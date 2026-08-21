ETV Bharat / state

ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷକ ସଙ୍ଘ ମଧ୍ୟରେ ଫାଟ, RUTA ପରେ ଖୋଲିଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ସଙ୍ଘ

ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧ୍ୟାପକ ସଂଘରୁ ଅଲଗା ହେଲେ କିଛି ପ୍ରଫେସର୍ । 'ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷକ ପରିଷଦ' ବା RVSP ନାମରେ ଖୋଲିଲେ ଆଉ ଏକ ସଙ୍ଘ । ରିପୋର୍ଟ- ନାରାୟଣ ସାହୁ

Ravenshaw University controversy
ରେଭେନ୍ଶା ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷକ ସଙ୍ଘ ମଧ୍ୟରେ ଫାଟ, RUTA ପରେ ଖୋଲିଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ସଙ୍ଘ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 21, 2026 at 5:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

କଟକ: ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ-ବିଧାୟକ ବିବାଦ ଓ ହୋଷ୍ଟେଲ ୱାର୍ଡେନ୍‌ ଅଦଳବଦଳକୁ ନେଇ କ୍ୟାମ୍ପସ ସରଗରମ ଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଅଧ୍ୟାପକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ଫାଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧ୍ୟାପକ ସଂଘ ବା RUTA ରୁ ଅଲଗା ହୋଇ କିଛି ଶିକ୍ଷକ 'ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷକ ପରିଷଦ' ବା RVSP ନାମରେ ଏକ ନୂଆ ସଂଗଠନ ଗଠନ କରିଥିବା ବେଳେ, ଏହାକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆରୋପ-ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ।

ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷକ ସଙ୍ଘ ମଧ୍ୟରେ ଫାଟ, RUTA ପରେ ଖୋଲିଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ସଙ୍ଘ (ETV Bharat Odisha)

RUTA ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ବଡ଼ ଫାଟ:

ନୂତନ ଭାବେ ଗଠିତ ସଂଗଠନ RVSP ର ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରୋଫେସର୍ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ମିଶ୍ର ନିଜ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, RUTA ସହ ବିଚାରଧାରା ଖାପ ନଖାଇବାରୁ ଏବଂ ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବାରୁ ସେମାନେ ଅନେକ ଦିନ ତଳୁ RUTA ରୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ । ଦୀର୍ଘ ଦିନର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପରେ ଆଜି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଏହି ନୂତନ ସଂଗଠନର ପୁନର୍ଗଠନ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ସମାନ ବିଚାରଧାରା ରଖୁଥିବା ଅଧ୍ୟାପକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି ସଂଗଠନ ଗଢ଼ାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କ ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ୨୫ ରହିଛି ବୋଲି ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି," କ୍ୟାମ୍ପସରେ କେହି ସେମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ନୁହଁନ୍ତି ଏବଂ ଏହା କୌଣସି ରାଜନୀତି କରିବାର ମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ । ରେଭେନ୍ସା ଭଳି ଏକ ଐତିହାସିକ ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରଗତି, ଏକାଡେମିକ୍ସ (ଶିକ୍ଷାଦାନ) ର ଉନ୍ନତି, ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ପାଇଁ କାମ କରିବା ଏହି ସଂଗଠନର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ।"

Ravenshaw University controversy
ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷକ ସଙ୍ଘ ମଧ୍ୟରେ ଫାଟ, RUTA ପରେ ଖୋଲିଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ସଙ୍ଘ (ETV Bharat Odisha)



ଅନ୍ୟପଟେ ନୂତନ ଶିକ୍ଷକ ସଂଗଠନ RVSP ର ଆବିର୍ଭାବକୁ ନେଇ RUTA ର ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ ପ୍ରୋଫେସର୍ ନେତାଜୀ ଅଭିନନ୍ଦନ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସଂଘବଦ୍ଧତା ଓ ଏକତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାର ଏକ 'ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର' ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।

ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଜବାବ ଦେଇ ପ୍ରୋଫେସର୍ ନେତାଜୀ ଅଭିନନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି," RUTA ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ସାମୂହିକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଛି । ଯଦି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ବା ମତାନ୍ତର ଥିଲା, ତେବେ ସଂଘ ଭିତରେ ଆପୋସ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା। ଅଲଗା ହୋଇ ନୂଆ ସଂଘ ଗଢ଼ିବା ଶିକ୍ଷକ ଏକତାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବାର ଏକ ହୀନ ଚକ୍ରାନ୍ତ । ଏଥିସହ RVSP ର ୨୫ ଜଣ ସଭ୍ୟ ଥିବା ଦାବିକୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି । ନୂଆ ସଂଗଠନରେ ୫ ଜଣରୁ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ RUTA ସହ ଏବେ ବି ୯୩ ଜଣ ଅଧ୍ୟାପକ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ।"

Ravenshaw University controversy
ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷକ ସଙ୍ଘ ମଧ୍ୟରେ ଫାଟ, RUTA ପରେ ଖୋଲିଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ସଙ୍ଘ (ETV Bharat Odisha)

ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବସୁଥିବା RUTA ର ସାଧାରଣ ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ଏହି ପୁରା ଘଟଣାବଳୀ ଓ ନୂଆ ସଂଗଠନ ଗଠନ ପଛର କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ । ନୂଆ ସଂଘ ପଛରେ କାହାର ହାତ ରହିଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ ବି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସେ । RUTA ର ଏହି କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଓ ନୂଆ ସଂଗଠନର ଆବିର୍ଭାବ ପରେ ରେଭେନ୍ସା କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଶିକ୍ଷକ ରାଜନୀତି ଓ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ଆହୁରି ରୋଚକ ମୋଡ଼ ନେଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ତୁଟୁନି ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ-ବିଧାୟକ ବିବାଦ, ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଘଟଣାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଭଲ କହିଲେ କଟକ ସାଂସଦ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଥମୁନି ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଏବଂ ବିଧାୟକଙ୍କ କଳି; କୁଳପତିଙ୍କୁ ଦୁଇ ଦିନର ମହଲତ ଦେଲା RUTA

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

TAGGED:

ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କଟକ
RAVENSHAW UNIVERSITY CONTROVERSY
CUTTACK NEWS
ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ
RAVENSHAW UNIVERSITY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.