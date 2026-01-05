ETV Bharat / state

ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କଡ଼ା ଆକ୍ସନ, ଡେରିରେ ଆସିଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାହାରେ ଛିଡ଼ା କରିଦେଲେ

ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତାର ପାଠ ପଢାଇଲେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ । ବିଳମ୍ବରେ ଆସିଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ନେଲେ ଆକ୍ସନ । କାହାକୁ ମିଳିଲାନି ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି ।

Rayagada district-level grievance hearing
ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି (ETV Bharat)
Rayagada Collector Action ରାୟଗଡ଼ା: ହରଡ଼ ଘଣାରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ । ବିଳମ୍ବରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ଆସିବାରୁ ବାହାରେ ବସାଇ ଦେଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ । ନୂଆବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଠାରୁ ବିଳମ୍ବରେ ଆସିବାରୁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତାର ପାଠ ପଢାଇଲେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଶୁତୋଷ କୁଲକର୍ଣ୍ଣି। ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଧାସିଧା ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ବାରଣ ପରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅପ୍ରିତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ।

ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଭିତରକୁ ନ ଛାଡିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ:

ଆଜି ରାୟଗଡ଼ା ସଦରମହକୁମା ସ୍ଥିତ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିଲା । ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଦିନ 10ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଶୁତୋଷ କୁଲକର୍ଣ୍ଣି ଠିକ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ ଶୁଣାଣିରେ ସଠିକ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ନଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସିଟ ଫାଙ୍କା ପଡିଥିଲା । ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀ ଓ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବିଳମ୍ବରେ ଆସିଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଭିତରକୁ ନ ଛାଡିବା ପାଇଁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ।

ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତାର ପାଠ ପଢାଇଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ:

ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ବିଳମ୍ବରେ ଆସିଥିବା କୌଣସି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ । ଏପରିକି ରାୟଗଡା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବରେ ଆସିବାରୁ ଭିତରକୁ ଛଡା ଯାଇନଥିଲା । ଜିଲ୍ଲା ଅବକାରୀ ଅଧିକ୍ଷକ, ଉପନିବନ୍ଧକ ଡିଆରସିଏସ, ଜିଲ୍ଲା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀ, ଜିଲ୍ଲା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ, ଜିଲ୍ଲା ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ, ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଓ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ, ରାୟଗଡା ବିଡିଓ, ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ଏସିଏଫ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ଓ ଅନ୍ୟ କିଛି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଶୁଣାଣି ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ଛଡ଼ାଯାଇ ନଥିଲା । ଯାହାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଶୁଣାଣି ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଇନୋଭେସନ ସେଲରେ ବସି ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।

ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପଞ୍ଚlୟତ ଅଧିକାରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ମହାରଣା କହିଛନ୍ତି, "ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ 10ଟାରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଥିଲା । କିନ୍ତୁ 15 ମିନିଟ ବିଳମ୍ବରେ (10.15)ରେ ଆସିବାରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀ ଆମକୁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଲେ । ଗାଡି଼ ପାର୍କିଂ କରିବା ବେଳେ ସାମାନ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଗଲା ।"

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

