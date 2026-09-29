ରେଭେନ୍ସାରେ ରାଗିଂ ! ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ
ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଣ୍ଟି-ରାଗିଂ ସେଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଅଭିଯୋଗର ସତ୍ୟତା ତଦନ୍ତ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ । ରିପୋର୍ଟ- ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : September 29, 2026 at 9:12 PM IST
କଟକ: ଅନଲାଇନ୍ ମୋବାଇଲ୍ ଗେମ୍ ଖେଳିବାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ତୀବ୍ର ହୋଇ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପୁଣି ରାଗିଂ ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଜଗନ୍ନାଥ ହଷ୍ଟେଲର ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ଜଣେ ଇତିହାସ ଛାତ୍ର ମଙ୍ଗଳବାର କିଛି ତୃତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରାଗିଂ ଓ ମାଡ଼ ମାରିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି । ଇତିହାସ ବିଭାଗର ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ସ୍ନାତକ ଛାତ୍ର ମନୋରଞ୍ଜନ ମାଝୀ (୧୯) ଏନେଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଆଣ୍ଟି-ରାଗିଂ ସେଲ୍ରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।
ମାଝୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, ହଷ୍ଟେଲରେ ଅନଲାଇନ୍ ମୋବାଇଲ୍ ଗେମ୍ ଖେଳିବାକୁ ନେଇ କିଛି ବରିଷ୍ଠ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ବିବାଦ ହୋଇଥିଲା । ଗେମ୍ ଖେଳିବା ସମୟରେ ବରିଷ୍ଠ ଛାତ୍ରମାନେ ଅନୈତିକ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରି ତାଙ୍କୁ ଠକିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ସେ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ । ଏହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ପରେ ତାଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିବା ଏବଂ ଘଟଣା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାଗିଂ ଓ ମାଡ଼ ମରାଯାଇଥିବା ମାଝୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଣ୍ଟି-ରାଗିଂ ସେଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଅଭିଯୋଗର ସତ୍ୟତା ଏବଂ ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ତଦନ୍ତ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ।
ଗତ ମାସରେ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ-ବିଧାୟକ ବିବାଦ, ୱାର୍ଡେନ୍ ବଦଳି ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପକୁ ନେଇ କ୍ୟାମ୍ପସ ଉତ୍ତପ୍ତ ଥିଲା । ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧ୍ୟାପକ ସଂଘ (RUTA) ର ସଦସ୍ୟମାନେ କଳା ବ୍ୟାଜ୍ ପିନ୍ଧି, ସମୂହ ଛୁଟିରେ ରହି କୁଳପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରତିବାଦ ସହ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ ।
ଗତ ମାସରେ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାମ୍ପସ ମଧ୍ୟରେ ଇଷ୍ଟ ହଷ୍ଟେଲ ଅନ୍ତେବାସୀମାନଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନରେ କଟକ ସଦର ବିଧାୟକ ପ୍ରକାଶ ସେଠୀ ଆସି ମୁଖ୍ୟ ୱାର୍ଡେନଙ୍କୁ ଅଶାଳୀନ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ । ଯାହାକୁ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟାପକ ସଙ୍ଘ ବିରୋଧ କରିବା ସହ କ୍ୟାମ୍ପସ ମଧ୍ୟରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ । ବିଧାୟକ କ୍ଷମା ମାଗିବା ସହ କୌଣସି ରାଜନେତା ଯେପରି ଅନାବଶ୍ୟକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନକରନ୍ତି, ସେନେଇ ଏକ ଦାବିପତ୍ର କୁଳପତିଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା ଅଧ୍ୟାପକ ସଙ୍ଘ ।
ଏହା ପରେ କଟକ ସଦର ବିଧ୍ୟାୟକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳି ନଥିବା ବେଳେ, ସେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ପଠାଇଥିଲେ । ନିଜର ଲେଟର ପ୍ୟାଡ଼ରେ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ୱାର୍ଡେନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପାଲଟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ବିଧାୟକ । ପରେ ବଦଳିଥିଲେ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ୱାର୍ଡେନ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ-ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନ୍ତୁ ଭୟ, ମିଳୁନି ମୌଳିକ ସୁବିଧା !
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ