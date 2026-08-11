ଠପ୍ ହୋଇ ଯାଇଛି ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ ହଷ୍ଟେଲ ନାମଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା; ଖାଲି ପଡୁଛି ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ, ଚିନ୍ତାରେ ଦୂର ଦୁରାନ୍ତର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ
ୱାର୍ଡେନଙ୍କଠାରୁ ତଥ୍ୟ ଆଣିବା ପରେ ହଷ୍ଟେଲ ଆଡ଼ମିଶନ ପାଇଁ ରୁମ ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । ମାତ୍ର ସମସ୍ତେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା କାରଣରୁ ଏହି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟ-ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : August 11, 2026 at 6:06 PM IST
କଟକ: ବନ୍ଦ ରହିଛି ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟର ହଷ୍ଟେଲ ଆଡମିସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା । ହଷ୍ଟେଲ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ୱାର୍ଡେନଙ୍କ ସମୂହ ଇସ୍ତଫା ପରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଏବେ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇଛି । ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ତ ଦୂରର କଥା, ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିଜ ନିଜ ଜିଦରେ ଅଟଳ ଉଭୟ ଅଧ୍ୟାପକ ଏବଂ ବିଧାୟକ । ଗତ ଜୁଲାଇ 27 ତାରିଖରୁ ୟୁଜି କ୍ଳାସ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ମାତ୍ର ଖାଲି ପଡୁଛି ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ । କେବଳ ସ୍ଥାନୀୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଛାଡି ଦେଲେ ବାହାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆସି ପାରୁ ନାହାନ୍ତି । ଫଳରେ ଏହାର ସିଧା ସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ପଡୁଛି ।
ୱାର୍ଡେନଙ୍କ ସମୂହ ଇସ୍ତଫା ପରେ ହୋଇପାରୁନି ହଷ୍ଟେଲ ନାମଲେଖା
ସାଧାରଣତଃ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଡ଼ମିଶନ କରିବା ପରଠାରୁ ହଷ୍ଟେଲ ଆଡ଼ମିଶନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ । ମାତ୍ର ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଥିବା 15ଟି ହଷ୍ଟେଲର ୱାର୍ଡେନମାନେ ସମୂହ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି । ଫଳରେ ହଷ୍ଟେଲ ନାମଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ପାରି ନଥିବା ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟର ସିପିଜିସି ଡ଼ଃ ଧର୍ମବ୍ରତ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି । ତେଵେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଡ଼ଃ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି । ହଷ୍ଟେଲ ଆଡ଼ମିଶନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଚିଫ ୱାର୍ଡେନଙ୍କର । ସମସ୍ତ ୱାର୍ଡେନଙ୍କ ଠାରୁ ତଥ୍ୟ ଆଣିବା ପରେ ହଷ୍ଟେଲ ଆଡ଼ମିଶନ ପାଇଁ ରୁମ ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । ମାତ୍ର ସମସ୍ତେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା କାରଣରୁ ଏହି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପ୍ରାୟ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି ଡ଼ଃ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ।
ନାମଲେଖା କେବେ ହେବ ସଠିକ ଉତ୍ତର ମିଳୁନି
ସେହିପରି କ୍ଳାସକୁ ପିଲାମାନେ ଆସୁ ନଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ କ୍ଳାସ କରାଯାଉଛି । ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସି ଆଡ଼ମିଶନ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଆସିଥିବା ଜଗା ପୋଦିଆମି ନାମକ ଜଣେ ୟୁଜି ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ଛାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, 'ହଷ୍ଟେଲରେ ଆଡ଼ମିସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇ ନଥିବାରୁ ସେ ନିଜ ଘରୁ ଆସି ସବୁ ଦିନ କ୍ଳାସ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରୁ ନାହିଁ । ହଷ୍ଟେଲ କେବେ ମିଳିବ ସେନେଇ କାହାଠାରୁ ସଠିକ ଉତ୍ତର ମିଳୁ ନାହିଁ । ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେ ଆଜି ଆସିଥିଲେ । କ୍ଳାସ ବି କରିଲେ । ମାତ୍ର ସେ ଘରକୁ ଫେରିଯିବେ । ବାହାରେ ଘର ଭଡା ନେଇ କ୍ଳାସ କରିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହେଉ ନାହିଁ । ହଷ୍ଟେଲ ଆଡ଼ମିଶନ ହେଲେ ଆସିବେ' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ପାଠ ପଢା ଆଗେଇ ଗଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁ ଅସୁବିଧା ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ।
ଫୁଲବାଣୀରୁ ଆସିଥିବା ତାପସ ରଞ୍ଜନ ମିନିଆକା ମଧ୍ୟ ସମାନ କଥା କହିଛନ୍ତି । 'ହଷ୍ଟେଲ ନ ମିଳିଲେ କେଉଁଠି ରହି କ୍ଲାସ କରିବେ ଆଉ କେମିତି ପାଠ ପଢିବେ ସେନେଇ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ି ଯାଇଛି । ଲୋକାଲ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଘର ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଖରେ ହୋଇ ଥିବାରୁ ସେମାନେ ସହଜରେ ଆସି କ୍ଳାସ କରି ପାରୁଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ସେ ଏବେ ବହୁତ ପଛରେ ପଡି ଯାଇଛନ୍ତି' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ଗଞ୍ଜାମରୁ ଆସିଥିବା ରାନୀ ରାଓ ନାମକ ଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସମାନ କଥା କହିଛନ୍ତି । ରାନୀ କହିଛନ୍ତି, 'ଏତେ ଦୂରରୁ ଆସି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କ୍ଳାସ କରିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ନୁହେଁ । ହଷ୍ଟେଲରେ ଆଡ଼ମିଶନ ନହେଲେ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଟିସି ନେଇ ଅଲଗା ସ୍ଥାନକୁ ପଳାଇବି' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଝିଅପିଲାମାନେ ଯଦି ହଷ୍ଟେଲରେ ନରହିବେ, ତେଵେ କେଉଁଠି ରହି କ୍ଳାସ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ଯାଜପୁରରୁ ଆସି ଥିବା ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ କହିଛନ୍ତି, 'ହଷ୍ଟେଲରେ ଆଡ଼ମିଶନ ନହେବାରୁ ସେ ନିଜର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି । ସେଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟକ ଦିନ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି । ହଷ୍ଟେଲ ନ ମିଳିବାରୁ ବହୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପଢାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ।'
'ଦିନେ/ଦୁଇଦିନ ଭିତରେ ସମାଧାନର ଆଶା ରହିଛି'
ଏ ନେଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଫେସର ନେତଜୀ ଅଭିନନ୍ଦନ କହନ୍ତି, 'ସମସ୍ତ ୱାର୍ଡେନ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର କୁଳପତିଙ୍କ ପାଖରେ ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି । ସେଥିପାଇଁ ହଷ୍ଟେଲ ଆଲର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଅସୁବିଧା ଦେଖା ଦେଇଛି । ସୁପରଭାଇଜର ଓ ମାଟ୍ରନଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ହଷ୍ଟେଲର ନିତିଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଠିକ ଭାବେ ଚାଲିଛି । ତେବେ ହଷ୍ଟେଲ ଆଲର୍ଟମେଣ୍ଟ ହୋଇ ନ ପାରିବାରୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତ ପିଲାମାନେ କ୍ଲାସରେ ଯୋଗ ଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଯାହା ଏକ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇଛି । ଦିନେ/ଦୁଇଦିନ ଭିତରେ ଏହାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛୁ ।'
ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟର ଉଭୟ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ସମୁଦାୟ 15 ଗୋଟି ହଷ୍ଟେଲ ରହିଛି । ନୂତନ କ୍ୟାମ୍ପସ ରେ ଦୁଇଟି ମହିଳା ହଷ୍ଟେଲ ରହିଥିବା ବେଳେ ପୁରୁଣା କ୍ୟାମ୍ପସ ରେ 13ଟି ହଷ୍ଟେଲରୁ 7 ଟି ମହିଳା ହଷ୍ଟେଲ ଏବଂ 6 ଟି ପୁରୁଷ ହଷ୍ଟେଲ ରହିଛି । ୱାର୍ଡେନଙ୍କ ସମୂହ ଇସ୍ତଫା ପାଇଁ ହଷ୍ଟେଲ ଆଡ଼ମିଶନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏଯାବତ ହୋଇ ପାରି ନାହିଁ । ସମାଧାନ ହେଲେ ବି ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଅତି କମରେ 15 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିବ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧ୍ୟାପକ ସଙ୍ଘର ଅଭିଯୋଗ-ମାତ୍ରାଧିକ ହେଉଛି ରାଜନେତାଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ, ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଥମୁନି ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ ବିବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ବିଧାୟକଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ତେଜିଲା ରାଜନୀତି, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ କୁଳପତି