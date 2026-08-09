ତୁଟୁନି ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ-ବିଧାୟକ ବିବାଦ, ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଘଟଣାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଭଲ କହିଲେ କଟକ ସାଂସଦ
ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧ୍ୟାପକ ଓ କଟକ ସଦର ବିଧ୍ୟାୟକ ବିବାଦକୁ ନେଇ ଉଗ୍ର ହେଲା ରାଜନୀତି । ବିଧାୟକ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : August 9, 2026 at 7:05 AM IST|
Updated : August 9, 2026 at 10:46 AM IST
Ravenshaw University କଟକ: ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଏବଂ କଟକ ସଦର ବିଧାୟକ ପ୍ରକାଶ ସେଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖା ଦେଇଥିବା ବିବାଦକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ତେଜିଛି । ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ମ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ଶୈକ୍ଷିକ ବତାବରଣ । ବିଶେଷକରି ଯେଉଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନୂଆ କରି ଆଡମିଶନ କରିଥିବା କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାମ୍ପସକୁ ଆସିବାକୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ।
ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବିବାଦ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି କଟକ ସାଂସଦ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ । ସାଂସଦ କହିଛନ୍ତି, "କିଛି ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଇ ଉଭୟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅସୁବିଧା ହୋଇଯାଇଛି । ସେ କଥାକୁ ବେଶୀ ମାଜିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ରେଭେନ୍ସାର ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣ ଠିକ୍ ଅଛି । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନ ପାଠପଢାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଉ ନାହିଁ । କ୍ଳାସ ଠିକ ଭାବରେ ଚାଲିଛି । ଯେଉଁ ୱାର୍ଡେନମାନେ ହଷ୍ଟେଲ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ଓହରିଛନ୍ତି ତାହାକୁ ନେଇ ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି । କୁଳପତି ତାହାର ସମାଧାନ କରିବେ । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏହି ଘଟଣାର ପୂର୍ଣ୍ଣଛେଦ ପଡିବ । ଏହି ଘଟଣାରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଯେତେ ଦୂରେଇ ରହିବେ ତାହା ଭଲ ହେବ ।"
କ୍ୟାମ୍ପସକୁ ଆସିବାକୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ:
ଏନେଇ ସରୋଜ ଦେବତା ନାମକ ଜଣେ ଛାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଡମିଶନ କରିବା ପରେ କ୍ଳାସ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ । କ୍ଳାସ ନିୟମିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ କ୍ୟାମ୍ପସ ଭିତରେ ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣ ଠିକ ନାହିଁ । କ୍ୟାମ୍ପସ ଅଶାନ୍ତ ରହିବା ପରି ଲାଗୁଛି । ତେଣୁ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଲେ କ୍ଳାସରେ ଯୋଗ ଦେବୁ ।"
ସେହିପରି ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ନାମକ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସମାନ କଥା କହିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବେ ଅଶାନ୍ତ ରହୁଥିବାରୁ ସେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ନ ପଡିଲେ ବାହାରକୁ ଯାଉନାହୁଁ । କିଛି ଦିନ ହେବ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ ଫାଟକ ଆଗରେ ଅନେକ ସଙ୍ଗଠନ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିବାରୁ ଭୟ ଲାଗୁଛି ।"
ରେଭେନ୍ସା ବିକାଶ ଅଭିଯାନ ପକ୍ଷରୁ ଉଦବେଗ:
ଏହି ଘଟଣାରେ ଗତକାଲି (ଶନିବାର) ରେଭେନ୍ସା ବିକାଶ ଅଭିଯାନ ପକ୍ଷରୁ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବା ସହ କୁଳପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଛି । ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, କୁଳପତିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଓ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଧାୟକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଆଇନଗତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି । ଘଟଣା ସଂପର୍କରେ କୁଳାଧିପତିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କୁଳପତି ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡାଇ ଅଧ୍ୟାପକମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି । ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସିନେଟ୍ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଠନ କରାଯାଇ ନଥିଲେ ବି ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସିନେଟ୍ ସଭ୍ୟ ବୋଲି ଦାବି କରି ଏବଂ ବିଧାନସଭାର ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ବିଧାୟକ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକାମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ।
ରାଜନୈତିକ ଚାପର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ କୁଳପତି, ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ନକରି ବିଧାୟକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ସଂଗଠନର ସଭାପତି ତଥା ରେଭେନ୍ସା ଛାତ୍ର ସଂସଦର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, "ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ କୁଳପତିଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୁଳପତି ଅସୁସ୍ଥତା ବାହାନାରେ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳକୁ ସାକ୍ଷାତ ନଦେବାରୁ ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକାମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଓ ଅପରାଧୀ ବିଧାୟକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଆଇନଗତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାପାଇଁ ସ୍ମାରକପତ୍ରରେ ଦୃଢ଼ ଦାବି କରାଯାଇଛି । ତୁରନ୍ତ ବିଧାୟକ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ନକଲେ ସଂଗଠନ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଧାରଣା କାର୍ଯ୍ଯକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରିବ ।"
ବିଧାୟକ କ୍ଷମା ମାଗିବା ପାଇଁ ଦାବି:
ସେହିପରି କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ ଫାଟକ ଆଗରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛି । ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ବିପ୍ଳବ ଶିଳାଦିତ୍ୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯିବା ସହ ବିଧ୍ୟାୟକ ପ୍ରକାଶ ସେଠୀଙ୍କ କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କରାଯାଇଛି । ବର୍ଷାରେ ଭିଜି କଂଗ୍ରେସ ଛାତ୍ର ନେତାମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି । ବିଧାୟକ କାହିଁକି ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଲେ ? ଏଥିପାଇଁ ବିଧାୟକ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ବିପ୍ଳବ ଶିଳାଦିତ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସହ ସ୍ୱର ମିଳାଇ ଥିଲେ ଚଳିଥାନ୍ତା ମାତ୍ର ଏପରି ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଅଧିକାର ବିଧାୟକଙ୍କୁ କିଏ ଦେଲା ? କ୍ଷମା ନ ମାଗିଲେ ପ୍ରତିବାଦକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରାଯିବ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ