ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧ୍ୟାପକ ସଙ୍ଘର ଅଭିଯୋଗ-ମାତ୍ରାଧିକ ହେଉଛି ରାଜନେତାଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ, ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣ
ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନାମଲେଖାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହଷ୍ଟେଲ ମିିିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜନେତାମାନେ ଅଧ୍ୟାପକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ-ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : August 5, 2026 at 2:23 PM IST
କଟକ: ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ କୁହାଯାଉଥିବା ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରାଜନେତାଙ୍କ ମାତ୍ରାଧିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଅଭିଯୋଗ । ପ୍ରତ୍ୟକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାପ ପକାଉଛନ୍ତି ରାଜନେତା । ଏଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧ୍ୟାପକ ସଙ୍ଘର ଅଧକ୍ଷା ଡ଼ଃ ଉର୍ମିସ ବେଦମତା । ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରାଜନେତାଙ୍କ ମାତ୍ରାଧିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟର ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି ବୋଲି ଅଧ୍ୟାପିକା ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ।
ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନାମଲେଖାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହଷ୍ଟେଲ ମିିିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜନେତାମାନେ ଅଧ୍ୟାପକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ତେଵେ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଆଇନ ଭିତରେ ରହି ରାଜନେତାମାନେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଅଧ୍ୟାପକ ସଙ୍ଘ ଦାବି କରିଛି ।
କ୍ୟାମ୍ପସ ମଧ୍ୟରେ ଅଧ୍ୟାପକ ସଂଘର ଶୋଭାଯାତ୍ରା
ଏନେଇ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧ୍ୟାପିକ ସଙ୍ଘର ସଭାନେତ୍ରୀ ଡ଼ଃ ଉର୍ମିସ ବେଦମତା କହିଛନ୍ତି, 'ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକାଙ୍କ ଉପରେ ରାଜନେତାମାନେ ମାତ୍ରାଧିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଦ୍ଵାରା ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟର ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି । ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ନିଜସ୍ୱ ନିୟମାବଳୀ ରହିଛି । ଆମେ ସେହି ଅନୁସାରେ କାମ କରୁଛୁ । ତେବେ ରାଜନେତା ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଗାଇଡଲାଇନ ଅନୁସାରେ କରନ୍ତୁ ' ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବେ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାମ୍ପସ ମଧ୍ୟରେ ଇଷ୍ଟ ହଷ୍ଟେଲ ଅନ୍ତେବାସୀମାନଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନରେ କଟକ ସଦର ବିଧାୟକ ପ୍ରକାଶ ସେଠୀ ଆସି ମୁଖ୍ୟ ୱାର୍ଡେନଙ୍କୁ ଅଶାଳୀନ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ । ଯାହାକୁ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟାପକ ସଙ୍ଘ ବିରୋଧ କରିବା ସହ କ୍ୟାମ୍ପସ ମଧ୍ୟରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ । ବିଧାୟକ କ୍ଷମା ମାଗିବା ସହ କୌଣସି ରାଜନେତା ଯେପରି ଅନାବଶ୍ୟକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନକରନ୍ତି, ସେନେଇ ଏକ ଦାବିପତ୍ର କୁଳପତିଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ଅଧ୍ୟାପକ ସଙ୍ଘ ।
ପ୍ରତିବାଦ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ
ସେତିକି ନୁହେଁ, ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି । ବିଧାୟକ ଯଦି କ୍ଷମା ନମାଗନ୍ତି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ହିଁ ସମାଧାନ କରି ପାରିବେ । ବିଧାୟକ ରାଜନୀତି କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ କି ବୋଲି ଛାତ୍ରୀ ଶ୍ଵେତା ଦାସ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି । ଜଣେ ପ୍ରଫେସରଙ୍କୁ ଏପରି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ବିଧ୍ୟାୟକଙ୍କର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ । ତେଣୁ ବିଧ୍ୟାୟକ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ ବୋଲି ଛାତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହି ଘଟଣାରେ କଟକ ସଦର ବିଧ୍ୟାୟକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳି ନଥିବା ବେଳେ, ସେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ପଠାଇଛନ୍ତି । ନିଜର ଲେଟର ପ୍ୟାଡ଼ରେ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ୱାର୍ଡେନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପାଲଟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ । ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, 'ଇଷ୍ଟ ହଷ୍ଟେଲ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଖବର ପାଇ ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲେ । କୁଳପତିଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଖ୍ୟ ୱାର୍ଡେନ ତାଙ୍କ ସହ ଅଯଥା ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କରିଛନ୍ତି ।' ମୁଖ୍ୟ ୱାର୍ଡେନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ପ୍ରକାଶ ସେଠୀ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଡେପୁଟେସନକୁ ବିରୋଧ କରି ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକ; ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଡିଲା ତାଲା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟି ମାମଲା; ୨୦୦ରୁ ୨୫୦ ଜଣ ସମ୍ପୃକ୍ତ କହିଲେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଜି