗଡା ଡିଭିଜନରେ ରହିଛି । ନୂତନ ଗଠିତ ରାୟଗଡା ଡିଭିଜନରେ ମୋଟ 696 କିଲୋମିଟର ରୁଟ ରହିଛି। ଏ ସମସ୍ତ ରୁଟ ୱାଲଟିୟର (waltair) ଡିଭିଜନର ରହିଛି ।
ଏହା ଛଡା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ ଡିଭିଜନରେ ଥିବା ପଲାସା ଇଚ୍ଛାପୂରମ 53 କିଲୋମିଟର ରୁଟକୁ ବିଶାଖାପଟନମ ଡିଭିଜନରେ ମିଶାଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ବ ତଟ ଅଧିନରେ ସମ୍ବଲପୁର ଡିଭିଜନ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ ଡିଭିଜନ ଓ ରାୟଗଡା ଡିଭିଜନ ରହିଛି । ଜୁନ ପହିଲାରୁ ରାୟଗଡା ଡିଭିଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଛି । ଏନେଇ ଆଵଶ୍ୟକ ଥିବା ଭିତ୍ତିଭୂମି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ପୂର୍ବ ତଟ ରେଳୱେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥର ସିପିଆରଓ ଦୀପକ ରାଉତ ।
