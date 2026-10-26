ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରସ୍ତୁତ: ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ସହ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ
ଆସନ୍ତା ୧୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସବ ତାରିଖ ଥିବା ୫୯ ଜଣ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ନିକଟସ୍ଥ ମା' ଗୃହ କିମ୍ବା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇସାରିଛି । ରିପୋର୍ଟ-ରଞ୍ଜନ ରଥ
Published : October 26, 2026 at 4:25 PM IST
Rayagada Cyclone Preparedness, ରାୟଗଡ଼ା: ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD)ର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ କାକିନାଡା ଉପକୂଳରେ ବାତ୍ୟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ:
ଜିଲ୍ଲା, ବ୍ଲକ ଏବଂ ତହସିଲ/ପୌରାଞ୍ଚଳ ସ୍ତରରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଛି । ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ନମ୍ବର ୦୬୮୫୬-୨୨୪୦୬୨ ଏବଂ ୨୨୪୦୮୨ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ୩ଟି ଓଡ୍ରାଫ୍ (ODRAF) ଦଳ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଏନଡିଆରଏଫ୍ (NDRF) ଦଳ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ୧୧ଟି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଦଳକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗୁଣୁପୁର, ଗୁଡାରି ଓ କେ.ସିଂହପୁରରେ ୩ଟି ପାୱାର ବୋଟ୍ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି ।
ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଓ ରିଲିଫ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା:
ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ ୧୪୮ଟି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରାମ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି । ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ୩ଟି ବହୁମୁଖୀ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ (ହଟ୍ଟଶେଷଖାଲ୍, ବିକ୍ରମପୁର, କୁଟ୍ରାଗଡ଼) ଏବଂ ୧୩୧ଟି ଅସ୍ଥାୟୀ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଛି ।
ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଗୋଦାମରେ ୪୦ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚୁଡା, ୫୦ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଗୁଡ, ୩୬୦୦ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ, ୯୬,୯୦୦ ମ୍ୟାଚବକ୍ସ ଏବଂ ୧,୭୪,୮୦୦ ବିସ୍କୁଟ ପ୍ୟାକେଟ୍ ମହଜୁଦ ରଖାଯାଇଛି।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଏବଂ ସ୍ଥାନାନ୍ତର:
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଜାଗ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ସାପ କାମୁଡ଼ା ଔଷଧ (Anti-Venom injection) ସମେତ ଡାକ୍ତରଖାନାଗୁଡ଼ିକରେ ବିକଳ୍ପ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା (DG set) ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଆସନ୍ତା ୧୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସବ ତାରିଖ ଥିବା ୫୯ ଜଣ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ନିକଟସ୍ଥ ମା' ଗୃହ କିମ୍ବା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇସାରିଛି ।
ଭୂସ୍ଖଳନ ଓ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ମୁକାବିଲା:
ବନ୍ୟା ଅପେକ୍ଷା ଭୂସ୍ଖଳନ ଏବଂ ପ୍ରବଳ ପବନ ଯୋଗୁଁ ଗଛ ପଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ ରହିଛି । ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାର ୧୧ଟି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନ (ଗୁମା ଘାଟି, ମୁକୁନ୍ଦପୁର ଘାଟି ଆଦି) ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ରାସ୍ତା ସଫା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜେସିବି (JCB) ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି । ଜାତୀୟ ରାଜପଥ-୩୨୬ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥଗୁଡିକୁ ବାଧାମୁକ୍ତ ରଖିବାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ । ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସଫା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିବେଦନ:
ପ୍ରବଳ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଆସନ୍ତା ୨୭ ଓ ୨୮ ତାରିଖ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଅତି ଜରୁରୀ କାମ ନଥିଲେ ଘରୁ ନ ବାହାରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଶୁତୋଷ କୁଲକର୍ଣ୍ଣି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି । ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ କରାଯିବା ସହ ନିଜ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ନ ଛାଡିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡି ବନ୍ଦ ନେଇ ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିବା ପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଓଡ଼ିଶାର ବାତ୍ୟା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୀକ୍ଷା କଲେ କ୍ୟାବିନେଟ ସଚିବ; 3 ହଜାର ଗର୍ଭବତୀଙ୍କ ଉପରେ ନଜର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- Cyclone Arnab: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ, 27ରେ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା, ଓଡ଼ିଶାର 5 ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଆଲର୍ଟ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାୟଗଡ଼ା